Whisky, quanto alcol c’è davvero in un bicchiere e quanto tempo serve per smaltirlo

Un whisky può sembrare una quantità modesta quando viene servito in un piccolo bicchiere, ma la gradazione cambia il peso effettivo dell’alcol assunto. La maggior parte dei whisky si colloca infatti intorno ai 40-45 gradi e due consumazioni possono incidere sensibilmente sull’alcolemia. Per eliminarle completamente possono essere necessarie diverse ore. I dati e gli esempi di calcolo sono riportati da Ça m’intéresse.

La dimensione del bicchiere, quindi, dice poco se viene considerata da sola. Per capire quanto alcol si sta assumendo bisogna guardare soprattutto alla quantità versata e al titolo alcoometrico della bevanda.

Un whisky da 40 gradi contiene il 40% di alcol in volume. Salendo a 45 gradi, la proporzione arriva al 45%. In termini pratici, un litro di distillato con queste gradazioni contiene tra 40 e 45 centilitri di etanolo.

Single malt, blend, scotch e bourbon possono differire per caratteristiche e produzione, ma le gradazioni indicate si collocano frequentemente all’interno di questo intervallo.

Quanto incide un bicchiere di whisky sull’alcolemia

Dopo l’assunzione, l’etanolo passa nel sangue e contribuisce all’aumento dell’alcolemia. La quantità raggiunta non dipende esclusivamente dalla gradazione della bevanda.

Il calcolo presentato considera il volume di alcol, la gradazione, la densità dell’etanolo, il peso corporeo e un coefficiente di diffusione dell’alcol, conosciuto anche come fattore di Widmark.

La formula riportata è:

(volume in ml × gradazione alcolica × 0,8) / (peso corporeo × coefficiente di diffusione)

Il valore 0,8 corrisponde alla densità dell’etanolo rispetto all’acqua. Nel calcolo viene utilizzato un coefficiente di diffusione pari a 0,7 per l’uomo e 0,6 per la donna.

L’esempio considera un bicchiere standard da 4 centilitri di whisky al 40% e un uomo di 80 chilogrammi. Applicando i valori indicati, l’aumento calcolato dell’alcolemia è di circa 0,229 g/l.

Con una seconda consumazione dello stesso tipo il valore può quindi avvicinarsi a 0,5 g/l. Peso corporeo e sesso incidono sul risultato del calcolo, perciò la stessa quantità di whisky non produce necessariamente valori identici in persone diverse.

Un bicchiere piccolo non significa poco alcol

La quantità servita assume particolare rilievo quando si confronta il whisky con bevande dalla gradazione inferiore.

Nel riferimento francese, il bicchiere standard di whisky è fissato a 4 cl. Una porzione di queste dimensioni contiene approssimativamente una quantità di alcol paragonabile a quella presente in un bicchiere standard di birra da 25 cl o in uno di vino da 12,5 cl.

La differenza evidente nel volume della bevanda può quindi nascondere una quantità di alcol comparabile.

Anche il modo in cui viene versato il whisky può cambiare il risultato. Un bicchiere abbondante, sensibilmente superiore ai 4 cl utilizzati come riferimento, aumenta infatti la quantità di etanolo assunta e rende inadeguato un calcolo costruito sulla porzione standard.

Quanto tempo occorre per smaltire due whisky

L’alcolemia non diminuisce immediatamente dopo l’ultimo sorso. Il valore raggiunge il suo massimo indicativamente un’ora dopo l’assunzione dell’ultima consumazione e successivamente comincia a scendere con l’eliminazione dell’etanolo da parte dell’organismo.

La riduzione media indicata è compresa tra 0,10 e 0,15 g/l ogni ora. Non si tratta però di una velocità identica per tutti.

Tra i fattori associati alle variazioni dell’alcolemia vengono indicati stress, stanchezza, fumo, alcune malattie, stato di idratazione e caratteristiche fisiologiche individuali.

Per due bicchieri standard di whisky, la stima riportata per la completa eliminazione dell’alcol dal sangue è compresa tra 4 e 6 ore. Il tempo può cambiare quando le dosi versate superano quelle prese come riferimento.

Per questo motivo non è possibile ricavare un tempo personale preciso basandosi soltanto sul numero dei bicchieri consumati.

Acqua e caffè non accelerano l’eliminazione dell’etanolo

Bere molta acqua o ricorrere a un caffè forte non rende più rapida l’eliminazione dell’alcol.

L’organismo ha bisogno di tempo perché il fegato possa metabolizzare l’etanolo. Acqua e caffè, dunque, non modificano la velocità con cui l’alcol viene eliminato dal sangue.

La variabilità individuale rappresenta un altro elemento da considerare. Anche quando quantità e gradazione della bevanda sono note, il valore dell’alcolemia può evolvere diversamente in base alle condizioni della persona.

La prudenza riguarda soprattutto la guida: dopo aver bevuto alcol, affidarsi a un conteggio teorico delle ore o alla sensazione di sentirsi sobri non equivale a conoscere il proprio valore effettivo di alcolemia.