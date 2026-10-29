Si può dormire le solite ore e svegliarsi comunque stanchi. Una revisione sistematica di 32 studi pubblicata su Nutrients e rilanciata il 23 ottobre 2026 dall’agenzia Agenbio della Federazione nazionale degli Ordini dei Biologi indica una possibile spiegazione: anche quando la durata della notte cambia poco, la caffeina riduce l’attività a onde lente del sonno profondo, la fase in cui il riposo è più ristoratore.

Perché ci si sveglia stanchi anche dopo aver dormito abbastanza?

Credere di aver dormito bene solo perché si è dormito a lungo è un equivoco diffuso. Secondo la revisione la caffeina altera l’architettura del sonno: sopprime le onde lente del sonno NREM e toglie alla notte parte della sua capacità ristorativa.

Il risultato è un sonno «di superficie»: le ore ci sono ma la profondità biologica manca. Così ci si può svegliare stanchi senza capire il motivo, perché la durata della notte sembra normale.

Che cosa sono le onde lente e a cosa servono?

Le onde lente sono il segnale che l’elettroencefalogramma registra durante il sonno più rigenerativo. In questa fase il cervello consolida i ricordi, il sistema immunitario si riorganizza e i tessuti si riparano. Se la caffeina riduce questa fase, il corpo perde una parte del recupero notturno anche quando il tempo passato a letto non cambia.

Perché il caffè del pomeriggio pesa più per alcuni che per altri?

La sensibilità alla caffeina non è uguale per tutti: varia in base a genetica, metabolismo ed età. Per alcune persone un espresso nel primo pomeriggio basta a cambiare il profilo del sonno notturno. Altre ne risentono meno.

Può innescarsi anche un circolo vizioso: la stanchezza del mattino spinge a bere più caffè e più caffeina riduce ancora il sonno profondo della notte successiva.

Quanta caffeina può disturbare il sonno secondo l’EFSA?

L’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, indica che dosi singole di 100 mg di caffeina possono influire sulla durata e sulla qualità del sonno in alcuni adulti, soprattutto se assunte poco prima di andare a dormire. Per gli adulti sani considera sicure dosi singole fino a 200 mg e un totale fino a 400 mg al giorno; in gravidanza il limite è 200 mg al giorno.

Per orientarsi, i valori indicativi sono questi:

un espresso (60 ml): circa 80 mg;

una tazza di caffè americano (200 ml): circa 90 mg;

una tazza di tè (220 ml): circa 50 mg;

una lattina di bevanda energetica (250 ml): circa 80 mg;

una lattina di cola (355 ml): circa 40 mg;

una barretta di cioccolato fondente (50 g): circa 25 mg.

Sono cifre approssimative: il contenuto cambia con la preparazione e con le porzioni.

Cosa dicono le altre ricerche su alimentazione e sonno?

Una revisione narrativa pubblicata il 15 ottobre 2026 su Clocks & Sleep ha passato in rassegna gli studi su nutrienti, diete, orari dei pasti, caffeina e alcol. Per molti alimenti e integratori i risultati sono ancora incerti, mentre caffeina e alcol hanno effetti sul sonno ben documentati. Gli autori aggiungono che nessun cibo, integratore o orario dei pasti può essere considerato da solo una cura per i disturbi del sonno.

Cosa si può fare se ci si sveglia spesso stanchi?

Il primo passo è osservare quanta caffeina si assume e a che ora, tenendo conto anche di tè, cola, bevande energetiche e cioccolato. Chi si accorge di dormire peggio può provare ad anticipare l’ultimo caffè della giornata. Qui abbiamo raccolto gli effetti della caffeina sulla salute e sul sonno e cosa dicono gli studi sul caffè appena svegli e la regola dei 90 minuti.

Non esiste una regola valida per tutti, proprio perché la risposta alla caffeina cambia da persona a persona. Se la stanchezza o l’insonnia persistono è bene parlarne con il medico: possono dipendere da molti altri fattori.

In sintesi Una revisione di 32 studi indica che l’effetto più costante della caffeina è la riduzione delle onde lente del sonno profondo, anche quando le ore di sonno cambiano poco.

Il sonno profondo serve a consolidare i ricordi e a riparare i tessuti: senza, ci si può svegliare meno riposati.

La sensibilità varia con genetica, metabolismo ed età.

Per l’EFSA 100 mg di caffeina vicino all’ora di dormire possono disturbare il sonno in alcuni adulti.

Insonnia o stanchezza persistenti vanno valutate con il medico.

Domande frequenti

La caffeina riduce le ore di sonno?

La revisione dei 32 studi pubblicata su Nutrients indica che l’effetto più costante della caffeina non è sulla durata ma sulla profondità del sonno: riduce le onde lente della fase NREM, cioè il sonno profondo. L’EFSA ricorda comunque che già 100 mg vicino all’ora di dormire possono influire anche sulla durata. Si può quindi dormire lo stesso numero di ore e svegliarsi meno riposati.

Quanta caffeina può disturbare il sonno?

L’EFSA indica che una dose singola di 100 mg può influire sulla durata e sulla qualità del sonno in alcuni adulti, soprattutto se presa poco prima di andare a dormire. Un espresso ne contiene circa 80 mg e una tazza di caffè americano circa 90 mg.

Basta un caffè nel pomeriggio per dormire peggio?

Dipende dalla persona. La sensibilità alla caffeina varia in base a genetica, metabolismo ed età: per alcuni un espresso nel primo pomeriggio basta a cambiare il tracciato del sonno notturno, per altri l’effetto è minore.

Quanta caffeina al giorno è considerata sicura?

Per gli adulti sani l’EFSA considera sicura un’assunzione fino a 400 mg al giorno distribuita nella giornata e dosi singole fino a 200 mg. In gravidanza il limite indicato è 200 mg al giorno.

Quando parlarne con il medico?

Se la stanchezza al risveglio o l’insonnia durano nel tempo, anche dopo aver cambiato le abitudini, è il caso di parlarne con il medico di famiglia. La caffeina è solo uno dei possibili fattori e la stanchezza persistente può avere altre cause da valutare.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico.