Il coperchio chiuso limita il getto ma non pulisce le superfici, e i batteri intestinali compaiono sui cellulari in uno studio su tre. Tre abitudini per ridurre il rischio, e il legame con le emorroidi.

Quando si tira lo sciacquone, dal water si alza un getto di goccioline che in 8 secondi arriva a 1,5 metri di altezza, cioè all’altezza del viso e delle mani di chi è in piedi davanti. Lo hanno misurato con i laser i ricercatori dell’Università del Colorado a Boulder. Se in quel momento lo smartphone è in mano o appoggiato sul lavandino, si trova dentro questa nuvola. E la sera, a letto, lo stesso telefono finisce a pochi centimetri dalla faccia.

Non esiste uno studio che abbia seguito il percorso dei batteri dal water al cuscino. Le singole tappe, però, sono documentate: il getto dello sciacquone, i batteri fecali trovati sui telefoni, la loro capacità di resistere a lungo sulle superfici asciutte.

Cosa succede nell’aria quando tiri lo sciacquone?

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports nel dicembre 2022 dal gruppo di John Crimaldi, ha illuminato con fasci laser la nuvola di aerosol prodotta da un water senza coperchio di tipo pubblico, con scarico a pressione. Il getto è caotico, con velocità che superano i 2 metri al secondo, e porta le particelle a 1,5 metri entro 8 secondi dall’inizio dello scarico. Le gocce più grandi ricadono in pochi secondi. Quelle sotto i 5 micron restano sospese nell’aria più a lungo.

Gli autori hanno fatto una scelta che va tenuta presente: nel water c’era solo acqua di rubinetto, senza feci né batteri. Lo studio misura quindi come si muove la nuvola, non quanti microbi trasporta. Altre ricerche citate nello stesso articolo hanno trovato batteri come il Clostridium difficile nell’aerosol dello sciacquone, poi depositati sulle superfici del bagno.

Il water di casa, con cassetta e senza scarico a pressione, produce un getto meno violento. Le dimensioni esatte del fenomeno cambiano, il principio no.

Chiudere il coperchio basta?

Meno di quanto si pensi. Nello stesso articolo di Crimaldi si legge che il coperchio chiuso riduce la crescita della nuvola, ma non la elimina. Un esperimento dell’Università dell’Arizona, pubblicato nel 2024 sull’American Journal of Infection Control, è arrivato a un risultato ancora più netto. I ricercatori hanno inserito nel water un virus innocuo usato come modello dei virus intestinali, poi hanno tirato lo sciacquone in bagni di casa e pubblici. La contaminazione delle superfici era la stessa con il coperchio alzato o abbassato.

Secondo il gruppo guidato da Charles Gerba, il problema è il water stesso: la tavoletta, il bordo e lo scopino restano contaminati. Pulire con un disinfettante ha ridotto i virus nell’acqua del water di oltre il 99,99%.

Abbassare il coperchio resta un’abitudine sensata, perché limita il getto. Non rende però il bagno un ambiente pulito.

Quanti batteri ci sono sullo smartphone?

Molti, anche fuori dagli ospedali. Una revisione di 56 studi condotti in 24 Paesi, pubblicata nel 2020 su Travel Medicine and Infectious Disease, ha trovato batteri sui telefoni in 54 studi su 56. I più frequenti erano lo Staphylococcus aureus e altri stafilococchi. L’Escherichia coli, il batterio intestinale per eccellenza, compariva in più di un terzo degli studi, sia sui telefoni del personale sanitario sia su quelli della popolazione comune. Gli autori descrivono il cellulare come un possibile “cavallo di Troia” per la trasmissione delle infezioni.

Quanto resistono questi batteri? Una revisione sistematica pubblicata nel 2006 su BMC Infectious Diseases ha raccolto i dati di laboratorio sulle superfici asciutte. Enterococchi e Staphylococcus aureus possono sopravvivere per mesi, e lo stesso vale per molti batteri come l’Escherichia coli. Sono condizioni di laboratorio, non lo schermo di un telefono in tasca, ma indicano che lo sporco invisibile non sparisce da solo in poche ore.

Cosa dice la ricerca Dato Limite da tenere presente Altezza del getto dello sciacquone 1,5 metri in 8 secondi Water pubblico senza coperchio, solo acqua Coperchio chiuso Riduce il getto, non le superfici contaminate Test con un virus modello, non con batteri Batteri sui telefoni Trovati in 54 studi su 56 Studi molto diversi tra loro per metodo Escherichia coli sui telefoni In oltre un terzo degli studi Non indica quanto è contaminato ogni telefono Sopravvivenza su superfici asciutte Fino a mesi per molte specie Dati di laboratorio

Usare il telefono sul water fa male anche in altro modo?

Sì, e riguarda il tempo. Uno studio del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, uscito su PLOS One nel settembre 2025, ha coinvolto 125 adulti sottoposti a colonscopia. Il 66% usava lo smartphone sul water. Tra loro, il 37,3% restava seduto più di cinque minuti, contro il 7,1% di chi non lo usava. Dopo aver tenuto conto di età, sesso, peso, attività fisica, sforzo e fibre nella dieta, l’uso del telefono sul water era associato a un rischio di emorroidi più alto del 46%.

Le attività più comuni erano la lettura di notizie (54,3%) e i social (44,4%). È uno studio trasversale su un campione piccolo: mostra un’associazione, non dimostra che il telefono causi le emorroidi. L’ipotesi degli autori è che lo smartphone allunghi il tempo passato seduti, aumentando la pressione sulla zona anale.

Come si riduce il rischio?

Tre abitudini semplici coprono gran parte del problema:

lasciare il telefono fuori dal bagno , o almeno in tasca, senza appoggiarlo sul lavandino o sulla mensola vicino al water;

, o almeno in tasca, senza appoggiarlo sul lavandino o sulla mensola vicino al water; abbassare il coperchio prima di tirare lo sciacquone e uscire dal bagno subito dopo, sapendo che il coperchio limita il getto ma non sostituisce la pulizia regolare di tavoletta, bordo e pavimento;

e uscire dal bagno subito dopo, sapendo che il coperchio limita il getto ma non sostituisce la pulizia regolare di tavoletta, bordo e pavimento; lavarsi le mani e pulire il telefono, nell’ordine giusto: se si riprende in mano uno smartphone sporco dopo il lavaggio, le mani si contaminano di nuovo.

Come si pulisce lo schermo senza rovinarlo?

Per l’iPhone, la pagina di assistenza Apple indica che si possono usare salviette con alcol isopropilico al 70%, salviette con alcol etilico al 75% o salviette disinfettanti Clorox, sulle superfici esterne e con delicatezza. Vanno evitati i prodotti con candeggina o perossido di idrogeno, l’umidità non deve entrare nelle aperture e il telefono non va mai immerso. Prima della pulizia conviene staccare i cavi e spegnerlo.

Apple ricorda che lo schermo ha un rivestimento oleorepellente contro le impronte: detergenti e materiali abrasivi lo consumano e possono graffiare il vetro. Dopo la disinfezione si passa un panno morbido, senza pelucchi, appena inumidito con acqua. Per gli altri marchi vale la pena controllare le istruzioni del produttore.