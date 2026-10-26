La pressione alta d’inverno ha un andamento noto: secondo il documento di consenso della Società europea dell’ipertensione (ESH), i valori tendono a scendere quando fa caldo e a salire quando fa freddo. Il fenomeno riguarda tutto il mondo, uomini e donne di ogni età, sia chi ha la pressione normale sia chi soffre di ipertensione.

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2026

Di quanto sale la pressione d’inverno?

Le differenze sono di alcuni millimetri di mercurio (mmHg). Una revisione pubblicata nel 2021 su Hypertension Research da Kazuki Narita, Satoshi Hoshide e Kazuomi Kario riporta che, in diversi studi di coorte, la pressione misurata a casa al mattino era più alta d’inverno che d’estate: da 4 a 7 mmHg per la massima (sistolica) e da 2 a 5 mmHg per la minima (diastolica).

Una meta-analisi di Kollias e colleghi, firmata anche da George Stergiou, primo autore del consenso europeo, ha raccolto 47 studi con 856.539 partecipanti. Tra inverno ed estate la differenza della pressione misurata a casa era di 6,1 mmHg per la massima e 3,1 mmHg per la minima. Con il monitoraggio delle 24 ore (holter pressorio) la differenza diurna era di 3,4 e 2,1 mmHg.

Di notte il quadro si inverte: la pressione notturna tende a essere più alta d’estate che d’inverno. L’aumento dei valori diurni in inverno viene attribuito soprattutto al freddo.

Perché il freddo fa salire la pressione?

Le basse temperature attivano il sistema nervoso simpatico e provocano una vasocostrizione, cioè un restringimento dei vasi sanguigni. Il ruolo dei piccoli vasi nella regolazione della pressione è spiegato nell’approfondimento su cosa sono le arteriole e come influenzano la pressione arteriosa.

Il rialzo mattutino della pressione è più marcato con il freddo. Conta pure la temperatura in casa: in uno studio, ogni 10 °C in meno nella stanza erano associati a un aumento di 8,2 mmHg della massima misurata al mattino e di 6,5 mmHg di quella misurata la sera.

Chi deve misurarla più spesso?

Le raccomandazioni europee si rivolgono soprattutto alle persone già in cura per l’ipertensione. In questi pazienti un aumento della pressione con il freddo potrebbe dipendere dalla variazione stagionale e potrebbe richiedere una modifica della terapia. Questa decisione spetta però al medico.

Una misurazione regolare è importante anche per chi non sa di essere iperteso. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che nel 2024 avessero l’ipertensione 1,4 miliardi di adulti tra 30 e 79 anni e che circa 600 milioni (il 44%) non sapessero di averla. Spesso la pressione alta non dà sintomi: l’unico modo per accorgersene è misurarla. Misurarsi la pressione da soli con apparecchi automatici è possibile, anche se resta importante la valutazione di un professionista sanitario per stimare il rischio e le condizioni associate.

In Italia, secondo il Ministero della Salute, soffre di ipertensione circa il 18% della popolazione, con una quota che cresce con l’età fino a superare il 50% oltre i 74 anni. Si parla di ipertensione quando la massima supera 140 mmHg o la minima supera 90 mmHg. Per le linee guida europee del 2023 la pressione è ottimale sotto 120 di massima e 80 di minima.

Come misurare la pressione alta in inverno a casa?

Le variazioni stagionali vanno confermate con misurazioni ripetute dal medico e, se possibile, con la misurazione a casa o il monitoraggio delle 24 ore. Vanno escluse anche altre possibili cause del rialzo. Misurare la pressione a casa durante tutto l’anno aiuta a vedere come cambia tra le stagioni.

Annotare i valori e portarli alla visita aiuta il medico a capire se il rialzo è stagionale.

Anche il riscaldamento di casa ha un ruolo. Le linee guida internazionali su casa e salute raccomandano d’inverno temperature interne superiori a 18 °C. In uno studio scozzese chi viveva in case riscaldate sotto i 18 °C aveva un rischio maggiore di pressione elevata.

Si può cambiare la terapia da soli quando fa freddo?

No. Un adeguamento dei farmaci può essere giustificato in alcuni casi. La valutazione resta però del medico. D’estate esiste anche il rischio opposto: valori troppo bassi possono richiedere una riduzione della terapia, da considerare anche senza sintomi quando la massima scende sotto 110 mmHg. Per questo i farmaci per la pressione non vanno aumentati, ridotti o sospesi senza il parere del medico.

Quando chiedere aiuto Se a casa i valori risultano spesso pari o superiori a 140/90 mmHg, è utile parlarne con il medico di base.

Se sei in cura per la pressione e i valori cambiano molto con il freddo o con il caldo, chiedi al medico prima di modificare i farmaci.

Con valori molto alti (in genere 180/120 o più) possono comparire mal di testa forte, dolore al petto, difficoltà a respirare, vertigini o disturbi della vista: in questi casi chiama subito il 112.

Domande frequenti

Perché d’inverno la pressione è più alta?

Con il freddo il sistema nervoso simpatico si attiva e i vasi sanguigni si restringono, così la pressione diurna tende a salire. Gli studi descrivono un andamento stagionale che riguarda persone di ogni età, con o senza ipertensione, mentre di notte i valori tendono a essere più alti d’estate.

Di quanto sale la pressione d’inverno?

In una meta-analisi di 47 studi la pressione misurata a casa era più alta d’inverno di 6,1 mmHg per la massima e di 3,1 mmHg per la minima. Con l’holter delle 24 ore la differenza diurna era di 3,4 e 2,1 mmHg. Sono medie: i valori di ciascuno possono variare.

Chi soffre di pressione alta deve cambiare i farmaci d’inverno?

Non da solo. Un aumento della pressione con il freddo può dipendere dalla stagione e in alcuni casi può giustificare un adeguamento della terapia. Serve però prima una serie di misurazioni ripetute con la valutazione del medico. I farmaci per la pressione non vanno aumentati, ridotti o sospesi in autonomia.

Quando misurare la pressione a casa in inverno?

Conviene misurarla con regolarità durante tutto l’anno, così da vedere come cambia tra le stagioni, annotare i valori e portarli al medico. Se i valori risultano spesso pari o superiori a 140/90 mmHg è utile parlarne con il medico di base. Con valori molto alti e sintomi bisogna chiamare il 112.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Non modificare la terapia senza consulto medico.