Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. In caso di disturbi gastrointestinali ricorrenti, allergie o problemi respiratori, è bene rivolgersi al proprio medico.

Quell’odore di chiuso che si sente al primo sorso della mattina non è un difetto della borraccia termica. Spesso è il segnale che sulle pareti, sul tappo o nelle guarnizioni si è formato un biofilm, una patina di batteri e muffe che un semplice risciacquo con acqua non riesce a togliere.

Non tutti i dettagli che circolano su questo tema sono dimostrati. Gli studi sulle borracce sono pochi e piccoli, ma su un punto concordano: senza sapone, spazzolino e un’asciugatura completa, la carica di microbi cresce.

Perché la borraccia puzza anche se ci metto solo acqua

Il problema non è l’acqua, ma chi beve. «Le persone dimenticano che abbiamo batteri in bocca e sulle mani», spiega Marianne Sumego, medico internista della Cleveland Clinic. A ogni sorso, saliva e microrganismi passano sul beccuccio e sul bordo.

Lì trovano quello che serve per crescere: umidità costante, buio e i residui organici lasciati dalla bocca. «Alcuni batteri e alcune muffe dipendono dall’acqua», ricorda Sumego. Se la borraccia resta chiusa e bagnata, le condizioni restano favorevoli per ore.

Uno studio pilota pubblicato nel 2024 su 30 borracce di studenti di medicina in India lo conferma con i numeri:

sulle borracce usate bevendo direttamente dal beccuccio la carica microbica era di 234 unità formanti colonia per millilitro, contro 132 per quelle usate senza contatto con la bocca;

il 90% dei partecipanti riempiva la borraccia senza lavarla né sciacquarla;

dopo tre ore d’uso la carica cresceva del 70% nelle bottiglie di plastica PET e del 23% in quelle in acciaio inossidabile.

Cos’è il biofilm e perché si forma nelle guarnizioni

Il biofilm è una comunità di microrganismi che aderisce a una superficie e si avvolge in una matrice prodotta da loro stessi. Questa specie di pellicola li protegge e li tiene attaccati alla parete. «Se avete mai lasciato arrivare la borraccia al punto in cui si forma una pellicola sottile, che si chiama biofilm, è il segno che batteri e muffe si stanno accumulando», dice Sumego.

L’acciaio delle pareti, nello studio indiano, trattiene meno microbi della plastica. I punti più delicati sono altri. La Cleveland Clinic indica le zone difficili da raggiungere:

le guarnizioni in silicone , soprattutto se restano fissate al coperchio;

, soprattutto se restano fissate al coperchio; le cannucce e i beccucci a scorrimento, con le loro intercapedini;

il tappo, in particolare l’area intorno al beccuccio.

I segnali da non ignorare sono macchie verdi, nere o bianche, un odore di muffa o di terra che resta anche dopo il lavaggio, acqua torbida e un sapore strano.

Nel 2020 un gruppo della Liverpool School of Tropical Medicine ha isolato da una borraccia riutilizzabile un ceppo di Klebsiella grimontii capace di formare biofilm e resistente ad alcuni antibiotici. È un singolo caso, non una stima di quanto sia diffuso il problema, ma gli autori ne traggono un’indicazione: le borracce vanno pulite come qualsiasi altro oggetto da cucina.

Perché il risciacquo con acqua non basta

L’acqua da sola non scioglie la matrice che tiene insieme il biofilm e non stacca la patina dalle superfici. Servono due cose: un detergente, che aiuta a sciogliere grassi e residui, e un’azione meccanica, cioè uno spazzolino o uno scovolino che rimuova fisicamente la pellicola.

Lo studio del 2024 mostra quanto conti il lavaggio. Dopo un lavaggio intermedio, la carica microbica è scesa in media a 11 unità per millilitro, ben sotto i valori misurati dopo tre ore d’uso.

Come pulire la borraccia termica: la routine

La Cleveland Clinic suggerisce una routine in due tempi.

Ogni giorno:

sciacquare con acqua calda dopo l’uso;

lavare con qualche goccia di detersivo per piatti, usando uno scovolino per l’interno e uno spazzolino per tappo e beccuccio.

Una volta a settimana:

smontare tutte le parti, comprese le guarnizioni in silicone;

lavare in lavastoviglie, ma solo se il produttore lo consente, perché non tutte le borracce termiche sono lavabili così;

in alternativa, lasciare agire per qualche minuto una soluzione di acqua e aceto in parti uguali, poi sciacquare bene.

Aceto e bicarbonato non vanno mescolati. Insieme reagiscono e fanno schiuma, ma si neutralizzano a vicenda.

Dopo ogni lavaggio, l’ultima regola: scuotere via l’acqua e lasciare asciugare tutto all’aria, borraccia aperta e capovolta, guarnizioni separate. Richiuderla ancora umida nello zaino ricrea l’ambiente in cui il biofilm si forma.

Se le macchie scure sulla guarnizione non vanno via nemmeno così, conviene sostituirla. Chi ha asma, allergie o difese immunitarie basse dovrebbe fare più attenzione: secondo la Cleveland Clinic, l’esposizione ripetuta alle muffe pesa di più proprio su queste persone.

Domande frequenti

Ogni quanto si lava la borraccia?

La Cleveland Clinic consiglia un risciacquo con acqua calda dopo ogni uso, meglio se con detersivo per piatti, e una pulizia profonda almeno una volta alla settimana smontando tutte le parti. Uno studio del 2024 ha osservato che la carica di microbi nelle borracce cresce già dopo tre ore d’uso.

Meglio una borraccia in acciaio o in plastica?

In uno studio pilota su 30 borracce, quelle in acciaio inossidabile avevano circa la metà dei microbi rispetto alle bottiglie in plastica PET. Il campione era però piccolo. In entrambi i casi le guarnizioni del tappo restano il punto più difficile da pulire e vanno smontate regolarmente.

Si può lavare la borraccia termica in lavastoviglie?

Dipende dal modello. Secondo la Cleveland Clinic la lavastoviglie è la soluzione più comoda una volta alla settimana, perché l’acqua calda raggiunge anche le zone nascoste. Non tutte le borracce termiche però sono lavabili così: prima conviene controllare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione.

La muffa nella borraccia fa male?

Secondo la Cleveland Clinic può causare disturbi gastrointestinali come nausea e diarrea, reazioni allergiche e peggiorare l’asma. Le infezioni sono rare e più probabili in chi ha un sistema immunitario indebolito. Se la guarnizione resta macchiata anche dopo il lavaggio, è meglio sostituirla.