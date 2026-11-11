Tumore del colon, un mese di immunoterapia prima dell’intervento: il tumore scompare in 13 pazienti su 14. Lo studio italiano UNICORN

Un mese di immunoterapia prima dell’intervento ha fatto scomparire del tutto le cellule tumorali in 13 pazienti su 14 con un particolare tipo di tumore del colon, e in circa un paziente su tre con la forma più comune, finora considerata resistente a queste cure. Sono i risultati dello studio italiano UNICORN, promosso dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano con la Fondazione Gono e pubblicato sulla rivista Nature Medicine. Non è ancora una terapia disponibile: si tratta di uno studio clinico, e per confermare i risultati è in preparazione uno studio di fase 3.

Cosa ha scoperto lo studio UNICORN?

Di solito, per il tumore del colon operabile, il primo passo è l’intervento chirurgico, seguito se serve dalla chemioterapia. Nello studio UNICORN i pazienti hanno invece ricevuto prima un breve trattamento di quattro settimane, scelto in base alle caratteristiche molecolari del tumore. Il profilo genetico, come riporta Doctor33, viene definito alla diagnosi con un sequenziamento ad alta risoluzione di 500 geni.

La ricerca ha coinvolto circa 200 pazienti in diversi centri italiani, tra cui l’Istituto oncologico veneto di Padova. Le prime quattro coorti hanno ricevuto una combinazione di due immunoterapici di nuova generazione, botensilimab e balstilimab.

Tipo di tumore Quanto è frequente Risposta patologica completa dopo un mese Con instabilità dei microsatelliti (MSI) Minoranza dei casi 93% (13 pazienti su 14) Con stabilità dei microsatelliti (MSS) Circa il 90% dei tumori del colon 30%

Nota editoriale: il dato più atteso dai pazienti è il secondo. I tumori MSI rispondevano già bene all’immunoterapia, mentre gli MSS, cioè la grande maggioranza, erano considerati resistenti. Un paziente su tre senza più tumore visibile al microscopio è un risultato nuovo, ma riguarda ancora pochi pazienti e va confermato.

Cosa vuol dire risposta patologica completa?

Significa che, all’esame al microscopio del tessuto asportato durante l’operazione, non si trovano più cellule tumorali. Non equivale a una guarigione definitiva: per saperlo servono anni di controlli sul rischio che la malattia ritorni.

Secondo l’Istituto, i trattamenti sono stati ben tollerati e non hanno ritardato l’intervento chirurgico.

Perché i risultati sui tumori MSS sono una sorpresa?

Il coordinatore dello studio è Filippo Pietrantonio, direttore dell’Oncologia medica gastroenterologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano e autore senior insieme a Filippo Ghelardi, primo autore. Come riporta HealthDesk, ha commentato così: «Siamo di fronte a un vero e proprio cambio di prospettiva: l’obiettivo è portare l’innovazione e le molecole più avanzate là dove la malattia è ancora guaribile, aumentandone drasticamente le chance di eradicazione definitiva. La vera sorpresa è arrivata dai tumori MSS, da sempre considerati refrattari all’immunoterapia. Dimostrare che con un solo mese di trattamento preoperatorio possiamo azzerare completamente il tumore in un paziente su tre apre prospettive cliniche e scientifiche finora impensabili».

Pietrantonio ha indicato anche il metodo: secondo l’oncologo, la gestione multidisciplinare fin dalla diagnosi «è stata la chiave per scardinare i vecchi percorsi di cura e offrire ai pazienti l’accesso precoce alle terapie più innovative. I dati della prima fase ci hanno spinto ad avviare la seconda parte dello studio UNICORN, estendendo il trattamento preoperatorio a due mesi».

Si può capire prima chi risponderà alla cura?

È uno degli obiettivi dello studio. Grazie alla collaborazione con Human Technopole, coordinata da Andrea Sottoriva, i ricercatori hanno individuato nella biopsia iniziale alcune “firme” genetiche associate alla risposta.

I pazienti sono stati seguiti anche con la biopsia liquida, che misura il DNA tumorale circolante nel sangue prima e dopo l’intervento. Secondo l’Istituto, l’azzeramento di questo DNA si associa alla risposta completa e all’assenza di recidive a distanza. I numeri di questa parte dell’analisi, però, non sono stati resi noti nei materiali diffusi.

Si potrà evitare l’operazione?

Per ora no. I ricercatori spiegano che la possibilità di evitare la chirurgia nei pazienti con risposta completa resta un’ipotesi futura, da confermare con altri studi. Nel frattempo la seconda parte di UNICORN prolunga il trattamento a due mesi, ed è in preparazione uno studio di fase 3 sulla combinazione di botensilimab e balstilimab.