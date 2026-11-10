Nelle persone con diabete di tipo 2 che smettono di assumere i farmaci GLP-1 il rischio di infarto, ictus o morte risulta circa doppio rispetto a chi continua la cura: 4 eventi ogni 100 persone all’anno contro 2. È il risultato di uno studio dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) su oltre 80mila pazienti italiani, pubblicato su The Lancet Regional Health – Europe. Gli stessi autori, però, avvertono che lo studio non dimostra che sia la sospensione a causare l’aumento del rischio. Chi assume questi farmaci non deve interromperli né cambiarli senza parlarne con il proprio diabetologo.

Cosa ha scoperto lo studio sui GLP-1?

I ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche elettroniche raccolte tra il 2004 e il 2024 negli Annali AMD, il database che riunisce i dati di oltre 300 centri diabetologici italiani. Lo studio, come riporta Sanità Informazione, ha incluso più di 80mila persone con diabete di tipo 2 che avevano iniziato una terapia con agonisti del recettore del GLP-1 e che non avevano mai avuto una diagnosi di malattia cardiovascolare.

Il confronto è tra chi ha proseguito la cura e chi l’ha interrotta. Chi ha continuato è rimasto in terapia in media quasi tre anni, chi ha smesso poco più di un anno.

Esito (ogni 100 persone all’anno) Hanno continuato Hanno interrotto Infarto non fatale, ictus non fatale o morte circa 2 circa 4 Morte per qualsiasi causa 0,5 2,2

Nota editoriale: la differenza sulla mortalità è più che quadrupla. Proprio per questo gli autori ritengono difficile attribuirla soltanto allo stop del farmaco: è probabile che, in parte, chi ha interrotto stesse già peggio.

Il rischio è risultato più alto nelle persone con obesità, cioè con un indice di massa corporea pari o superiore a 30.

Perché smettere i GLP-1 aumenterebbe il rischio?

La risposta non c’è ancora. Dopo la sospensione peso, glicemia e pressione sono peggiorati poco, e in modo simile sia in chi ha avuto un infarto, un ictus o è morto sia in chi non ha avuto eventi. Secondo gli autori questi parametri, da soli, non bastano a spiegare l’aumento del rischio.

Il coordinatore dello studio è Antonio Ceriello, ricercatore dell’IRCCS MultiMedica di Milano e past president AMD: «I GLP-1RA riducono gli eventi cardiovascolari, come infarti e ictus, e la mortalità nelle persone con T2D e in alcune persone con obesità. Tuttavia, fino al 50% dei pazienti interrompe il trattamento entro il primo anno. Sebbene la sospensione dei GLP-1RA sia associata a un aumento di peso e al peggioramento di diversi fattori di rischio cardiometabolico, come i livelli di glicemia e la pressione arteriosa, non era ancora chiaro se interrompere la terapia aumenti il rischio di eventi cardiovascolari e morte rispetto alla sua prosecuzione».

Lo studio dimostra che la sospensione è pericolosa?

No. È uno studio osservazionale: registra cosa è successo ai pazienti, ma non può stabilire se sia stato lo stop del farmaco a far salire gli eventi o se l’interruzione sia il segnale di condizioni di salute già compromesse. Mancano anche i motivi per cui i pazienti hanno smesso, come effetti collaterali, costi o altre malattie.

Sulla stessa linea alcuni esperti australiani non coinvolti nella ricerca, interpellati da ABC News. Clara Chow, dell’Università di Sydney, ritiene che la sospensione possa essere un indicatore della malattia più che la sua causa. Brendon Neuen, del Royal North Shore Hospital, osserva che alcuni pazienti potrebbero aver smesso per un motivo medico appropriato.

Ceriello indica la prossima domanda per la ricerca: «Questi risultati sollevano una questione importante: che cosa succede quando si interrompe il trattamento con GLP-1RA? È un quesito che merita di essere approfondito e che pone il tema di come garantire la continuità del trattamento nel tempo. La ricerca sta lavorando per comprendere meglio questi aspetti e individuare le strategie più efficaci per preservare i benefici delle terapie nel lungo periodo. Siamo fiduciosi che si possano trovare soluzioni in questa direzione».

Vale anche per chi prende Ozempic per dimagrire?

Non si può dire. Lo studio riguarda solo persone con diabete di tipo 2 senza malattie cardiovascolari già diagnosticate. I farmaci più usati nel campione erano liraglutide e dulaglutide, mentre la semaglutide (il principio attivo di Ozempic) era presente in pochi casi. La tirzepatide non è stata inclusa perché non era disponibile nel periodo analizzato. I risultati non si possono quindi estendere a chi usa questi farmaci per l’obesità senza diabete.

Ci sono altri studi sulla sospensione dei GLP-1?

Sì. A marzo un gruppo della Washington University di St. Louis ha pubblicato su BMJ Medicine un’analisi su 333.687 veterani americani con diabete di tipo 2. Secondo la sintesi dell’università, tre anni di terapia continua riducevano del 18% il rischio di eventi cardiovascolari maggiori. Chi smetteva per due anni perdeva quasi del tutto il beneficio, con un rischio più alto del 22% rispetto a chi continuava.

Anche lo studio italiano punta sui dati raccolti nella pratica clinica quotidiana. Giuseppina Russo, presidente eletto AMD e professoressa ordinaria di Medicina interna all’Università di Messina, sottolinea: «Questo studio dimostra il valore degli Annali AMD come patrimonio di dati clinici e strumento di ricerca. La disponibilità di informazioni raccolte nella pratica diabetologica quotidiana, grazie al contributo dei centri che partecipano al progetto, permette di approfondire questioni rilevanti per la gestione delle persone con diabete e di generare nuove evidenze scientifiche. Gli Annali non sono soltanto uno strumento per descrivere la qualità dell’assistenza, ma anche una risorsa preziosa per sviluppare studi capaci di contribuire al miglioramento della pratica clinica».

Il presidente AMD Salvatore De Cosmo, direttore dell’Endocrinologia dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, aggiunge: «AMD è impegnata da sempre nella promozione della ricerca e nel miglioramento della qualità dell’assistenza alle persone con diabete. Gli Annali rappresentano una delle espressioni più significative di questo impegno: sono il risultato del lavoro condiviso di tanti professionisti e centri diabetologici e costituiscono una base di conoscenza che consente di sviluppare analisi e studi di grande rilevanza clinica. Mettere questo patrimonio a disposizione della ricerca significa valorizzare il lavoro quotidiano dei diabetologi e contribuire a produrre evidenze utili per orientare le scelte terapeutiche e migliorare gli esiti di salute».