Una spremuta d’arancia fresca bevuta appena svegli per fare il pieno di vitamina C ed energia provoca spesso un risultato opposto: novanta minuti dopo compaiono un vuoto allo stomaco e un netto calo di concentrazione. Spremere gli agrumi rompe le pareti cellulari vegetali e scarta le fibre insolubili e la pectina, trasformando gli zuccheri intrinseci della frutta in zuccheri liberi in forma liquida.

Assunti a stomaco vuoto, questi zuccheri superano lo svuotamento gastrico senza incontrare barriere meccaniche e raggiungono l’intestino tenue in pochi minuti. Il glucosio entra subito nel sangue innescando un rialzo brusco dell’insulina, mentre il fruttosio concentrato viene convogliato direttamente verso il fegato.

Frutto intero contro succo e il ruolo della matrice alimentare

Dal punto di vista nutrizionale, mangiare un’arancia intera e berne il succo rappresentano due atti metabolici diversi pur partendo dalla stessa materia prima. Nel frutto integro, gli zuccheri sono intrappolati all’interno di una rete tridimensionale composta da cellulosa e pectina. Mangiare due arance richiede tempo, impone una masticazione prolungata e distende fisicamente le pareti dello stomaco.

Nello stomaco, le fibre solubili assorbono acqua e formano un gel viscoso che rallenta il passaggio del bolo alimentare verso l’intestino. L’assorbimento del glucosio avviene quindi in modo graduale nell’arco di due o tre ore, mantenendo stabile l’energia disponibile.

Quando si utilizza uno spremiagrumi o un estrattore, questa architettura viene distrutta. Per riempire un comune bicchiere da 250 ml servono in media tre arance medio-grandi. Il consumatore ingerisce in dieci secondi circa 22-25 grammi di zuccheri semplici privi di fibra, una concentrazione sovrapponibile a quella di una bibita gassata zuccherata, pur conservando acido ascorbico, potassio e flavonoidi.

Il doppio effetto su pancreas, fegato e ormoni della sazietà

L’arrivo massiccio di zuccheri liquidi nell’intestino a digiuno attiva una doppia risposta metabolica. Da un lato, il glucosio viene assorbito velocemente dagli enterociti e riversato nel flusso ematico. Il pancreas risponde secernendo una quantità elevata di insulina per riportare la glicemia nei valori normali. Questo picco ormonale abbassa gli zuccheri nel sangue altrettanto rapidamente, generando entro un’ora e mezza una lieve ipoglicemia reattiva che si manifesta con sonnolenza, irritabilità e ricerca immediata di altri carboidrati.

Dall’altro lato, il fruttosio presente nel succo segue una via metabolica separata. A differenza del glucosio, che può essere utilizzato da tutte le cellule del corpo, il fruttosio viene metabolizzato quasi esclusivamente dagli epatociti. Quando arriva al fegato in dosi concentrate e prive di fibre, supera la capacità ossidativa immediata delle cellule epatiche e viene convertito in trigliceridi attraverso un processo noto come lipogenesi de novo. Nel lungo periodo, l’assunzione quotidiana di zuccheri liquidi a digiuno favorisce l’accumulo di grasso epatico.

Le calorie liquide eludono inoltre i sistemi neurologici ed endocrini che regolano l’appetito. Secondo le Linee guida per una sana alimentazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), gli zuccheri assunti tramite succhi e spremute non sopprimono adeguatamente la grelina (l’ormone che stimola la fame) né attivano il rilascio di leptina e peptidi intestinali della sazietà, portando a introdurre più calorie nel corso della giornata.

Parametro nutrizionale e metabolico Due arance intere mangiate Spremuta filtrata di tre arance (250 ml) Frullato completo con tutta la polpa Contenuto di zuccheri semplici Circa 16 – 18 grammi (intrinseci) Circa 22 – 25 grammi (zuccheri liberi) Circa 16 – 18 grammi (matrice parziale) Fibre alimentari (pectina e cellulosa) 4 – 5 grammi intatti Quasi assenti (scartate nel filtro) 4 – 5 grammi sminuzzati meccanicamente Velocità di svuotamento gastrico Lenta (graduale nell’arco di 2 ore) Molto rapida (transito in 10-15 minuti) Intermedia (rallentata dalla viscosità) Risposta insulinica e sazietà Curva glicemica dolce e sazietà prolungata Picco insulinico acuto e fame dopo 90 minuti Curva modulata e buon senso di pienezza

Nota editoriale: I valori nutrizionali si riferiscono a arance fresche di calibro medio; i succhi di frutta industriali a base di concentrato o con zuccheri aggiunti presentano un carico glicemico ancora superiore.

Come non rinunciare alla spremuta senza sballare il metabolismo

Integrare il succo d’agrumi in una colazione equilibrata consente di sfruttarne l’apporto vitaminico e antiossidante evitando gli sbalzi glicemici e la protezione dello smalto dentale.