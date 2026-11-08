Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Chi nota dimenticanze frequenti che rendono difficile la vita di tutti i giorni dovrebbe parlarne con il proprio medico.

Si va in cucina per prendere qualcosa e, appena varcata la soglia, non si ricorda più cosa. Gli psicologi lo chiamano effetto porta: in un esperimento pubblicato nel 2006 su Memory & Cognition, passare da una stanza all’altra ha reso meno accessibile il ricordo degli oggetti appena maneggiati.

L’effetto però non si presenta sempre. Alcuni studi successivi non sono riusciti a riprodurlo, e la spiegazione più accreditata è diversa da quella che circola di solito.

Cos’è l’effetto porta

L’effetto porta si chiama anche effetto di aggiornamento della posizione. È il calo di memoria che si osserva subito dopo aver attraversato un confine, come una porta tra due stanze.

Il primo studio è degli psicologi Gabriel Radvansky e David Copeland. I partecipanti si muovevano in un ambiente virtuale. Prendevano e lasciavano oggetti, e poi dovevano riconoscerne il nome. Se avevano appena cambiato stanza, ricordavano peggio l’oggetto rispetto a quando restavano nello stesso ambiente.

Nel 2011 lo stesso gruppo ha ripetuto la prova anche in stanze reali, e l’effetto è comparso di nuovo.

Perché si dimentica cosa si stava facendo cambiando stanza

La spiegazione proposta da Radvansky si basa sul modello dell’orizzonte degli eventi (event horizon model). Il cervello divide l’esperienza continua in episodi, e una porta segna il confine tra un episodio e l’altro.

Spesso si legge che, oltrepassata la soglia, la memoria “si azzera”. Gli studi dicono un’altra cosa. Lo mostra un lavoro del 2016 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology. Il problema non è un blocco momentaneo della mente: aggiungere tre secondi di attesa prima della domanda non cambiava il risultato.

La lettura degli autori è un’altra. Dopo il cambio di stanza, in memoria ci sono più episodi con gli stessi elementi. Al momento di ricordare, questi episodi si fanno concorrenza. È quindi un problema di interferenza, non di cancellazione.

Gli esperimenti più recenti aggiungono altri tasselli:

in uno studio del 2024 su Journal of Vision, il calo di memoria per le immagini si è visto anche quando i partecipanti cercavano attivamente di ricordarle, a parità di tempo trascorso e di distanza percorsa;

in una ricerca del 2026 su Psychonomic Bulletin & Review, il passaggio di una porta ha indebolito, ma non eliminato, i legami tra azioni compiute in sequenza.

L’effetto porta vale per tutti? Cosa dicono gli studi che non lo confermano

Non sempre. Ci sono quattro esperimenti pubblicati nel 2021 su BMC Psychology, con realtà virtuale, video e movimento reale. In nessuno i ricercatori hanno trovato un effetto significativo delle porte sull’oblio. Per gli autori, questi risultati mettono in dubbio che l’effetto regga a piccoli cambiamenti nel modo di condurre l’esperimento.

Lo stesso studio ricorda che, secondo la ricerca precedente, l’effetto si osserverebbe anche con confini “immaginari”, come passare da una finestra all’altra sul computer. È un’osservazione riportata dagli autori, non un risultato del loro lavoro.

Anche un lavoro del 2026 su Memory & Cognition, firmato tra gli altri dallo stesso Radvansky, ha trovato poche prove di un vantaggio nel dividere l’apprendimento tra due stanze. L’effetto c’era in un solo esperimento, solo per le parole vicine al confine, e svaniva presto.

Quando l’effetto porta si fa sentire di più

Un elemento sembra contare: quanto la mente è già occupata. Nel secondo esperimento dello studio del 2021, i partecipanti dovevano tenere a mente anche altre informazioni. In quel caso, dopo una porta, la memoria era più esposta all’interferenza. Aumentavano i falsi riconoscimenti, cioè le volte in cui si diceva di riconoscere qualcosa che in realtà non c’era.

Uno studio del 2026 in realtà virtuale su 90 partecipanti va nella stessa direzione. Un compito di distrazione visuospaziale peggiorava il ricordo degli oggetti quando arrivava a metà stanza, forse perché spezzava l’episodio in più parti.

Tornare indietro aiuta a ricordare?

È il consiglio più diffuso. Uno degli esperimenti di Radvansky del 2011 lo ha messo alla prova. I partecipanti tornavano nella stanza in cui avevano visto gli oggetti la prima volta. La memoria non migliorava.

Questo non vuol dire che nella vita quotidiana tornare sui propri passi non serva mai: l’esperimento misurava una situazione precisa, in laboratorio. Ma l’idea che basti rientrare nella stanza per far “riaffiorare” il ricordo non trova conferma in quello studio.

Per altri consigli che circolano, come ripetere ad alta voce cosa si sta andando a fare, non abbiamo trovato studi specifici sull’effetto porta. Non si possono quindi presentare come rimedi dimostrati.