Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Se usare la tirzepatide, a quale dose e quale attività fisica fare durante la terapia va deciso con il proprio medico.

Con la tirzepatide si perde molto peso, e una parte di quel peso non è grasso. Uno studio pubblicato il 9 novembre su Nature Medicine ha verificato se l’allenamento con i pesi cambia il conto. In 120 adulti tutti in terapia con il farmaco, chi si è allenato tre volte a settimana per 40 settimane ha perso in media 3,57 kg di massa magra, contro 4,67 kg di chi ha mantenuto le attività abituali. La forza, nel gruppo allenato, è aumentata.

Il risultato non vuol dire che l’allenamento azzeri la perdita: una parte della massa magra se ne va comunque. E vale per persone con le caratteristiche di chi è stato arruolato.

Come è stato fatto lo studio T-REx

Il trial si chiama T-REx (Tirzepatide and Resistance Exercise) ed è stato condotto dall’Università dell’Australia Occidentale, a Perth, sotto la guida di Daniel J. Green.

I partecipanti erano 60 uomini e 60 donne in postmenopausa tra i 50 e i 70 anni, con obesità oppure in sovrappeso con almeno un problema di salute legato al peso, come pressione alta, grassi nel sangue alterati o apnee notturne. L’età media era di 57,7 anni. Erano sedentari: nei tre mesi precedenti facevano meno di 60 minuti a settimana di esercizio di intensità almeno moderata.

Lo studio ha escluso, tra gli altri, chi aveva il diabete o una storia di malattia cardiovascolare, chi aveva avuto una pancreatite, chi aveva già usato farmaci a base di incretine, chi aveva fatto o aveva in programma un intervento di chirurgia bariatrica e chi, nei tre mesi precedenti, aveva preso farmaci cardiovascolari, come statine e antipertensivi, o altri farmaci contro l’obesità.

Tutti hanno ricevuto un’iniezione settimanale di tirzepatide per 40 settimane. La dose partiva da 2,5 mg e saliva di 2,5 mg ogni quattro settimane, con l’obiettivo di arrivare a 15 mg: 78 partecipanti hanno chiuso lo studio a quella dose.

Il sorteggio ha diviso i partecipanti in due gruppi:

59 persone hanno fatto tre sedute di allenamento di resistenza a settimana, di un’ora ciascuna, in gruppo e in palestra, seguite da fisiologi dell’esercizio accreditati;

61 persone hanno continuato le attività abituali.

In media il gruppo allenato ha svolto il 91% delle sedute previste. A tutti è stato chiesto di mantenere idratazione, proteine e fibre, senza una dieta specifica. Hanno completato lo studio 111 persone su 120; sei si sono ritirate per eventi avversi.

Peso e grasso: nessuna differenza tra i due gruppi

Dopo 40 settimane il calo di peso è stato quasi identico: 22,61 kg in media nel gruppo con la sola tirzepatide, 22,28 kg in quello che si allenava. Lo stesso vale per il grasso: 17,19 kg contro 17,98 kg, una differenza che lo studio non considera significativa.

Pressione, glicemia, insulina, emoglobina glicata, colesterolo totale e trigliceridi sono scesi in modo simile nei due gruppi: su questi valori l’allenamento non ha aggiunto benefici. Anche gli effetti indesiderati riferiti sono stati simili. La nausea ha riguardato circa la metà dei partecipanti; vomito, stitichezza, diarrea e cattiva digestione circa un terzo ciascuno.

Massa magra: l’allenamento ha ridotto la perdita, non l’ha annullata

La differenza si vede nella massa magra, misurata con la DXA, un esame a raggi X a bassa dose che separa grasso, tessuti magri e osso. Chi prendeva solo il farmaco ne ha persi in media 4,67 kg, chi si allenava 3,57 kg. La differenza tra i gruppi è di 1,09 kg.

La perdita si è concentrata nelle prime 24 settimane: a quel punto era già di 4,97 kg nel gruppo senza allenamento e di 3,64 kg in quello allenato. Dopo, i valori si sono stabilizzati.

Gli autori scrivono che l’allenamento «non ha impedito completamente la riduzione della massa dei tessuti molli magri, ma ne ha attenuato la perdita, da 4,7 kg a 3,6 kg». E precisano che massa magra e massa muscolare non coincidono: sulla base dei confronti con la risonanza magnetica citati nello studio, il muscolo scheletrico rappresenta circa la metà della massa magra totale.

Nel comunicato dell’Università dell’Australia Occidentale, Green lo dice così: «La perdita di massa magra, muscoli compresi, è una parte inevitabile del dimagrimento con qualsiasi metodo, che avvenga solo attraverso dieta ed esercizio o con interventi medici o chirurgici».

La forza è salita solo in chi si allenava

Il dato più netto riguarda la forza, misurata con il carico massimo sollevabile una volta in tre esercizi. Nel gruppo con la sola tirzepatide la forza è calata:

panca: −4,09 kg;

lat machine: −4,42 kg;

estensione del ginocchio: −4,42 kg.

