I dati su 61 malati, presentati al simposio EORTC-NCI-AACR di Barcellona, mostrano metastasi non più rilevabili nell'8,2% dei casi e il 76,6% dei pazienti vivo a un anno. Manca però un gruppo di confronto, e la conferma è attesa dallo studio di fase 3.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Le scelte di cura per il tumore del pancreas spettano sempre all’oncologo che segue il paziente.

Nel tumore del pancreas metastatico, il daraxonrasib dato insieme alla chemioterapia come prima terapia ha ridotto o fatto scomparire le lesioni nel 60,7% dei pazienti trattati. Il dato viene da uno studio di fase iniziale su 61 persone, presentato al simposio EORTC-NCI-AACR di Barcellona.

Per una parte dei malati, l’8,2%, il tumore non era più rilevabile agli esami. Gli stessi ricercatori ricordano però che si tratta di uno studio senza un gruppo di confronto: per sapere se il beneficio è reale servirà lo studio di fase 3 già in corso.

Cosa dice il nuovo studio sul daraxonrasib?

La sperimentazione si chiama RMC-GI-102 ed è di fase 1/2. Ha coinvolto pazienti con adenocarcinoma del pancreas metastatico mai trattati prima. Tutti hanno ricevuto il daraxonrasib, una pillola da 200 milligrammi al giorno, insieme alla chemioterapia standard con gemcitabina e nab-paclitaxel, somministrate in vena.

I risultati sono stati presentati da Wungki Park, oncologo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York e responsabile dello studio. Al 28 settembre 2026 i pazienti trattati erano 61, seguiti in media per 18,3 mesi.

Quali sono i risultati principali?

Il primo riguarda la risposta al trattamento. Nel 60,7% dei pazienti le metastasi si sono ridotte o sono scomparse. Nell’8,2% non erano più rilevabili. Secondo Fanpage, nel 90,2% dei casi la malattia è rimasta sotto controllo.

Il tempo medio senza peggioramento della malattia è stato di 12,8 mesi. A un anno dall’inizio della terapia era vivo il 76,6% dei pazienti.

Per avere un termine di paragone, con la sola chemioterapia la sopravvivenza va di solito dagli 8,5 agli 11,1 mesi. Il confronto, però, è con dati storici e non con un gruppo di pazienti trattati nello stesso studio.

Quali effetti collaterali ha dato?

I più frequenti sono stati eruzioni cutanee, diarrea, stanchezza e calo delle cellule del sangue. Sono stati gestiti con le terapie di supporto abituali. Solo il 5% dei pazienti ha dovuto interrompere il trattamento per effetti legati al farmaco.

In un’analisi precedente su 40 pazienti dello stesso gruppo, presentata ad aprile al congresso dell’Aacr, gli effetti più seri erano stati soprattutto anemia, calo dei neutrofili e astenia.

Perché i ricercatori invitano alla prudenza?

Park ha definito i risultati particolarmente entusiasmanti. Ha però ricordato che si tratta di uno studio di fase iniziale. Manca un confronto diretto con chi riceve solo la chemioterapia. I pazienti, inoltre, sono poche decine.

La risposta arriverà dallo studio di fase 3 RASolute 303. Mette a confronto tre gruppi: il daraxonrasib da solo, il daraxonrasib con la chemioterapia e la sola chemioterapia. Sulla base dei dati preliminari, a settembre l’agenzia americana del farmaco (Fda) ha già dato a questa combinazione lo status di terapia innovativa, che accelera la valutazione.

Il daraxonrasib si può già usare in Italia?

Non per questa indicazione. Il 16 novembre la Commissione europea ha autorizzato il farmaco in tutta l’Ue. Il via libera vale però solo per gli adulti con tumore del pancreas metastatico già trattati con almeno una terapia. L’uso in prima linea, insieme alla chemioterapia, è ancora sperimentale.

In Italia il farmaco non è ancora disponibile con il Servizio sanitario nazionale. L’Aifa ha avviato la valutazione per prezzo e rimborsabilità. Una data, per ora, non c’è.