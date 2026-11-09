Il colesterolo è indispensabile per il funzionamento dell'organismo, ma un suo eccesso può favorire la formazione di placche nelle arterie. Alimentazione, predisposizione genetica e attività del fegato incidono sui livelli nel sangue: ecco cosa sapere su uova, grassi, dieta mediterranea e farmaci.

Il colesterolo non è un nemico da eliminare, ma una sostanza di cui l’organismo ha bisogno per funzionare. Partecipa alla struttura delle cellule, alla produzione di ormoni e alla sintesi della vitamina D. Il problema nasce quando la sua concentrazione nel sangue diventa eccessiva, soprattutto per quanto riguarda la componente LDL, associata alla formazione di depositi sulle pareti delle arterie.

La relazione tra colesterolo e alimentazione è più articolata di quanto si possa pensare. Non tutti i grassi hanno gli stessi effetti, le uova non devono essere necessariamente escluse dalla dieta e il peso corporeo non basta a spiegare un valore elevato nelle analisi. Anche la predisposizione genetica può incidere.

La qualità degli alimenti, la provenienza dei grassi e le caratteristiche individuali contribuiscono quindi a determinare il profilo lipidico. Tra le indicazioni nutrizionali richiamate nella ricostruzione dedicata al colesterolo e alla dieta mediterranea emerge una distinzione da conoscere: non è sufficiente guardare alla quantità di grassi presenti in un alimento, bisogna considerare anche la loro composizione.

Colesterolo buono e cattivo: cosa succede nelle arterie

Il colesterolo è prodotto in parte attraverso l’alimentazione, mentre la quota maggiore viene sintetizzata dal fegato, che ne regola anche la distribuzione nell’organismo.

Quando si parla di colesterolo buono e cattivo, in realtà non si fa riferimento a due sostanze differenti. La distinzione riguarda le lipoproteine che trasportano il colesterolo nel sangue.

Le HDL, cioè le lipoproteine ad alta densità, recuperano il colesterolo in eccesso dai tessuti e lo riportano al fegato, dove può essere trasformato ed eliminato. Per questa funzione vengono comunemente associate al cosiddetto colesterolo buono.

Le LDL, invece, trasportano il colesterolo dal fegato alle cellule, che ne hanno bisogno per svolgere diverse funzioni. Quando la quantità circolante supera le necessità dell’organismo, una parte può depositarsi nelle pareti arteriose.

Nel tempo questi depositi possono contribuire alla formazione di placche aterosclerotiche, restringendo i vasi sanguigni e aumentando il rischio cardiovascolare.

La distinzione tra HDL e LDL permette quindi di comprendere perché il semplice valore del colesterolo totale non racconti da solo tutta la situazione.

Grassi saturi, non conta soltanto la quantità

Per molto tempo i grassi saturi sono stati considerati una categoria da limitare indistintamente. Le ricerche richiamate nella fonte suggeriscono invece di considerare anche la provenienza degli alimenti.

I grassi saturi presenti nelle carni e nei salumi vengono associati a un aumento del rischio cardiovascolare. Per quelli provenienti dai prodotti lattiero-caseari vengono invece riportate associazioni differenti, con una possibile riduzione del rischio cardiovascolare e del diabete.

Questo non significa che tutti i formaggi o i latticini possano essere consumati senza limiti. Il punto riguarda la composizione complessiva dell’alimentazione e la differenza tra le fonti alimentari.

Accanto ai grassi saturi esistono quelli insaturi, presenti in alimenti come olio d’oliva, olio di colza, frutta secca e pesce. Sono questi gli alimenti che trovano maggiore spazio nei modelli alimentari associati alla protezione cardiovascolare.

Uova e colesterolo alto: bisogna davvero eliminarle?

Le uova sono spesso tra i primi alimenti che vengono ridotti quando un esame del sangue evidenzia un valore elevato di colesterolo.

Il tuorlo contiene una quantità significativa di colesterolo alimentare, ma presenta anche una componente rilevante di grassi insaturi. Le uova apportano inoltre proteine di buona qualità, vitamine E e B12, folati, betacarotene e iodio.

Una ricerca condotta nel 2015 dall’Università di Yale ha osservato gli effetti del consumo quotidiano di uno o due uova per sei settimane. Nel gruppo esaminato non sono state rilevate conseguenze negative sul profilo lipidico.

Il risultato non significa che il consumo di uova sia necessariamente uguale per tutti, indipendentemente dalle condizioni individuali. Indica però che il contenuto di colesterolo di un singolo alimento non basta, da solo, a determinarne l’effetto complessivo sulla salute.

