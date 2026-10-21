Si sente ripetere spesso: dopo un’aranciata, un’insalata condita con l’aceto o un piatto al pomodoro, meglio aspettare almeno 30 minuti prima di prendere lo spazzolino. L’idea è che l’acido ammorbidisca lo smalto e che le setole possano consumarlo. Le revisioni più recenti, però, arrivano a una conclusione diversa. Secondo un’analisi pubblicata nel 2024 su Caries Research, lavarsi i denti subito dopo un pasto acido con un dentifricio al fluoro non aumenta l’erosione dentale e si può raccomandare.

Da dove nasce la regola dei 30 minuti

Il punto di partenza è chimico. L’erosione dentale è la perdita di tessuto del dente causata dagli acidi, senza intervento dei batteri. Il rapporto di consenso della Federazione europea di odontoiatria conservativa la descrive come un processo chimico-meccanico, che porta a una perdita cumulativa di smalto e dentina. Tra i fattori di rischio principali indica il pH basso e l’alta capacità tampone di cibi e bevande. Il fattore protettivo principale è il calcio.

In laboratorio l’acido rende lo smalto più fragile. In uno studio pubblicato su Caries Research, lo spazzolino rimuoveva una parte dello strato di smalto ammorbidito su campioni appena esposti all’acido. Gli autori ipotizzano che, nella realtà, uno spazzolamento eccessivo possa asportarlo quasi del tutto. È da risultati come questo che nasce il consiglio di aspettare.

Cosa dicono le revisioni più recenti

Le prove raccolte nella bocca reale raccontano un’altra storia. La revisione su Caries Research, coordinata dall’Università di Talca e firmata tra gli altri da Adrian Lussi e Domenick Zero, ha selezionato 17 studi su oltre 1.500. Ecco cosa è emerso:

10 studi indicano che spazzolare con un prodotto al fluoro non aumenta l’usura erosiva, in qualunque momento lo si faccia;

indicano che spazzolare con un prodotto al fluoro non aumenta l’usura erosiva, lo si faccia; 4 studi sostengono che conviene attendere fino a un’ora;

sostengono che conviene attendere fino a un’ora; 2 studi suggeriscono indicazioni personalizzate in base ai problemi del paziente.

La maggior parte delle ricerche era in situ, cioè con frammenti di dente montati in apparecchi indossati dai volontari, così da esporli alla saliva vera. Gli autori riconoscono che mancano studi clinici solidi. Propongono comunque di aggiornare le linee guida internazionali verso raccomandazioni personalizzate, in base al rischio di erosione o di carie della singola persona.

La stessa linea compare in una revisione sulla prevenzione dell’usura erosiva pubblicata sul British Dental Journal. Gli autori riconoscono che l’igiene orale ha un ruolo, ma concludono che rimandare lo spazzolamento non è clinicamente consigliabile.

La saliva protegge davvero lo smalto in mezz’ora?

L’idea che la saliva «ripari» lo smalto entro mezz’ora è diffusa, ma non trova conferme dirette. In uno studio in situ su dieci volontari, frammenti di dentina erosi da una bibita sono stati spazzolati subito oppure dopo 20, 40 e 60 minuti di contatto con la saliva. I risultati non sono cambiati: fino a un’ora di attesa, la saliva non ha ridotto l’usura provocata dallo spazzolino.

Uno studio svizzero su dieci volontari ha trovato invece un vantaggio nello spazzolarsi i denti prima dell’attacco acido piuttosto che dopo. Gli autori suggeriscono di farlo a chi sa di essere esposto agli acidi. Resta uno studio piccolo, con campioni montati su apparecchi e spazzolati a macchina.

Il dentifricio conta più dell’orologio

Più del momento in cui ci si lava i denti, sembra pesare con cosa lo si fa. In uno studio sull’abrasione dello smalto eroso, la perdita di smalto dipendeva soprattutto dall’abrasività del dentifricio e, in misura minore, dalla rigidità delle setole.

Anche la tecnica viene spesso chiamata in causa. Una revisione sul Journal of Clinical Periodontology ha individuato tra i fattori associati alla recessione delle gengive:

la frequenza dello spazzolamento;

il movimento orizzontale o «a sfregamento»;

la durezza delle setole;

la durata e la frequenza del cambio dello spazzolino.

Gli stessi autori, però, definiscono i dati in gran parte inconcludenti.

Cosa fare dopo un pasto acido

Dagli studi disponibili si ricavano alcune indicazioni pratiche:

usare un dentifricio al fluoro , la condizione in cui le revisioni non trovano danni nemmeno spazzolando subito;

, la condizione in cui le revisioni non trovano danni nemmeno spazzolando subito; preferire dentifrici poco abrasivi e non premere con forza;

e non premere con forza; ridurre la frequenza dei cibi e delle bevande acide e il loro tempo di contatto con i denti, come raccomandano le revisioni sull’erosione;

dei cibi e delle bevande acide e il loro tempo di contatto con i denti, come raccomandano le revisioni sull’erosione; consumare latticini , ricchi di calcio, che è il principale fattore protettivo;

, ricchi di calcio, che è il principale fattore protettivo; chi ha già segni di erosione, reflusso o denti sensibili dovrebbe chiedere al dentista un’indicazione personalizzata sui tempi.

Domande frequenti

Bisogna aspettare 30 minuti per lavarsi i denti dopo mangiato?

Non per forza. Una revisione del 2024 su 17 studi ha concluso che spazzolare con un dentifricio al fluoro subito dopo cibi o bevande acide non aumenta l’erosione dentale. Solo una minoranza degli studi consiglia di attendere fino a un’ora. Chi ha problemi di erosione o reflusso dovrebbe chiedere indicazioni al proprio dentista.

Cos’è l’erosione dentale?

È la perdita progressiva di smalto e dentina causata dagli acidi, senza intervento dei batteri. I principali fattori di rischio sono cibi e bevande con pH basso e alta capacità tampone, oltre al reflusso e al vomito frequente. Il calcio contenuto negli alimenti è considerato il principale fattore protettivo.

Il dentifricio può rovinare lo smalto?

Gli studi di laboratorio indicano che sullo smalto indebolito dagli acidi l’abrasione dipende soprattutto da quanto è abrasivo il dentifricio, e in misura minore dalla durezza delle setole. I dentifrici al fluoro, secondo le revisioni più recenti, non aumentano l’erosione nemmeno se usati subito dopo un pasto acido.

Lavarsi i denti prima o dopo colazione?

Le prove non indicano una regola valida per tutti. Uno studio su dieci volontari ha trovato meno usura spazzolando prima di un’esposizione acida rispetto a dopo, mentre la revisione del 2024 non ha trovato danni spazzolando subito dopo con il fluoro. Il dentista può dare un’indicazione in base al rischio di carie ed erosione.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico o del dentista. Per denti sensibili, segni di erosione o reflusso, rivolgiti al tuo dentista.