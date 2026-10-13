Cento persone stanno seguendo una profilassi antibiotica di una settimana dopo essere entrate in contatto con un ragazzo di 22 anni colpito da difterite. Il giovane, originario del Bangladesh, è ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedale università di Padova. Le sue condizioni cliniche sono definite severe. I medici continuano le cure e tengono sotto controllo l’evoluzione del quadro clinico.

Il siero somministrato prima della diagnosi

Ancora prima della conferma, al primo sospetto di infezione, i sanitari hanno avviato la procedura per ottenere il siero antitossico tramite il Centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato sabato, prima dell’esito degli esami.

La conferma è arrivata domenica 11 ottobre, dopo le analisi della Uoc Microbiologia e Virologia dell’ospedale di Padova. Al siero si è aggiunta una terapia antibiotica. Il ragazzo resta ricoverato nel reparto specialistico.

Cento contatti individuati

Una volta identificato il caso, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 6 Euganea ha svolto l’indagine epidemiologica, ora conclusa, per ricostruire chi era stato vicino al paziente. Sono stati controllati sia i contatti stretti sia le persone incontrate sul lavoro.

In tutto le persone individuate sono 100. A tutte è stata prescritta una profilassi antibiotica preventiva della durata di una settimana, per ridurre il rischio che l’infezione si diffonda tra chi è stato esposto.