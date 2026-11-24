Le informazioni di questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. Chi ha il diabete o valori di glicemia alterati deve concordare con il proprio medico il tipo e la quantità di attività fisica.

Dividere la camminata quotidiana in tante brevi passeggiate potrebbe aiutare a controllare la glicemia meglio di un’unica uscita lunga. Lo indica uno studio dell’Università del Colorado Anschutz Medical Campus, pubblicato sulla rivista Obesity. I ricercatori, però, chiedono altre conferme.

Come è stato fatto lo studio?

La sperimentazione ha coinvolto 30 adulti in sovrappeso o con obesità, sedentari e poco attivi. Tutti dovevano camminare a passo sostenuto per 45 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana, per sei settimane.

I partecipanti sono stati divisi a caso in due gruppi. Il primo, chiamato ONE, faceva i 45 minuti tutti insieme. L’altro, chiamato BREAK, li spezzava in nove camminate da cinque minuti distribuite nella giornata, come spiega il centro di ricerca dell’università.

A guidare il gruppo è Audrey Bergouignan, che lavora anche con il Centre national de la recherche scientifique francese (Cnrs).

Cosa è cambiato tra i due gruppi?

Su alcuni parametri le due strategie si sono equivalse. Entrambe hanno aumentato l’attività fisica moderata e intensa. Entrambe hanno ridotto il tempo totale passato seduti e fatto salire il consumo di energia in misura simile.

Le differenze sono emerse altrove. Solo il gruppo delle camminate brevi ha ridotto il tempo passato seduti per 60 minuti o più di fila. Per i ricercatori è un fattore di rischio a sé per la salute del cuore e del metabolismo.

Lo stesso gruppo ha mostrato miglioramenti maggiori nei marcatori della regolazione della glicemia. I partecipanti passavano più tempo nell’intervallo di glicemia considerato sano e avevano oscillazioni minori dei livelli di zucchero nel sangue.

C’è però un dato che invita alla prudenza. La sensibilità all’insulina, cioè la capacità dell’organismo di rispondere all’ormone che abbassa la glicemia, non è migliorata.

Come è stata misurata la glicemia?

Il gruppo ha usato più strumenti. L’attività fisica è stata registrata con accelerometri, sensori che misurano il movimento. Il consumo di energia è stato calcolato con il metodo dell’acqua doppiamente marcata. È una tecnica che stima quante calorie si bruciano nella vita di tutti i giorni.

Per la glicemia i ricercatori hanno usato due strumenti. Il primo è il test di tolleranza al glucosio per via endovenosa. Mostra come l’organismo gestisce lo zucchero dopo averlo ricevuto direttamente nel sangue. L’altro è il monitoraggio continuo con un sensore, che segue i valori durante la vita quotidiana.

Cosa significa per chi passa molte ore seduto?

Secondo i ricercatori, non conta solo quanto ci si muove ma anche come si distribuisce il movimento nell’arco della giornata. Le brevi pause attive, aggiungono, possono essere un modo più facile per muoversi di più. Vale soprattutto per chi fatica a trovare il tempo per allenarsi.

Tra gli esempi indicati dal centro ci sono fare le scale invece di prendere l’ascensore, parcheggiare più lontano dalla destinazione e camminare mentre si parla al telefono.

Per gli autori il beneficio potrebbe contare di più per chi rischia il diabete di tipo 2. Gli stessi autori, però, ricordano che serviranno altri studi per confermare questi effetti e capirne i meccanismi.

Quanta attività fisica raccomanda l’Oms?

Per gli adulti tra i 18 e i 64 anni l’Organizzazione mondiale della sanità indica almeno 150-300 minuti a settimana di attività aerobica di intensità moderata. In alternativa servono almeno 75-150 minuti di attività intensa, oppure una combinazione delle due.

A questo si aggiungono esercizi di rafforzamento muscolare di intensità almeno moderata, che coinvolgano tutti i principali gruppi muscolari, due o più giorni alla settimana.