Nel gruppo allenato, negli stessi esercizi, è aumentata di 4,68 kg, 8,58 kg e 5,88 kg. In percentuale, il calo nel primo gruppo è stato tra il 6,5% e il 9%, l’aumento nel secondo tra il 10,7% e il 17,5%.

Cosa lo studio non dice

T-REx è stato condotto in un solo centro e su 120 persone. Gli stessi autori elencano altri limiti:

non c’era un gruppo senza farmaco: tutti i partecipanti prendevano tirzepatide;

i partecipanti erano adulti di mezza età o più anziani, selezionati con criteri stretti, quindi i risultati potrebbero non valere per tutte le persone in terapia con tirzepatide;

l’allenamento era in un centro, personalizzato e sorvegliato da vicino, e la sua fattibilità nella pratica clinica di tutti i giorni resta da dimostrare;

servono altri studi per capire che effetto abbiano queste differenze di massa magra sulla salute a lungo termine;

l’allenamento non si poteva mascherare e chi misurava la forza poteva sapere a quale gruppo apparteneva il partecipante;

la DXA misura la massa magra, non direttamente il muscolo.

Sul ruolo di Eli Lilly, che produce la tirzepatide, le due fonti non coincidono. Secondo l’articolo su Nature Medicine l’azienda ha fornito il farmaco attraverso un programma per studi promossi dai ricercatori, ha esaminato il protocollo e ha letto una bozza dell’articolo senza modificarne il contenuto; non ha dato altri finanziamenti e non ha avuto un ruolo nella conduzione dello studio. Il comunicato dell’università scrive invece che il produttore non è stato coinvolto nella progettazione, nella realizzazione o nella valutazione dello studio, pur avendo fornito gratuitamente il farmaco. Alcuni autori dichiarano compensi come relatori da Eli Lilly e uno di loro ha avuto un ruolo di consulenza per l’azienda.

Tirzepatide non è semaglutide

La tirzepatide è il principio attivo di Mounjaro. Secondo la scheda dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), agisce come due ormoni prodotti dall’intestino, il GLP-1 e il GIP. La semaglutide, contenuta in Ozempic e Wegovy, è un altro farmaco: lo studio T-REx non l’ha testata.

Nell’Unione europea Mounjaro è autorizzato, insieme a dieta e attività fisica, per il diabete di tipo 2 non sufficientemente controllato in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni. È autorizzato anche per aiutare gli adulti a perdere peso e a mantenerlo, se hanno l’obesità con un indice di massa corporea (BMI) di almeno 30, oppure se sono in sovrappeso con un BMI tra 27 e 30 e hanno problemi di salute legati al peso. Si ottiene solo con prescrizione e si inietta una volta a settimana. Tra gli effetti collaterali più comuni la scheda EMA indica nausea, vomito, dolore addominale, stitichezza e diarrea, oltre alla glicemia bassa quando è usato con sulfaniluree o insulina.

Cosa aggiunge rispetto alla nostra guida

Nella guida di SaluteLab sui farmaci GLP-1 e la massa muscolare abbiamo spiegato perché con questi farmaci si parla di muscoli e cosa succede quando si smette. T-REx aggiunge un dato misurato con la tirzepatide in un trial randomizzato, con i limiti visti sopra.

Non è un programma da copiare da soli: nello studio le iniezioni settimanali erano fatte da un’infermiera di ricerca, le modifiche di dose le decidevano i medici dello studio e le sedute erano seguite da professionisti.

Domande frequenti

L’allenamento di resistenza evita di perdere massa magra con la tirzepatide? Non del tutto. Nello studio T-REx chi si allenava tre volte a settimana ha perso in media 3,57 kg di massa magra in 40 settimane, contro 4,67 kg di chi non si allenava. La perdita si è ridotta, ma c’è stata in entrambi i gruppi. Allenarsi durante la terapia con tirzepatide fa perdere più peso? Nello studio no. Il calo di peso (22,28 kg con l’allenamento, 22,61 kg senza) e quello di grasso sono stati simili nei due gruppi. La differenza ha riguardato la massa magra e soprattutto la forza, aumentata solo in chi si allenava. I risultati valgono anche per Ozempic? Lo studio ha usato la tirzepatide, il principio attivo di Mounjaro, e non la semaglutide di Ozempic e Wegovy. Ha arruolato adulti tra i 50 e i 70 anni senza diabete né malattie cardiovascolari, e gli autori avvertono che i risultati potrebbero non valere per tutte le persone in terapia con tirzepatide. Chi prende tirzepatide deve iniziare ad allenarsi con i pesi? Lo studio ha mostrato un vantaggio per massa magra e forza con un programma supervisionato da professionisti, in persone sedentarie selezionate. Se allenarsi, con quale intensità e da quando va valutato con il medico che segue la terapia.