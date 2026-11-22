Solo il 6,5% dei campioni analizzati dall'Iss è risultato influenza: oggi circolano soprattutto rhinovirus e SarsCoV2. Come si riconosce l'influenza vera, chi deve vaccinarsi e perché farlo adesso.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico. In caso di sintomi, per una diagnosi e per le cure è sempre necessario rivolgersi al proprio medico.

Le infezioni respiratorie che stanno mettendo a letto gli italiani, per ora, sono causate soprattutto da virus diversi da quelli dell’influenza. Nella settimana dal 9 al 15 novembre i virus respiratori hanno colpito poco più di 487 mila italiani. Solo il 6,5% dei campioni analizzati, però, è risultato positivo ai virus influenzali.

Il picco della stagione, secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, deve ancora arrivare.

Cosa sta circolando adesso?

A dirlo è l’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato il 20 novembre. Il virus più diffuso è il rhinovirus, trovato nel 19,8% dei campioni. Segue il SarsCoV2, il virus del Covid, con il 7,9%.

L’incidenza complessiva è di 8,66 casi ogni mille abitanti. I più colpiti sono i bambini fino a 4 anni, con circa 28 casi per mille.

Come si riconosce l’influenza vera?

L’influenza ha un modo preciso di presentarsi. Come spiega la scheda dell’Iss, i sintomi generali e respiratori compaiono all’improvviso e la febbre arriva di colpo, di solito alta, sopra i 38 gradi.

Accanto alla febbre ci sono sintomi che riguardano tutto l’organismo e disturbi delle vie respiratorie, sempre presenti. I disturbi intestinali, invece, non sono comuni.

L’incubazione è breve, di uno o due giorni. In genere i sintomi durano tre o quattro giorni e in qualche caso possono andare avanti per una o due settimane.

Perché i sintomi da soli non bastano?

Raffreddore, Covid e influenza possono dare disturbi simili, come naso che cola e mal di gola. Di solito la diagnosi di influenza si basa sui sintomi. La conferma certa richiede l’isolamento del virus, che però si fa soprattutto negli studi scientifici.

Per questo, in caso di febbre alta o di dubbi, la strada giusta resta il medico di famiglia. È lui a valutare se servono esami o un test.

Quando arriva il picco dell’influenza?

Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università Statale di Milano, ha spiegato la sua stima in una nota riportata da RaiNews.

“Confrontando l’andamento delle ultime settimane con quello delle stagioni precedenti, possiamo ipotizzare che il picco si collochi tra le festività natalizie e la prima metà di gennaio, pur non potendo escludere un anticipo a dicembre o uno slittamento verso la fine di gennaio”.

Chi dovrebbe vaccinarsi e quando?

Le regole sono nella circolare del ministero della Salute per la stagione 2026-2027. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato dai 6 mesi di età e viene offerto gratuitamente alle persone che, per le loro condizioni personali, corrono un rischio maggiore di complicanze. L’elenco completo delle categorie è nella circolare e si può chiedere al medico o alla propria Asl.

Tra le novità di quest’anno c’è l’età più bassa, 60 anni, per la raccomandazione dei vaccini potenziati. La campagna è partita nelle regioni dall’inizio di ottobre.

Pregliasco invita a non rimandare la vaccinazione.

“Il messaggio ai cittadini è semplice: non aspettiamo il picco. Siamo ancora in una fase utile per vaccinarsi, soprattutto per anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche. La vaccinazione richiede generalmente circa due settimane per sviluppare una risposta protettiva e rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e forme gravi. L’obiettivo non è creare allarme, ma arrivare preparati al periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori”.