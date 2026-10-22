Il naso non è solo un passaggio per l’aria. Le cavità che lo circondano, i seni paranasali, producono un gas, l’ossido nitrico, che arriva ai polmoni quando si respira con il naso e non quando si respira con la bocca. Chi respira con la bocca per abitudine perde questo contributo. Secondo una revisione del 2026, il respiro orale abituale riguarda fino al 30% della popolazione. Le prove sugli effetti per postura e sonno, però, sono ancora deboli e vanno lette con cautela.

Respirare con la bocca: cosa si perde rispetto al naso

Respirando dal naso l’aria viene filtrata, riscaldata e umidificata prima di arrivare ai polmoni. C’è poi un secondo aspetto, meno noto. Nel 1995 un gruppo del Karolinska Institutet di Stoccolma ha dimostrato che le cellule dei seni paranasali producono ossido nitrico in concentrazioni molto alte (studio pubblicato su Nature Medicine). L’ossido nitrico è un gas che dilata i vasi sanguigni.

Gli stessi ricercatori hanno poi misurato cosa succede quando quel gas arriva ai polmoni. In un piccolo studio del 1996 i risultati sono stati questi:

volontari sani: in 6 persone su 8 l’ossigeno misurato sulla pelle era più alto del 10% durante il respiro nasale rispetto a quello orale;

in 6 persone su 8 l’ossigeno misurato sulla pelle era più alto del 10% durante il rispetto a quello orale; pazienti intubati, che respirano senza passare dal naso: in 6 su 6 l’ossigeno nel sangue è salito del 18% quando i medici hanno aggiunto all’aria inspirata l’aria aspirata dal loro naso.

Sono numeri piccoli. Gli autori parlano di un possibile nuovo principio fisiologico, non di un effetto clinico dimostrato.

Respirare con la bocca di notte: causa o segnale di un disturbo del sonno?

La bocca secca al risveglio è il segnale più comune del respiro orale notturno. Non è però detto che sia la bocca aperta a peggiorare il sonno. In uno studio tedesco su 11 pazienti con apnee notturne, gli episodi di respiro orale comparivano in circa la metà dei casi alla fine di un’apnea. Con la terapia a pressione positiva (Cpap) si riducevano molto.

In pratica, la bocca aperta di notte può essere la spia di un problema a monte:

naso chiuso: per rinite allergica, deviazione del setto o polipi;

per rinite allergica, deviazione del setto o polipi; apnee ostruttive del sonno: pause del respiro durante la notte, spesso con russamento forte;

pause del respiro durante la notte, spesso con russamento forte; posizione e anatomia: mandibola, lingua e tessuti della gola.

Se ci si sveglia spesso stanchi e con la bocca secca, oppure se qualcuno nota pause nel respiro, la strada giusta è una visita dal medico, non un esercizio fai da te.

Respirare con la bocca e postura: cosa dicono gli studi

L’idea che il respiro orale spinga la testa in avanti ha qualche base, ma debole. La revisione sistematica pubblicata su The Laryngoscope nel 2026 ha analizzato 12 studi sugli adulti. Rispetto a chi respira dal naso, chi respira con la bocca mostrava:

testa più spostata in avanti e lordosi lombare più accentuata;

più disturbi dell’ articolazione temporo-mandibolare ;

; masticazione meno efficiente e un’attività diversa dei muscoli della mandibola.

Gli autori, però, giudicano la certezza delle prove «molto bassa». Nessuno studio ha misurato il legame diretto con il dolore. Nei bambini, uno studio brasiliano su 92 casi ha osservato che la testa in avanti può fare da compensazione per aiutare i muscoli respiratori.

Respirare con la bocca e ansia: il legame non è dimostrato

Non risultano studi che colleghino direttamente il respiro orale a una minore tolleranza allo stress. È documentato invece l’effetto del respiro lento. Una revisione sistematica dell’Università di Pisa, basata su 15 studi in persone sane, collega le tecniche con meno di 10 respiri al minuto a più rilassamento e a meno sintomi di ansia e tensione. Il dato riguarda il ritmo del respiro, non il fatto di usare il naso.

Come accorgersi di respirare con la bocca e cosa fare

Il controllo più semplice si fa di giorno, quando si è concentrati al computer o al telefono:

controllo a sorpresa: imposta un promemoria ogni ora e verifica se le labbra sono aperte;

imposta un promemoria ogni ora e verifica se le labbra sono aperte; posizione della lingua: a riposo dovrebbe appoggiare sul palato, con le labbra chiuse senza sforzo;

a riposo dovrebbe appoggiare sul palato, con le labbra chiuse senza sforzo; naso libero: se tenendo la bocca chiusa per un minuto ti manca l’aria, il problema potrebbe essere un’ostruzione da far valutare.

Due esercizi semplici, sicuri per chi ha il naso libero:

canticchiare a bocca chiusa: emettere un suono basso e continuo, tipo «mmm», per qualche minuto. Fa vibrare l’aria nel naso. In 10 volontari sani questo esercizio ha aumentato di 15 volte l’ossido nitrico nasale. I benefici per la salute non sono dimostrati;

emettere un suono basso e continuo, tipo «mmm», per qualche minuto. Fa vibrare l’aria nel naso. In 10 volontari sani questo esercizio ha aumentato di 15 volte l’ossido nitrico nasale. I benefici per la salute non sono dimostrati; respiro diaframmatico nasale: seduti, una mano sulla pancia, si inspira dal naso per circa 4 secondi gonfiando l’addome e si espira lentamente per 6 secondi. Si arriva così a circa 6 respiri al minuto, nella fascia studiata dalle ricerche sul respiro lento.

Chi ha una rinite allergica può valutare con il medico i lavaggi nasali con soluzione salina, che una revisione Cochrane del 2018 considera utili in questa condizione.

Il nastro sulla bocca di notte: perché è meglio evitarlo

Il mouth taping, cioè chiudere la bocca con un cerotto per dormire, è diventato una moda sui social. Una revisione sistematica canadese del 2025 ha raccolto 10 studi per un totale di 213 pazienti. Solo due hanno trovato miglioramenti negli indicatori delle apnee. Gli autori segnalano un rischio potenzialmente grave, compreso il soffocamento in caso di naso ostruito.

Le informazioni di questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. In caso di naso chiuso persistente, russamento, pause respiratorie notturne o stanchezza al risveglio, rivolgiti al tuo medico di base o a uno specialista.