Allerta ‘peste’ in Russia, scattano i controlli alle frontiere: i Paesi vicini alzano la guardia prima della diagnosi

Non è stata una diagnosi a far muovere le frontiere, ma la precauzione. Mentre in Russia le autorità continuano a escludere casi confermati di peste nella regione di Irkutsk, in Siberia, e definiscono stabile la situazione, diversi Paesi dell’Asia centrale hanno iniziato a rafforzare i controlli sanitari ai valichi con la Russia. Il Kazakistan per primo, poi Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. È questo, più della parola “peste” che ha dominato le prime ricostruzioni, il dato nuovo della vicenda: un caso sanitario ancora in fase di accertamento ha già prodotto una risposta oltre i confini russi.

I Paesi vicini rafforzano i controlli

Il ministero della Sanità kazako ha comunicato il 5 ottobre di tenere la situazione sotto controllo e di aver adottato misure preventive. Ai valichi di frontiera viene effettuata la sorveglianza sanitaria e, secondo Astana, tra i passeggeri in ingresso non sono state individuate persone con febbre alta o sintomi sospetti. Il rischio di importazione dell’infezione è considerato, al momento, basso.

È una precisazione importante: il Kazakistan non sta dichiarando un’emergenza né parla di un focolaio sul proprio territorio, ma aumenta la sorveglianza in via prudenziale. E non è rimasto solo. Il Kirghizistan ha portato i propri posti di controllo in regime rafforzato, estendendo la sorveglianza a persone, veicoli e merci. Anche il Tagikistan ha intensificato i controlli alla frontiera, mentre fonti regionali riferiscono di misure analoghe adottate dall’Uzbekistan.

Cosa sta succedendo in Russia

Sul terreno, il quadro resta più complesso di una semplice comunicazione rassicurante. Rospotrebnadzor, l’agenzia sanitaria russa, ha dichiarato che la situazione nella regione di Irkutsk, compresi Irkutsk e Shelekhov, è stabile e che non sono stati rilevati casi di peste. La morte della ricercatrice ventottenne Darya Shipilova, dipendente dell’Istituto di ricerca antipeste di Irkutsk, viene attribuita ufficialmente a una polmonite di eziologia indeterminata, cioè di causa ancora non chiarita.

Allo stesso tempo, però, sono state adottate misure caute. Diversi ospedali di Irkutsk sono stati sottoposti a quarantena, il presidio di Shelekhov è interessato da misure anti-epidemiche, e il numero delle persone poste sotto osservazione è salito a 197: nessuna, al momento, presenta sintomi, e gli esami di laboratorio sono risultati negativi. Anche uno stabilimento di alluminio della zona ha introdotto l’obbligo di mascherina. Secondo Reuters, la responsabile di Rospotrebnadzor, Anna Popova, si è recata nella regione per seguire da vicino la situazione.

L’ipotesi del laboratorio, non confermata

Il caso è delicato perché la donna lavorava in un istituto specializzato proprio nello studio della peste. Da qui sono partite le ipotesi di una possibile esposizione professionale, e alcune ricostruzioni dei media russi hanno parlato di un incidente di laboratorio, con la rottura di un contenitore di materiale infettivo.

Questo scenario, però, non è stato confermato. Rospotrebnadzor ha affermato che nelle analisi sulla donna non sono stati trovati microrganismi riconducibili alla sua attività, e che nell’istituto non si sono verificati incidenti con agenti patogeni. Anche l’Associated Press riferisce che gli accertamenti preliminari non hanno rilevato collegamenti tra la malattia e i patogeni con cui la ricercatrice lavorava. È una pista da tenere distinta dai fatti accertati.

Il nodo della comunicazione

A complicare il quadro c’è la gestione delle informazioni. Nelle prime ore erano circolate ricostruzioni che parlavano direttamente di peste; successivamente le autorità hanno corretto o ridimensionato quelle notizie, e il Cremlino ha rinviato le domande a Rospotrebnadzor, invitando a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali. Anche alcuni messaggi diffusi a livello locale sono stati poi modificati o rimossi.

Questo ha alimentato una distanza tra ciò che circolava sui social e ciò che le autorità erano disposte a confermare. È un elemento che conta, perché in situazioni simili la gestione dell’incertezza diventa parte dell’emergenza: una diagnosi non confermata può generare rapidamente comportamenti precauzionali e controlli alle frontiere ancora prima di una conclusione scientifica.

Cosa aspettarsi ora

Allo stato attuale, i dati ufficiali non descrivono un’epidemia di peste in Russia: i 197 contatti monitorati non hanno sviluppato sintomi, gli esami sono negativi e la situazione è definita stabile. Ma la vicenda ha superato una prima soglia, con quattro Paesi che hanno alzato il livello di sorveglianza lungo le rotte di collegamento con la Russia.

Non significa che considerino imminente un’epidemia, tanto che il Kazakistan definisce basso il rischio. Il punto da seguire nelle prossime ore non è la corsa a dare un nome alla malattia prima degli esami, ma l’evoluzione concreta della risposta: se emergeranno nuovi casi tra i contatti, se le quarantene verranno estese o revocate, e se i controlli di frontiera resteranno una misura temporanea. Per chi vuole capire cos’è la peste polmonare e come si trasmette, abbiamo spiegato qui la malattia e perché nel caso siberiano non è confermata.