Ci si sveglia con il collo rigido e un mal di testa che parte dalla nuca, anche dopo una notte di sonno. Per chi riesce ad addormentarsi solo a pancia in giù, la posizione è un sospettato credibile. Uno studio pubblicato nel 2026 sul Journal of Headache and Pain ha individuato il dormire a pancia in giù come uno dei fattori associati in modo indipendente alla cefalea cervicogenica, il mal di testa che nasce dal collo.

Perché dormire a pancia in giù mette sotto sforzo il collo

Chi dorme in posizione prona non può tenere il viso affondato nel cuscino: per respirare deve girare la testa da un lato e mantenerla così a lungo. Il collo resta quindi ruotato per buona parte della notte, a differenza di quanto accade dormendo sul fianco o sulla schiena.

Il rapporto tra posizione nel sonno e dolori al risveglio è stato studiato poco. Una revisione sistematica pubblicata su BMJ Open ha esaminato oltre 4.000 articoli e ne ha trovati solo quattro pertinenti. I sintomi più studiati erano dolore e rigidità al risveglio, e la posizione sul fianco risultava in genere protettiva per la colonna. Gli autori precisano però che non ci sono abbastanza studi di qualità per una risposta definitiva.

Un indizio arriva da uno studio australiano pubblicato su PLoS One. Cinquantatré persone sono state filmate a casa per due notti consecutive. Chi si svegliava con dolore cervicale cambiava posizione più spesso e restava più a lungo immobile in posture considerate «provocative», rispetto al gruppo senza sintomi. Dormiva anche peggio.

Il legame con il mal di testa che parte dal collo

Lo studio più recente sul tema è stato condotto in Polonia e pubblicato sul Journal of Headache and Pain. I ricercatori hanno confrontato 112 pazienti con cefalea cervicogenica con altrettante persone con emicrania, della stessa età e dello stesso sesso. Hanno dormito a pancia in giù:

il 40% dei pazienti con cefalea cervicogenica;

il 14% delle persone con emicrania.

Nell’analisi statistica, il sonno a pancia in giù è risultato un fattore associato in modo indipendente alla cefalea cervicogenica, insieme al fumo e alla carenza di vitamina B12. È uno studio retrospettivo condotto in un solo centro: indica un’associazione, non dimostra che la posizione causi il mal di testa.

Dormire a pancia in giù toglie il respiro?

Su questo punto le prove vanno in un’altra direzione. In uno studio brasiliano su 30 giovani sani, il picco di flusso espiratorio era più alto da seduti, ma uguale a pancia in giù e a pancia in su.

Nelle persone con apnee ostruttive del sonno, la posizione prona non risulta svantaggiosa. Una ricerca su 338 pazienti pubblicata su Nature and Science of Sleep ha rilevato che dormire supini era associato a un indice di apnee più alto rispetto alla posizione a pancia in giù e a quella sul fianco.

Resta un dato indiretto sul collo. In un piccolo studio su 15 uomini sani, tenere la testa piegata e ruotata da un lato riduceva subito la forza dei muscoli inspiratori, misurata da seduti. Non è stato verificato durante il sonno.

Come abituarsi a dormire in un’altra posizione

Non ci sono studi che indichino un metodo preciso per perdere l’abitudine. Un piccolo studio pilota su 20 donne sopra i 60 anni ha però osservato che spiegare come dormire in base ai propri disturbi riduceva il mal di schiena dopo quattro settimane. Alcuni accorgimenti pratici per passare a una posizione diversa:

usare un cuscino sottile, se proprio non si riesce a dormire che a pancia in giù, per ridurre l’inclinazione del collo;

appoggiarsi a un cuscino lungo sul fianco, così da ritrovare la sensazione di sostegno sulla pancia senza girare la testa;

dormire sul fianco con un cuscino tra le ginocchia, che allinea il bacino;

dare tempo al corpo, perché cambiare posizione nel sonno richiede di solito diverse notti.

Mal di testa frequenti, dolore al collo che non passa, formicolii alle braccia o russamento con pause nel respiro vanno valutati con il medico.

Domande frequenti

Dormire a pancia in giù fa male al collo?

Le prove sono limitate, ma a pancia in giù la testa resta girata da un lato per gran parte della notte. Le ricerche sulle posizioni nel sonno indicano in genere la posizione sul fianco come più protettiva per la colonna. Chi si sveglia spesso con il collo rigido può provare a cambiare posizione e parlarne con il medico.

Dormire a pancia in giù può causare mal di testa?

Uno studio del 2026 su 224 pazienti ha trovato che dormire a pancia in giù è associato in modo indipendente alla cefalea cervicogenica, il mal di testa che nasce dal collo. Si tratta di un’associazione osservata in uno studio retrospettivo, non della prova che la posizione causi il disturbo.

Qual è la posizione migliore per dormire?

Non esiste una posizione valida per tutti. Una revisione su BMJ Open indica la posizione sul fianco come in genere protettiva per i dolori alla colonna al risveglio. Per chi soffre di apnee notturne, la posizione supina è quella associata a più episodi di apnea.

Dormire a pancia in giù rende difficile respirare?

Nelle persone sane, uno studio non ha trovato differenze nel picco di flusso espiratorio tra pancia in giù e pancia in su. Nelle persone con apnee ostruttive, la posizione prona è associata a meno episodi di apnea rispetto a quella supina. Chi ha disturbi respiratori notturni dovrebbe comunque consultare il medico.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. In caso di mal di testa frequenti, dolore cervicale persistente o disturbi del respiro nel sonno, rivolgiti al tuo medico.