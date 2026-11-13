Le donne con i livelli più alti di due PFAS nel sangue, il PFOA e il PFOS, hanno sviluppato più spesso un tumore al seno estrogeno-negativo (ER-negativo). È il risultato di un’analisi dei National Institutes of Health (NIH) statunitensi pubblicata online il 5 novembre sul Journal of Clinical Oncology. Con il tumore al seno nel suo insieme, invece, i ricercatori non hanno trovato un legame chiaro.

PFAS e tumori ER-negativi

I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono composti chimici usati in molti prodotti di consumo. Li chiamano «sostanze chimiche eterne» perché si degradano con difficoltà nell’ambiente e possono restare nell’organismo per anni, ricorda il comunicato del NIH. Ne abbiamo scritto anche per le tracce trovate nei cereali venduti in Europa.

Nei tumori ER-negativi le cellule non hanno i recettori attraverso cui l’estrogeno ne favorisce la crescita. Rispetto alle forme che rispondono all’ormone tendono a essere più aggressivi, hanno esiti peggiori e fattori di rischio meno noti. Il quadro generale è nella nostra scheda sul tumore al seno.

Come è stato fatto lo studio

I dati vengono dal Sister Study, che tra il 2003 e il 2009 ha arruolato 50.884 donne tra i 35 e i 74 anni negli Stati Uniti e a Porto Rico. Nessuna aveva un tumore al seno al momento dell’ingresso ma ciascuna aveva una sorella o una sorellastra che lo aveva già avuto.

L’analisi sui PFAS è uno studio caso-coorte: 1.609 donne che si sono ammalate e una sottocoorte di confronto di 2.269 partecipanti, con i casi ER-negativi sovracampionati (324 contro 1.120 ER-positivi). Nel plasma raccolto anni prima della diagnosi sono stati misurati 17 PFAS. Le analisi tengono conto dei fattori confondenti e delle altre esposizioni.

Quanto pesano PFOA e PFOS

Per il tumore ER-negativo, tra il quartile con i livelli più alti nel sangue e quello con i più bassi, gli hazard ratio sono:

PFOA: 1,67 (intervallo di confidenza, IC, al 95% da 1,10 a 2,53);

PFOS: 1,93 (da 1,15 a 3,22).

Nel gruppo con più PFOA il tasso di tumori ER-negativi era quindi più alto del 67%; per il PFOS del 93%, quasi il doppio. Il NIH precisa che sono differenze relative tra gruppi e non la probabilità di ammalarsi di una singola donna. L’abstract e il comunicato non riportano i tassi assoluti. Il test di tendenza tra i quartili è statisticamente significativo per il PFOS (P 0,01), non per il PFOA (P 0,09).

La metanalisi su sette studi

Gli autori hanno poi analizzato insieme sette studi con PFAS misurati nel sangue prima della diagnosi. Per il tumore ER-negativo il rischio relativo è 1,30 per il PFOA (IC 95% da 1,05 a 1,62) e 1,20 per il PFOS (da 0,91 a 1,58).

Per il PFOS l’intervallo comprende 1, il valore di nessuna differenza: il dato non è statisticamente significativo. Nel comunicato del NIH la responsabile dello studio, Alexandra White, parla di risultati «che abbiamo confermato con una metanalisi della ricerca precedente». Nell’abstract gli autori scrivono che la metanalisi sostiene le associazioni per entrambe le sostanze. Per il PFOA i numeri lo confermano; per il PFOS lasciano aperta la possibilità che l’associazione non ci sia.

Cosa lo studio non dimostra

È uno studio osservazionale: registra un’associazione e non prova che PFOA e PFOS causino il tumore. Nelle conclusioni gli autori scrivono che le due sostanze «potrebbero aumentare» il rischio di tumore al seno ER-negativo. Le partecipanti, inoltre, non sono un campione della popolazione generale.

Poiché le associazioni più forti riguardano tumori senza recettori ormonali, gli autori ipotizzano vie non ormonali, come cambiamenti nell’attività dei geni o nel sistema immunitario, che lo studio non ha verificato.

PFOA e PFOS sono misurabili nell’organismo della maggior parte delle persone ma sono stati in gran parte eliminati dalla produzione e sostituiti da nuovi PFAS. «Servono altre ricerche, in particolare per valutare il rischio di tumore al seno associato alle nuove sostanze PFAS di sostituzione», dice White.

Il quadro in Italia

La Regione Piemonte, dove a Spinetta Marengo c’è un polo chimico che produce composti fluorurati, scrive nella sua scheda sui rischi da PFAS che gli studi sull’uomo danno «risultati non sempre coerenti» sul rapporto tra livelli di PFAS nel sangue ed effetti sulla salute. Tra le associazioni sostenute da «evidenze limitate» la scheda elenca anche un aumentato rischio di tumore al seno negli adulti.

Fonti: abstract dello studio su PubMed; comunicato del NIH; scheda della Regione Piemonte sui PFAS.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico.