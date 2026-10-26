Sentirsi giù quando le giornate si accorciano è un’esperienza comune: molte persone parlano di «winter blues» e stanno meglio in primavera. Si parla invece di depressione stagionale quando i cambiamenti diventano più seri, i sintomi della depressione durano almeno due settimane e si ripresentano nella stessa stagione per almeno due anni consecutivi, secondo il National Institute of Mental Health statunitense (NIMH).

Ultimo aggiornamento: 25 ottobre 2026

Perché quando le giornate si accorciano può calare l’umore?

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre è tornata l’ora solare. Da questa settimana in molte città italiane il sole tramonterà già verso le 17. Tra autunno e inverno molte persone si sentono «giù» proprio mentre le ore di luce diminuiscono.

Le cause della depressione stagionale non sono ancora chiarite. Il disturbo sarebbe collegato alla minore luce del giorno in inverno, che potrebbe modificare sostanze come melatonina e serotonina coinvolte nell’umore e nel ritmo sonno veglia. Le persone con la forma invernale avrebbero livelli più bassi di serotonina e produrrebbero troppa melatonina, con più sonnolenza.

SaluteLab aveva già raccontato sintomi e cure della depressione stagionale. Qui il punto è un altro: come distinguere un normale calo d’umore autunnale da un disturbo da far valutare.

Winter blues o depressione stagionale: quali sono le differenze?

La depressione stagionale è una forma di depressione con un andamento stagionale ricorrente. I sintomi durano circa 4 o 5 mesi l’anno. Nella maggior parte dei casi cominciano a fine autunno o inizio inverno e passano tra primavera ed estate. Esiste anche una forma estiva, meno comune.

Ai sintomi tipici della depressione (umore triste o «vuoto» quasi ogni giorno per almeno due settimane, perdita di interesse, stanchezza, difficoltà di concentrazione, senso di colpa o di inutilità) nella forma invernale si possono aggiungere tre segnali specifici.

Dormire troppo: il bisogno di sonno aumenta (ipersonnia).

il bisogno di sonno aumenta (ipersonnia). Mangiare di più: con voglia di carboidrati e aumento di peso.

con voglia di carboidrati e aumento di peso. Isolarsi: la tendenza a ritirarsi dalla vita sociale, come in «letargo».

Il quadro non va confuso con la tristezza legata alle feste. La depressione stagionale dipende dalle ore di luce, non dal calendario: lo stress di Natale, delle visite in famiglia o dei ritmi di lavoro non basta a definirla. Il legame tra feste e umore era stato affrontato anche nel pezzo su dolci di Natale e depressione stagionale.

Come si arriva alla diagnosi di depressione stagionale?

La diagnosi spetta a un medico o a uno specialista della salute mentale, che può proporre anche un questionario. Nessun test online può sostituire questa valutazione. Servono tre condizioni.

Sono presenti i sintomi della depressione o quelli specifici della forma invernale o estiva.

Gli episodi depressivi si presentano in una stagione precisa per almeno due anni consecutivi (non tutte le persone hanno sintomi ogni anno).

In quella stagione gli episodi sono più frequenti che nel resto dell’anno.

Chi rischia di più la depressione stagionale?

Il disturbo è molto più frequente nelle donne e di solito inizia nella giovane età adulta. È più comune dove le giornate invernali sono più corte, in chi soffre già di depressione o disturbo bipolare (soprattutto di tipo II) e in chi ha familiari con disturbi mentali.

Cosa dicono gli studi sulla terapia della luce?

La terapia della luce è usata dagli anni Ottanta per la forma invernale. Una meta-analisi pubblicata nel 2020 su Psychotherapy and Psychosomatics ha raccolto 19 studi randomizzati controllati: la luce intensa (almeno 1.000 lux) è stata confrontata con luce fioca (fino a 400 lux) o con un trattamento simulato. Nei 18 studi con 610 pazienti la luce intensa è risultata associata a una riduzione dei sintomi, con una differenza media standardizzata di 0,37. Nei 16 studi con 559 pazienti la probabilità di risposta era 1,42 volte più alta.

Gli stessi autori segnalano però limiti importanti: risultati abbastanza diversi tra uno studio e l’altro, un rischio di distorsione da moderato ad alto e la necessità di studi più grandi. Una revisione con meta-analisi a rete uscita nel 2025 sulla rivista Medicine (17 studi randomizzati, 773 pazienti) ha confrontato luci di colore diverso: la luce bianca è risultata la più efficace, seguita da verde, blu e rossa. Anche qui gli autori chiedono studi più ampi.

Il trattamento prevede di solito una lampada da 10.000 lux per circa 30 o 45 minuti al giorno, in genere al mattino, dall’autunno alla primavera. Chi ha alcune malattie degli occhi o assume farmaci che aumentano la sensibilità alla luce potrebbe dover usare alternative o seguire la terapia sotto controllo medico. Il servizio sanitario britannico NHS invita a parlarne prima con il medico e ricorda che nel Regno Unito la lampada non è di norma offerta dal servizio pubblico perché le prove di efficacia non sono considerate sufficienti, anche se molte persone riferiscono un beneficio. Nessuna lampada va considerata una soluzione miracolosa o un sostituto della visita.

Quali altre cure esistono?

I trattamenti rientrano in quattro categorie, da usare da sole o insieme: terapia della luce, psicoterapia, farmaci antidepressivi e vitamina D. Una versione della terapia cognitivo comportamentale adattata alla forma stagionale è risultata efficace quanto la luce. In uno studio durato due inverni i suoi effetti sembravano durare più a lungo. Per la vitamina D i risultati sono contrastanti. Farmaci e integratori vanno sempre decisi con il medico, che valuta benefici e rischi.

Cosa si può fare ogni giorno quando cala la luce?

Alcune abitudini possono aiutare chi ha sintomi stagionali, senza sostituire una valutazione medica.

Prendere più luce naturale possibile, uscendo ogni giorno nelle ore di luce.

Fare attività fisica con regolarità.

Restare in contatto con amici e familiari e mantenere le attività abituali.

Andare a letto e svegliarsi agli stessi orari.

Non esagerare con l’alcol ed evitare smartphone e schermi subito prima di dormire.

Quando chiedere aiuto Se il calo d’umore dura da almeno due settimane, toglie interesse per le cose che di solito piacciono o pesa su lavoro, studio e relazioni, è utile parlarne con il medico di base.

Se la depressione stagionale è già stata diagnosticata e le cure non bastano, conviene tornare dal medico.

Se compaiono pensieri di morte, di suicidio o di farsi del male, chiama subito il 112 o rivolgiti al pronto soccorso.

Domande frequenti

Che differenza c’è tra winter blues e depressione stagionale?

Il winter blues è un calo d’umore comune quando le giornate si accorciano e di solito passa in primavera. La depressione stagionale è un disturbo vero e proprio: i sintomi della depressione durano almeno due settimane, incidono sulla vita quotidiana e si ripresentano nella stessa stagione per almeno due anni consecutivi.

Come si capisce se è depressione stagionale?

Non si può capire da soli né con un test online. La diagnosi spetta al medico o a uno specialista della salute mentale, che valuta i sintomi e può proporre un questionario. Servono episodi depressivi nella stessa stagione per almeno due anni consecutivi, più frequenti che nel resto dell’anno.

La lampada per la terapia della luce funziona?

Una meta-analisi di 19 studi randomizzati ha associato la luce intensa a una riduzione dei sintomi, con risultati però diversi tra gli studi e un rischio di distorsione da moderato ad alto. Non è una soluzione miracolosa: va valutata prima con il medico, soprattutto in caso di malattie degli occhi o farmaci fotosensibilizzanti.

Quando bisogna chiedere aiuto per il calo d’umore invernale?

Conviene parlarne con il medico di base se il calo d’umore dura almeno due settimane, toglie interesse per le attività abituali o pesa su lavoro e relazioni. Se compaiono pensieri di morte, di suicidio o di farsi del male bisogna chiamare subito il 112 o andare al pronto soccorso.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Non usare questi contenuti per una diagnosi fai da te e non iniziare o interrompere terapie senza consulto medico.

Fonti utilizzate Seasonal Affective Disorder : National Institute of Mental Health : nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder

: : nimh.nih.gov/health/publications/seasonal-affective-disorder Seasonal affective disorder (SAD) : NHS : nhs.uk/mental-health/conditions/seasonal-affective-disorder-sad

: : nhs.uk/mental-health/conditions/seasonal-affective-disorder-sad The Efficacy of Light Therapy in the Treatment of Seasonal Affective Disorder: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials : Psychotherapy and Psychosomatics : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31574513

: : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31574513 Effectiveness of visible light for seasonal affective disorder: A systematic review and network meta-analysis : Medicine : pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12237333