Il 3 e 4 novembre la Camera di Commercio Italiana in Cina ha riunito istituzioni, ricercatori e imprese dei due Paesi per parlare di farmaci, dispositivi medici e nuove partnership.

Investimenti, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e accesso ai mercati. Sono i temi al centro dell’evento sulla cooperazione tra le industrie biofarmaceutiche di Italia e Cina, che si è svolto il 3 e 4 novembre 2026 a Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang. L’iniziativa è stata organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Cina (CCIC) in collaborazione con Livolsi & Partners e con il supporto dell’Hangzhou Investment Promotion Bureau, l’ufficio per la promozione degli investimenti della città. Le due giornate hanno messo allo stesso tavolo rappresentanti istituzionali, esperti e aziende dei settori farmaceutico e dei dispositivi medici.

Il confronto istituzionale

La prima giornata si è aperta con un incontro riservato tra il vicesindaco di Hangzhou Hui Haitao, il consigliere della CCIC Fabrizio Ferrari, il responsabile dello sviluppo internazionale di Livolsi & Partners Alberto Conforti e i rappresentanti di alcune aziende farmaceutiche associate alla Camera. Sono seguite le presentazioni sulle opportunità di investimento nel comparto biofarmaceutico di Hangzhou e sul mercato farmaceutico italiano.

In videoconferenza sono intervenuti Giovanni Vitale, primo segretario dell’Ufficio economico dell’Ambasciata d’Italia in Cina, e Luca Rosi, addetto sanitario presso la stessa Ambasciata, che hanno sottolineato il ruolo di iniziative come questa nel rafforzare le relazioni bilaterali e la cooperazione tra i due Paesi.

Al dibattito hanno partecipato Elena Barboni di Flamma S.p.A., coordinatrice dell’Healthcare Working Group della CCIC, Pierfrancesco Morosini di Aschimfarma e Yu Jintao di Copan Medical Shanghai, insieme ai rappresentanti di Boston Consulting Group, Zhejiang University, Tigermed e della filiale dello Zhejiang di Bank of Communications. Sul tavolo l’innovazione farmaceutica, la collaborazione tra Italia e Cina e lo sviluppo delle attività d’impresa.

Visite e incontri tra aziende

Il 4 novembre è stato dedicato alle visite e al confronto diretto tra operatori. La delegazione è stata all’Hangzhou Institute of Medicine e da Betta Pharma, tra le principali aziende farmaceutiche dello Zhejiang, per poi spostarsi alla Hangzhou Biopharma Town. Qui alcune imprese associate alla CCIC, tra cui Chiesi Group e Tecniplast Group, hanno presentato le loro attività e i progetti in corso. Gli incontri B2B tra aziende italiane e cinesi sono serviti a condividere competenze, valutare possibili partnership e individuare ambiti di collaborazione per il futuro.

Con questa iniziativa la Camera di Commercio Italiana in Cina conferma il suo impegno a sostegno delle imprese nei settori strategici, favorendo i contatti tra operatori e creando occasioni di collaborazione commerciale e di investimento tra Italia e Cina.