La valutazione deve considerare l’intera dieta e le caratteristiche della persona.

Essere magri non esclude il rischio di colesterolo alto

Il peso corporeo è uno degli elementi da considerare quando si valuta il rischio di ipercolesterolemia, ma non rappresenta l’unico fattore.

Anche una persona normopeso o apparentemente in buona forma fisica può presentare valori elevati di colesterolo LDL. In alcuni casi la spiegazione risiede nella predisposizione genetica, che può portare il fegato a produrre quantità eccessive di questa sostanza.

Un elemento da non trascurare è la storia familiare. La presenza di episodi di infarto in età giovane tra i parenti può rappresentare un’indicazione da riferire al medico durante la valutazione del rischio.

L’ipercolesterolemia familiare è una condizione distinta dalle alterazioni legate principalmente alle abitudini alimentari. Per questo motivo non sempre modificare la dieta è sufficiente a riportare i valori entro i livelli desiderati.

Dieta mediterranea, gli alimenti da privilegiare

Tra i modelli alimentari associati a una migliore salute cardiovascolare figura la dieta mediterranea.

Lo studio Predimed, condotto in Spagna nel 2013 su circa 7.500 partecipanti, ha rilevato una riduzione del 30% del rischio cardiovascolare tra le persone che seguivano questo modello alimentare.

La dieta si basa su una presenza regolare di alimenti vegetali, grassi insaturi e prodotti ricchi di fibre.

Tra gli alimenti indicati figurano:

Frutta e verdura: il riferimento riportato è di circa 400 grammi al giorno.

Olio extravergine d’oliva e olio di colza: fonti di grassi insaturi.

Pesce azzurro: sardine, sgombro e salmone apportano acidi grassi omega-3.

Cereali integrali e semintegrali: contribuiscono all’apporto di fibre.

Frutta secca: mandorle e noci completano l’alimentazione con grassi insaturi.

Prodotti lattiero-caseari: presenti nel modello alimentare mediterraneo.

L’obiettivo è costruire un’alimentazione varia, senza concentrare l’attenzione su un singolo alimento o sulla sua quantità di colesterolo.

Farmaci e statine: quando entrano in gioco

Le modifiche alimentari possono contribuire a ridurre il colesterolo LDL quando l’alterazione è legata soprattutto alle abitudini nutrizionali.

Il percorso descritto nella fonte prevede una revisione dell’alimentazione e una successiva valutazione dei valori dopo circa due mesi. Se la riduzione del colesterolo LDL non risulta sufficiente, il medico può valutare una terapia farmacologica a base di statine.

Diversa è la situazione delle forme genetiche di ipercolesterolemia, che possono richiedere un trattamento farmacologico già durante l’infanzia e una terapia prolungata nel tempo.

Le statine agiscono sui livelli di colesterolo e, secondo i dati riportati, possono ridurre il rischio coronarico del 30-40%.

Non sono però prive di possibili effetti indesiderati. Tra quelli segnalati figurano soprattutto i dolori muscolari, riportati in una percentuale compresa tra il 5% e il 10% dei pazienti, e possibili alterazioni della funzionalità epatica.

I dati citati indicano comunque che una quota compresa tra il 90% e il 95% dei pazienti tollera bene questi medicinali.

La scelta di iniziare, modificare o interrompere una terapia deve essere valutata dal medico sulla base della situazione individuale.

Colesterolo e cervello: il legame con Alzheimer e Parkinson

Il colesterolo non interessa soltanto il sistema cardiovascolare. Anche il cervello ne contiene quantità elevate, necessarie per diverse funzioni biologiche.

Questa sostanza contribuisce allo sviluppo delle sinapsi, le strutture che permettono ai neuroni di comunicare tra loro. Il colesterolo cerebrale partecipa quindi ai processi che consentono al sistema nervoso di funzionare.

Le ricerche richiamate nella fonte hanno individuato un coinvolgimento dell’eccesso di colesterolo presente nel cervello nei meccanismi associati alle malattie di Alzheimer e Parkinson.

Si tratta di un ambito di ricerca distinto dal semplice valore del colesterolo misurato nel sangue: non si può dedurre che un’ipercolesterolemia ematica provochi direttamente queste patologie.

Gli studiosi stanno approfondendo anche i meccanismi che regolano l’eliminazione del colesterolo cerebrale. Tra le piste di ricerca figura un enzima che potrebbe favorire il passaggio della sostanza attraverso la barriera ematoencefalica.

È un filone di studio che riguarda il rapporto tra metabolismo dei lipidi e funzionamento del sistema nervoso, ancora oggetto di approfondimenti scientifici.