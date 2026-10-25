Cenare tardi la sera a ridosso del sonno raddoppia la fame, taglia del 16% la leptina e alza del 18% il picco di glicemia a parità di calorie, secondo gli studi di Harvard su Cell Metabolism e della Johns Hopkins University su JCEM. Queste prove misurano gli effetti acuti in laboratorio o dopo carico di glucosio; chi assume farmaci per il diabete deve sempre concordare gli orari coi medici.

Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026

Cosa succede a glicemia e insulina quando si finisce di cenare tardi la sera?

Nelle ore serali l’organismo riduce per natura la propria tolleranza agli zuccheri. La ragione principale sta nell’incontro tra il cibo e la melatonina, l’ormone che prepara il corpo al buio e al riposo. Questo meccanismo segue il ritmo circadiano, che risente anche del passaggio all’ora solare e dei cambi d’orario.

Lo dimostra lo studio clinico randomizzato incrociato ONTIME-MT, pubblicato nel 2022 su Diabetes Care dall’Università di Murcia insieme al Massachusetts General Hospital e ad Harvard. I ricercatori hanno esaminato 845 adulti spagnoli abituati per cultura a cenare tardi la sera. Dopo 8 ore di digiuno, ogni volontario ha assunto 75 grammi di glucosio in due sere diverse: 4 ore prima di dormire oppure 1 ora prima del letto.

Nella prova eseguita a 1 ora dal sonno, la melatonina nel sangue era 3,5 volte più alta rispetto al test anticipato. Questa impennata di melatonina ha ridotto del 6,7% la secrezione di insulina (area sotto la curva) e ha alzato dell’8,3% la glicemia complessiva. Il freno sull’insulina è apparso ancora più forte nei portatori della variante genetica di rischio G del gene MTNR1B sulle cellule beta del pancreas.

Perché cenare tardi la sera altera gli ormoni della fame e le calorie?

Mangiare a tarda ora sposta anche gli ormoni dell’appetito e il dispendio energetico del giorno dopo. Per isolare il ruolo dell’orario, il gruppo di Frank Scheer e Nina Vujović al Brigham and Women’s Hospital di Boston ha condotto uno studio incrociato in laboratorio. I risultati sono usciti nel 2022 su Cell Metabolism.

Il test ha coinvolto 16 adulti con sovrappeso o obesità (età media 37,3 anni, indice di massa corporea medio di 28,7 kg/m²). In laboratorio i partecipanti hanno ricevuto pasti identici per calorie e nutrienti, con sonno, luce e attività fisica costanti. In una fase hanno consumato i pasti presto; nell’altra hanno spostato tutti i pasti più tardi di 250 minuti (circa 4 ore e 10 minuti).

A parità esatta di calorie, cenare tardi la sera e spostare in avanti i pasti ha prodotto quattro cambiamenti misurabili.

Fame raddoppiata: la probabilità di sentire fame durante la veglia è raddoppiata (odds ratio 2,02, dal 10% al 20%). È cresciuto soprattutto il desiderio di cibi amidacei, salati e latticini.

la probabilità di sentire fame durante la veglia è raddoppiata (odds ratio 2,02, dal 10% al 20%). È cresciuto soprattutto il desiderio di cibi amidacei, salati e latticini. Meno leptina e più grelina: durante la veglia la leptina (ormone della sazietà) è scesa del 16%. Il rapporto tra grelina acilata (ormone della fame) e leptina è invece salito del 34%.

durante la veglia la leptina (ormone della sazietà) è scesa del 16%. Il rapporto tra grelina acilata (ormone della fame) e leptina è invece salito del 34%. Minore consumo di calorie: il dispendio energetico diurno è calato in media di 59,4 chilocalorie al giorno (-5,03%). Si è ridotta anche la temperatura corporea centrale sulle 24 ore.

il dispendio energetico diurno è calato in media di 59,4 chilocalorie al giorno (-5,03%). Si è ridotta anche la temperatura corporea centrale sulle 24 ore. Tessuto adiposo orientato all’accumulo: nelle biopsie di grasso sottocutaneo su 7 partecipanti, l’orario tardivo ha frenato la lipolisi (scioglimento dei grassi) e favorito l’adipogenesi.

Questo squilibrio ormonale spiega perché i pasti serali tardivi favoriscono la fame nervosa serale dopo cena. Al contrario, abitudini come masticare lentamente durante il pasto sostengono i segnali fisiologici di sazietà.

Cenare alle 22 invece che alle 18 disturba il sonno e il bruciagrassi?

