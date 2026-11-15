Uno studio su Scientific Reports ha trovato colonie di Acinetobacter e Moraxella dentro le spugne usate nelle case. Microonde e lavastoviglie le disinfettano in laboratorio, ma per i ricercatori la soluzione più sicura è cambiarle ogni settimana

La spugna dei piatti è uno degli oggetti più carichi di batteri di tutta la casa. Un gruppo di ricercatori tedeschi ne ha analizzate 14, raccolte in famiglie, e in alcuni punti ha contato fino a 54 miliardi di batteri per centimetro cubo. Lo stesso studio, pubblicato su Scientific Reports, ricorda che secondo ricerche precedenti la cucina ospita più microbi del bagno, soprattutto a causa delle spugne. E disinfettarla non sempre basta. Ecco cosa dicono gli studi e come gestirla.

Perché la spugna dei piatti si riempie di batteri?

Per la sua struttura. La spugna è porosa e trattiene l’acqua, e per questo, scrivono gli autori dello studio, è un “incubatore” ideale per i microrganismi. Ogni volta che la si usa raccoglie residui di cibo e nuovi batteri, che arrivano dagli alimenti e dal contatto con le mani.

Al microscopio i ricercatori dell’Università di Giessen e dell’Università di Furtwangen hanno trovato batteri distribuiti in tutta la spugna. Si concentravano nelle cavità interne e in superficie, dove formavano strutture simili a biofilm, cioè colonie compatte attaccate al materiale.

Le spugne, usate e donate da famiglie della zona di Villingen-Schwenningen, nel sud-ovest della Germania, sono state raccolte nell’autunno del 2012.

Quali batteri vivono nella spugna?

I gruppi più diffusi erano Acinetobacter, Moraxella e Chryseobacterium. Cinque dei dieci gruppi più abbondanti erano strettamente imparentati con specie di “classe di rischio 2”, cioè batteri che possono causare malattie nell’uomo.

Tra questi c’è Moraxella osloensis, noto per il cattivo odore che lascia nel bucato. Secondo gli autori, potrebbe essere anche il responsabile della spugna che puzza.

Studi precedenti avevano trovato nelle spugne da cucina anche batteri come Salmonella, Campylobacter ed Escherichia coli. In questa analisi, però, Salmonella e Campylobacter non sono stati rilevati.

Basta lavarla con il detersivo o in microonde?

Qui gli studi non vanno tutti nella stessa direzione. In laboratorio, il microonde e la lavastoviglie funzionano. Secondo una ricerca del Servizio di ricerca agricola del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda), un minuto di microonde ha eliminato il 99,99999% dei batteri presenti su spugne contaminate apposta. La lavastoviglie con ciclo di asciugatura è arrivata al 99,9998%. Candeggina, succo di limone e semplice acqua ne hanno eliminato invece tra il 37% e l’87%, lasciando abbastanza batteri da poter causare malattie.

Nella vita reale, però, le cose cambiano. Nello studio tedesco le spugne che i proprietari dichiaravano di disinfettare regolarmente non avevano meno batteri delle altre. Anzi, contenevano una quota più alta di Moraxella e Chryseobacterium. Una possibile spiegazione, secondo gli autori, è che i batteri più resistenti sopravvivano e ricolonizzino la spugna. Per questo i ricercatori suggeriscono piuttosto di sostituirla regolarmente, per esempio una volta a settimana.

Quali sono gli errori più comuni?

Il primo è usare la stessa spugna per tutto. Secondo l’Academy of Nutrition and Dietetics, l’associazione statunitense dei dietisti, la spugna non va usata per asciugare i liquidi di carne macinata o pollame, perché può diffondere i patogeni alimentari. Non va usata nemmeno per pulire i piani di lavoro, perché i germi passano dalla spugna alla superficie. Meglio la carta assorbente o le salviette disinfettanti.

Il secondo errore è lasciarla bagnata. Una spugna umida e piena di residui di cibo offre ai batteri tutto quello che serve per moltiplicarsi.

Come si gestisce la spugna in modo corretto?

Ecco le indicazioni delle fonti:

dopo ogni uso strizzarla bene, togliere i residui di cibo e lasciarla in un posto asciutto;

strizzarla bene, togliere i residui di cibo e lasciarla in un posto asciutto; usarla solo per piatti e stoviglie , non per piani di lavoro e liquidi di carne cruda;

, non per piani di lavoro e liquidi di carne cruda; disinfettarla almeno una volta a settimana : un minuto nel microonde a potenza alta, bagnata e solo se non ha parti metalliche, come indica l’estensione dell’Università di Clemson, oppure un ciclo completo di lavastoviglie ad alta temperatura;

: un minuto nel microonde a potenza alta, bagnata e solo se non ha parti metalliche, come indica l’estensione dell’Università di Clemson, oppure un ciclo completo di lavastoviglie ad alta temperatura; cambiarla spesso, anche se la si pulisce, e buttarla subito se ha un cattivo odore o se è strappata e scolorita.

Anche gli strofinacci vanno lavati spesso in acqua calda.