Il Consiglio di amministrazione (CdA) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di Filspari (sparsentan) a carico del Servizio sanitario nazionale. È un farmaco orfano in compresse per gli adulti con nefropatia primaria da immunoglobulina A, una malattia renale rara. Il via libera è arrivato nella seduta di mercoledì 18 novembre insieme a tre nuove molecole, cinque estensioni di indicazione e due equivalenti. Lo ha comunicato l’Aifa il 19 novembre.

L’Aifa descrive la nefropatia da IgA come «una malattia in cui i reni perdono gradualmente e infine totalmente la capacità di adempiere le proprie funzioni, costringendo i pazienti a sottoporsi a dialisi o a trapianto di rene». L’aggettivo “primaria” indica che la causa non è nota. Lo spiega l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) nella scheda del farmaco.

Il farmaco blocca i recettori di due ormoni coinvolti nel danno renale

Sparsentan blocca i recettori dell’endotelina e dell’angiotensina, coinvolti nei processi che portano al danno renale. Così abbassa le proteine nelle urine, la proteinuria, che è un segno di danno ai reni. Per l’Ema aiuta anche a rallentare la progressione della malattia.

Nell’Unione europea il farmaco è indicato per chi ha almeno 1 grammo di proteine nelle urine al giorno. In alternativa serve un rapporto tra proteine e creatinina nelle urine di almeno 0,75 g/g. Si ottiene solo con prescrizione medica.

La rimborsabilità approvata dal CdA riguarda gli adulti con proteinuria persistente di almeno 1 grammo al giorno nonostante almeno tre mesi di trattamento ottimizzato con inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone e inibitori SGLT2. La tabella di sintesi allegata al comunicato colloca Filspari in classe A con piano terapeutico, distribuzione diretta (PHT) e ricetta limitativa (RRL). È previsto un registro di monitoraggio.

Lo studio su 404 adulti ha confrontato Filspari con irbesartan

Era uno studio di fase 3, randomizzato e in doppio cieco. I partecipanti avevano almeno 1 grammo di proteinuria al giorno nonostante altre terapie. Irbesartan è un farmaco usato nella terapia standard della malattia. Dopo 36 settimane la proteinuria era scesa in media del 50% con Filspari e del 15% con irbesartan. A due anni i valori erano 43% e 4%.

Lo studio ha misurato anche la filtrazione glomerulare stimata (eGFR), che indica quanto lavorano i reni. Dopo due anni il calo era di 2,9 ml/min/1,73 m² all’anno con Filspari. Con irbesartan arrivava a 3,9. Nell’analisi finale pubblicata su The Lancet questa differenza non è statisticamente significativa. Lo è quella calcolata dalla sesta settimana in poi: 2,7 contro 3,8.

L’Ema chiede all’azienda i dati a lungo termine

Filspari ha un’autorizzazione condizionata valida in tutta l’Unione dal 19 aprile 2024. Vuol dire che è stato autorizzato con dati meno completi del solito perché risponde a un bisogno medico non soddisfatto. L’azienda deve presentare i risultati a lungo termine dello studio principale su sicurezza ed efficacia. Ogni anno l’Ema riesamina le nuove informazioni. La designazione di medicinale orfano risale al 19 ottobre 2020.

Gli effetti indesiderati più comuni possono riguardare fino a 1 persona su 10. Sono pressione bassa, potassio alto nel sangue, capogiri e gonfiore di braccia e gambe. Il più comune tra quelli gravi è il danno renale acuto, fino a 1 persona su 100. Il farmaco non va usato in gravidanza.

Dawnzera, Exdensur e Lynkuet sono le tre nuove molecole

Dawnzera (donidalorsen) è indicato per la prevenzione di routine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario. Vale per adulti e adolescenti dai 12 anni in su.

Exdensur (depemokimab) è approvato come trattamento aggiuntivo di mantenimento per l’asma severo con infiammazione di tipo 2, in adulti e adolescenti da 12 anni non adeguatamente controllati. Copre anche gli adulti con rinosinusite cronica severa con poliposi nasale non controllata da corticosteroidi sistemici o chirurgia. In questo caso si aggiunge ai corticosteroidi intranasali.

Lynkuet (elinzanetant) tratta i sintomi vasomotori da moderati a severi, cioè vampate di calore e sudorazioni notturne. Sono quelli indotti dalla terapia endocrina adiuvante correlata al cancro della mammella.

Aspaveli, l’estensione con il requisito di innovatività

Aspaveli (pegcetacoplan) è stato ammesso per adulti e adolescenti tra 12 e 17 anni con glomerulopatia da C3 o glomerulonefrite membranoproliferativa primaria da immunocomplessi. Si usa in associazione a un inibitore del sistema renina-angiotensina, salvo intolleranza o controindicazione. All’indicazione l’Aifa ha attribuito il requisito di innovatività terapeutica.

Gazyvaro (obinutuzumab) sarà rimborsato in associazione al micofenolato mofetile per gli adulti con nefrite lupica attiva di Classe III o IV. L’antibiotico Recarbrio (imipenem e inibitori enzimatici) sarà rimborsato anche nei pazienti pediatrici fin dalla nascita. Riguarda i ricoverati con infezioni batteriche gravi da batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi.

Stelara (ustekinumab) sarà rimborsato in ambito pediatrico per i pazienti di almeno 40 kg con malattia di Crohn attiva da moderata a severa. Vale per chi non risponde o non tollera le terapie convenzionali o biologiche. Per Spinraza (nusinersen), usato nell’atrofia muscolare spinale 5q, è stata approvata una variazione di posologia.

Liraglutide e macitentan entrano tra gli equivalenti

Liraglutide Dr. Reddy’s è stato ammesso alla rimborsabilità per il diabete mellito di tipo 2 in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su. Macitentan Medac serve al trattamento a lungo termine dell’ipertensione arteriosa polmonare. Vale per gli adulti e per i pazienti sotto i 18 anni con peso di almeno 40 kg.

Rinegoziazioni dei prezzi per 7,4 milioni di euro

Il CdA ha approvato anche riduzioni di spesa per complessivi 7,4 milioni di euro. Arrivano dalla rinegoziazione dei prezzi di medicinali già rimborsati.

Né il comunicato dell’Aifa né la tabella allegata indicano la data da cui la rimborsabilità di Filspari sarà operativa.

A chi è destinata la rimborsabilità approvata per Filspari? È un farmaco orfano in compresse per gli adulti con nefropatia primaria da immunoglobulina A. La rimborsabilità approvata dal CdA riguarda gli adulti con proteinuria persistente di almeno 1 grammo al giorno nonostante almeno tre mesi di trattamento ottimizzato con inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone e inibitori SGLT2. La tabella di sintesi allegata al comunicato colloca Filspari in classe A con piano terapeutico, distribuzione diretta (PHT) e ricetta limitativa (RRL). È previsto un registro di monitoraggio. Che cosa ha approvato il CdA dell’Aifa il 18 novembre? Il Consiglio di amministrazione (CdA) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di Filspari (sparsentan) a carico del Servizio sanitario nazionale. Il via libera è arrivato nella seduta di mercoledì 18 novembre insieme a tre nuove molecole, cinque estensioni di indicazione e due equivalenti. Il CdA ha approvato anche riduzioni di spesa per complessivi 7,4 milioni di euro. Arrivano dalla rinegoziazione dei prezzi di medicinali già rimborsati.

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