Due lotti del prodotto vegano Aquafaba In-Vece, di origine cinese, presentano proteine dell’uovo non dichiarate in etichetta. Lo ha comunicato ieri, giovedì 26 novembre, il Ministero della Salute. I lotti coinvolti sono L 501 (scadenza 02/2027) e 2025121301 (scadenza 12/2027). A scopo precauzionale, chi è allergico alle proteine dell’uovo non deve consumarli. Può restituirli al punto vendita o al rivenditore online presso cui li ha acquistati.

Da dove parte l’allerta?

L’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha segnalato una grave reazione allergica in un paziente minore con allergia accertata alle proteine dell’uovo. La reazione è insorta dopo il consumo di dolci preparati con quel prodotto.

I Carabinieri del Nas di Genova hanno fatto accertamenti presso i distributori. Hanno sequestrato le confezioni rinvenute e prelevato campioni ufficiali. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza non dichiarata delle proteine dell’uovo. È scattata la notifica di allerta europea nel sistema Rasff, notifica 2026.10317.

Che prodotto è l’Aquafaba In-Vece segnalata?

Il Fatto Alimentare descrive il prodotto come un sostitutivo vegano dell’uovo in polvere a base di ceci disidratati. È distribuito in sacchetti da 200 grammi.

Non è il primo caso di allergeni non dichiarati raccontato su SaluteLab: nel 2017 era toccato al ritiro delle tortine Lidl all’arancia e cioccolato.

Fonti utilizzate Presenza di allergeni non dichiarati (proteine dell’uovo) nel prodotto vegano “Aquafaba” a marchio IN-VECE (26 novembre 2026) : Ministero della Salute : salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/presenza-di-allergeni-non-dichiarati-proteine-delluovo-nel-prodotto-vegano

: : salute.gov.it/new/it/news-e-media/notizie/presenza-di-allergeni-non-dichiarati-proteine-delluovo-nel-prodotto-vegano Allerta per Aquafaba con uovo non dichiarato: grave reazione allergica in un minore (27 novembre 2026) : Il Fatto Alimentare : ilfattoalimentare.it/allerta-aquafaba-allergeni.html