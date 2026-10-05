Cos'è la peste polmonare, come si trasmette e perché oggi si cura con gli antibiotici. E perché, nel caso della Siberia, le autorità non l'hanno confermata

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Le informazioni sulla malattia sono di carattere generale.

Il caso della Siberia, dove è morta una ricercatrice di un istituto antipeste e diversi ospedali sono stati messi in quarantena, ha riportato l’attenzione su una malattia dal nome che ancora oggi evoca paura: la peste. Prima di tutto, un chiarimento che conta: nel caso di Irkutsk le autorità sanitarie russe non hanno confermato la peste, parlando ufficialmente di “polmonite di eziologia sconosciuta”. Ma cos’è davvero la peste polmonare, come si trasmette e perché, a differenza del passato, oggi è una malattia curabile? Facciamo chiarezza.

Cosa dicono le autorità sul caso della Siberia

Partiamo dai fatti noti. Il Servizio federale russo per la tutela dei consumatori, il Rospotrebnadzor, ha reso noto che a un dipendente dell’Istituto antipeste di Irkutsk è stata diagnosticata una “polmonite di eziologia sconosciuta”, cioè una polmonite di cui non è stata ancora chiarita la causa.

In relazione al caso sono state adottate misure sanitarie e antiepidemiche, e nei giorni scorsi il governatore della regione aveva parlato di un caso sospetto di infezione pericolosa, convocando una riunione straordinaria della commissione sanitaria. Il Rospotrebnadzor ha però riferito che le persone entrate in contatto con il dipendente non avevano manifestato variazioni delle proprie condizioni di salute riconducibili a un’infezione. Soprattutto, le autorità non hanno finora indicato quale agente patogeno abbia provocato la polmonite. In altre parole, la peste resta un’ipotesi circolata sui media, non una diagnosi ufficiale.

Cos’è la peste e quali forme esistono

La peste è una malattia infettiva causata da un batterio, la Yersinia pestis. È la stessa malattia responsabile delle grandi epidemie del passato, ma oggi il suo quadro è profondamente diverso, soprattutto grazie agli antibiotici.

Esistono diverse forme della malattia. La più nota storicamente è la peste bubbonica, che colpisce i linfonodi. La forma di cui si parla nel caso siberiano è invece la peste polmonare, che interessa i polmoni ed è considerata la più grave, perché ha un decorso rapido e, a differenza delle altre forme, può trasmettersi da persona a persona.

Come si trasmette la peste polmonare

Il punto che più spaventa, e che spiega perché scattano misure di quarantena, è proprio la modalità di trasmissione della forma polmonare.

Mentre la peste bubbonica si trasmette soprattutto attraverso il morso di pulci infette o il contatto con animali infetti, la peste polmonare può diffondersi anche per via respiratoria, attraverso le goccioline emesse con tosse e starnuti da una persona malata. È questa possibilità di contagio diretto tra esseri umani a renderla particolarmente temuta e a giustificare, in caso di sospetto, l’osservazione delle persone venute a contatto con un paziente.

Perché oggi non è la malattia del passato

Qui sta il messaggio più importante, quello che la storia della peste tende a far dimenticare. La peste non è più la condanna a morte dei secoli passati.

Oggi la malattia si cura con gli antibiotici, e la diagnosi e il trattamento tempestivi sono decisivi: individuata e curata per tempo, anche la forma polmonare può essere affrontata efficacemente. Per questo, nei casi sospetti, la rapidità con cui si isolano i pazienti e si tengono sotto osservazione i contatti non è un segno di catastrofe imminente, ma esattamente la procedura che permette di tenere la situazione sotto controllo. La peste, inoltre, è oggi una malattia rara, che si manifesta in focolai circoscritti in alcune aree del mondo.

Cosa fare e cosa non fare

Di fronte a notizie come quella della Siberia, la reazione più utile non è l’allarme, ma l’informazione corretta. Per chi vive lontano dall’area interessata non c’è alcun rischio diretto, e le misure adottate localmente servono proprio a circoscrivere un eventuale focolaio.

Il consiglio di fondo, valido sempre, è affidarsi alle comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie e non alle voci non verificate, che in casi come questo tendono a moltiplicarsi. Nel caso di Irkutsk, allo stato attuale, manca ancora l’informazione decisiva: quale sia l’agente che ha causato la polmonite. Fino ad allora, parlare di peste confermata non è corretto.