Un effetto simile emerge anche nei giovani normopeso. Alla Johns Hopkins University di Baltimora, uno studio incrociato pubblicato nel 2020 sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ha confrontato una cena alle 18:00 e una alle 22:00. I ricercatori hanno seguito in laboratorio 20 volontari sani non obesi (10 uomini e 10 donne, età media 26 anni). Il sonno era fisso dalle 23:00 alle 07:00 e monitorato con polisonnografia.

Entrambe le cene fornivano il 35% delle calorie giornaliere (50% carboidrati e 35% grassi), con un tracciante isotopico per misurare i grassi bruciati. Dopo la cena delle 22:00, il picco di glicemia è salito del 18% rispetto alla cena delle 18:00 (150,3 mg/dL contro 127,0 mg/dL).

Nelle 14 ore successive, l’ossidazione dei grassi alimentari (su 17 partecipanti) è scesa di 10 punti percentuali. È passata infatti dall’84,5% con la cena alle 18:00 al 74,5% con la cena alle 22:00. L’abitudine di cenare tardi la sera ha inoltre alzato il minimo notturno del cortisolo (4,1 contro 2,9 µg/mL). In quella singola notte la polisonnografia non ha mostrato variazioni nelle fasi REM e NREM; il peggioramento metabolico è risultato però più netto in chi dormiva presto.

Quante ore aspettare prima di dormire e come evitare di cenare tardi la sera?

Dai dati spagnoli di Murcia e da quelli statunitensi di Harvard e Johns Hopkins emerge una regola pratica chiara. Conviene terminare la cena lasciando almeno 3 o 4 ore prima dell’orario abituale di sonno. In questo modo il picco digestivo e glicemico si chiude prima che la melatonina salga ai livelli notturni.

Chi rientra a casa dopo le 20:30 per lavoro non deve però saltare il pasto né andare a letto digiuno. Per non cenare tardi la sera con un carico eccessivo, gli specialisti consigliano di spezzare le calorie in due momenti.

Una merenda bilanciata nel tardo pomeriggio (tra le 17:30 e le 18:30): uno spuntino con proteine, fibre o grassi buoni anticipa parte dell’energia quando l’insulina funziona meglio. Ottimi esempi sono yogurt naturale, frutta a guscio, hummus con verdure o pane integrale con ricotta.

uno spuntino con proteine, fibre o grassi buoni anticipa parte dell’energia quando l’insulina funziona meglio. Ottimi esempi sono yogurt naturale, frutta a guscio, hummus con verdure o pane integrale con ricotta. Una cena leggera al rientro: vicino al sonno conviene ridurre carboidrati raffinati, alcolici e fritture. Meglio scegliere verdure cotte, pesce, uova, legumi ben tollerati o carni bianche in cotture semplici.

Un’avvertenza fondamentale riguarda chi convive con il diabete di tipo 1 o 2 o con l’insulino-resistenza. Chi assume insulina o farmaci ipoglicemizzanti non deve spostare l’orario o tagliare i carboidrati della cena da solo. Ogni modifica va sempre concordata con il medico o il diabetologo per evitare ipoglicemie notturne.

Domande frequenti

Quante ore prima di andare a letto bisognerebbe finire di cenare?

Secondo lo studio condotto dall’Università di Murcia e da Harvard su 845 adulti, cenare 4 ore prima del sonno evita la sovrapposizione con la melatonina. Consumare il pasto a 1 ora dal letto riduce invece l’insulina del 6,7% e alza la glicemia dell’8,3%.

Perché cenare tardi la sera fa venire più fame il giorno successivo?

Nello studio del Brigham and Women’s Hospital di Harvard su 16 adulti in sovrappeso, mangiare circa 4 ore più tardi ha ridotto del 16% la leptina diurna. Il rapporto grelina-leptina è salito del 34%, raddoppiando la probabilità di sentire fame a parità di calorie.

Cenare alle 22 invece che alle 18 fa bruciare meno calorie e meno grassi?

Sì. Lo studio della Johns Hopkins University su 20 volontari sani mostra che cenare alle 22:00 anziché alle 18:00 riduce di 10 punti percentuali l’ossidazione dei grassi alimentari. Lo studio di Harvard conferma inoltre un calo del dispendio energetico diurno di circa 59 chilocalorie al giorno.

Come evitare gli effetti del cenare tardi la sera se si torna tardi dal lavoro?

Quando non è possibile cenare 3 o 4 ore prima di dormire, conviene dividere l’apporto serale. Basta fare uno spuntino proteico e ricco di fibre tra le 17:30 e le 18:30 e consumare al rientro una cena leggera. Chi assume farmaci per il diabete deve sempre concordare gli orari col medico.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico, del diabetologo o del nutrizionista. Chi assume farmaci ipoglicemizzanti o insulina o soffre di patologie metaboliche deve sempre concordare eventuali modifiche negli orari dei pasti con il proprio specialista.