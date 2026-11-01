Nelle persone che si muovono di più la predisposizione genetica alla depressione sembra pesare meno sulla gravità dei sintomi. È il risultato di uno studio su 23.517 adulti statunitensi pubblicato il 2 ottobre 2026 su Nature Mental Health da ricercatori della Kansas State University e di altri atenei americani, rilanciato negli ultimi giorni. Il legame tra depressione e attività fisica però non vale per la diagnosi: lì geni e movimento contano ciascuno per conto proprio.

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2026

Come è stato condotto lo studio?

I ricercatori hanno usato i dati del programma All of Us dei National Institutes of Health. Per ogni partecipante avevano il sequenziamento dell’intero genoma, le cartelle cliniche elettroniche e i dati di un braccialetto Fitbit indossato in media per 582 giorni, cioè oltre un anno e mezzo. L’età media era di circa 56 anni (da 18 a 92) e il 67,2% dei partecipanti era donna.

Il movimento è stato misurato in due modi: i passi al giorno e i minuti quotidiani di attività fisica moderata o intensa. Il rischio genetico è stato calcolato con un punteggio poligenico, che somma l’effetto di molte varianti del DNA.

Il movimento protegge dalla depressione chi ha un rischio genetico?

Lo studio dà due risposte diverse. Sulla diagnosi di depressione maggiore un rischio genetico più alto si associava a una probabilità maggiore di diagnosi e più movimento a una probabilità minore. I due fattori però non mostravano un’interazione: chi era più attivo non vedeva ridursi il peso dei geni sulla diagnosi.

Sulla gravità dei sintomi il quadro cambia. Con tutte le misure di movimento il rischio genetico era meno legato a sintomi pesanti nelle persone più attive. Gli autori parlano dell’attività fisica come di un possibile «modificatore» della vulnerabilità genetica e come di un possibile bersaglio per interventi personalizzati.

Quali sono i limiti dello studio?

È uno studio osservazionale : mostra un’associazione e non dimostra che il movimento riduca i sintomi.

: mostra un’associazione e non dimostra che il movimento riduca i sintomi. Riguarda persone che possedevano e usavano un Fitbit, un gruppo che non rappresenta tutta la popolazione.

I dati vengono dagli Stati Uniti e la gravità dei sintomi è ricavata dalle cartelle cliniche.

Non è stato provato l’effetto di un programma di esercizio su chi ha la depressione.

Quanto movimento consiglia il Ministero della Salute?

Per gli adulti le linee di indirizzo italiane, in linea con l’OMS, indicano almeno 150-300 minuti a settimana di attività aerobica moderata, per esempio camminare a passo sostenuto, oppure 75-150 minuti di attività vigorosa, più esercizi di rafforzamento muscolare almeno due volte a settimana. Il Ministero ricorda che «poco è meglio di niente» e consiglia di interrompere spesso il tempo passato seduti.

Il movimento ha effetti documentati sul tono dell’umore e sullo stress. Qui abbiamo spiegato cosa succede al corpo con i 10.000 passi al giorno.

Quando chiedere aiuto?

L’attività fisica non sostituisce le cure. Se tristezza, perdita di interesse o stanchezza durano settimane conviene parlarne con il medico o con uno psicologo. Per orientarsi abbiamo raccolto i segnali d’allarme della depressione e, in questa stagione, le differenze tra depressione stagionale e winter blues.

In sintesi Uno studio su 23.517 adulti ha incrociato geni, cartelle cliniche e dati Fitbit raccolti in media per 582 giorni.

Sulla diagnosi di depressione geni e movimento pesano in modo indipendente.

Sulla gravità dei sintomi il rischio genetico conta meno nelle persone più attive.

È uno studio osservazionale: non dimostra che il movimento curi o prevenga la depressione.

Il Ministero consiglia agli adulti almeno 150-300 minuti a settimana di attività moderata.

Domande frequenti

Fare attività fisica cura la depressione?

No. Lo studio è osservazionale e non ha testato il movimento come terapia. Ha visto che nelle persone più attive il rischio genetico era meno legato alla gravità dei sintomi. La depressione si cura con il medico e con lo specialista: l’attività fisica non sostituisce le terapie.

Chi ha familiari con depressione può prevenirla camminando?

Lo studio non lo dimostra. Sulla diagnosi di depressione maggiore i ricercatori non hanno trovato un’interazione tra rischio genetico e movimento: geni e attività fisica pesavano in modo in gran parte indipendente.

Quanti passi al giorno servono per l’umore?

Lo studio non indica una soglia di passi. Per gli adulti il Ministero della Salute consiglia almeno 150-300 minuti a settimana di attività aerobica moderata, ricordando che anche poco movimento è meglio di niente.

Che cos’è il rischio genetico di depressione?

Nello studio è stato stimato con un punteggio poligenico, che somma l’effetto di molte varianti genetiche. Un punteggio alto indica una maggiore probabilità statistica, non una diagnosi né un destino.

Quando chiedere aiuto?

Se tristezza, perdita di interesse, stanchezza o disturbi del sonno durano per settimane e pesano sulla vita quotidiana, è importante parlarne con il medico di famiglia o con uno psicologo.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico.

Fonti utilizzate Associations and interactions between genetic vulnerability and physical activity with MDD in the All of Us Research Program : Nature Mental Health : nature.com/articles/s44220-026-00738-x

: : nature.com/articles/s44220-026-00738-x How physical activity may help people at genetic risk for depression : Kansas State University : k-state.edu/news/articles/2026/10/denver-brown-physical-activity-genetic-risk-depression.html

: : k-state.edu/news/articles/2026/10/denver-brown-physical-activity-genetic-risk-depression.html Attività fisica : Ministero della Salute : salute.gov.it/new/it/tema/attivita-fisica

: : salute.gov.it/new/it/tema/attivita-fisica Attività fisica negli adulti : Ministero della Salute : salute.gov.it/new/it/tema/attivita-fisica/attivita-fisica-negli-adulti