Questo articolo racconta una vicenda personale e ha anche una finalità di sensibilizzazione. Le informazioni sanitarie sono di carattere generale e non sostituiscono il parere del medico.

All’inizio sembravano i sintomi di un disturbo comune. Mal di stomaco, gonfiore, sanguinamenti anomali: il medico di base aveva ricondotto il quadro di Sophie a una sindrome del colon irritabile. Era invece un tumore ovarico. La giovane donna britannica è morta a 29 anni, nel novembre 2024, dopo cinque anni di malattia, appena dodici ore dopo aver sposato il compagno Edward Wilson. È lui ora a raccontare la loro storia, per aiutare altre donne a non sottovalutare quei segnali. La vicenda è riportata dal tabloid britannico The Sun.

L’inizio: i sintomi e la prima diagnosi

Era il 2019 quando Sophie, da poco andata a convivere con Edward, iniziò ad avere dolori addominali, gonfiore e perdite anomale. Dopo una prima valutazione che aveva fatto pensare al colon irritabile, un esame più approfondito cambiò il quadro: durante una visita il medico individuò una cisti, e la successiva biopsia rivelò la presenza di cellule potenzialmente tumorali su un’ovaia.

Sophie si sottopose alla rimozione dell’ovaia e a un ciclo di chemioterapia a basso dosaggio, con effetti collaterali pesanti. Alla fine del 2019 arrivò però la notizia che sembrava chiudere l’incubo: nessuna traccia di tumore. “Ci dissero che era al secondo stadio e che era curabile, ma lo shock iniziale ci accompagnò per tutto il viaggio verso casa. Quando rientrammo, piangemmo entrambi”, ha ricordato Edward.

Il ritorno della malattia

La serenità durò poco. Verso la metà del 2022 Sophie cominciò ad avvertire sintomi simili a quelli di prima, fino a sentirsi sazia dopo pochi bocconi. A ottobre di quell’anno gli esami mostrarono che il tumore si era esteso all’utero e all’altra ovaia: fu necessaria un’isterectomia totale, con l’asportazione di utero e cervice. Sophie entrò in menopausa precoce e dovette lasciare il lavoro di parrucchiera per via degli effetti collaterali.

Il dolore proseguì per due anni. A metà del 2024 la donna iniziò ad avere episodi di vomito sempre più frequenti. Nuovi accertamenti portarono, in agosto, alla diagnosi più dura: il tumore era al quarto stadio e si era diffuso all’intestino, alla pelvi e all’addome, con possibilità di guarigione definite “esigue”. “Non mi aspettavo che dicessero che era una diagnosi terminale. Non riuscivo proprio a farmene una ragione”, ha raccontato Edward.

Le nozze, dodici ore prima della fine

Nonostante una chemioterapia aggressiva, le condizioni di Sophie peggiorarono, fino alle cure di fine vita nel novembre 2024. Edward le chiese di sposarlo il 6 novembre, mentre lei era in un letto d’ospedale, organizzando poi una sorpresa con tutta la famiglia.

La cerimonia era inizialmente prevista per l’11 novembre nel giardino dell’ospedale di Poole, con il personale sanitario che aveva pensato persino alla torta. Ma il rapido aggravarsi delle condizioni di Sophie costrinse ad anticipare tutto all’alba di quello stesso giorno, alle 12.30 di notte, con candele a batteria intorno alla stanza e un celebrante. Dodici ore dopo, Sophie è morta, a 29 anni, circondata dai suoi cari.

L’impegno di Edward per gli altri

Il lutto, ha raccontato l’uomo, è stato devastante: ha perso molto peso in pochi mesi e gli sono stati diagnosticati un disturbo da stress post-traumatico e una depressione, affrontati con terapia e supporto farmacologico. Da quel dolore è nata la scelta di trasformare la sua esperienza in impegno, raccogliendo fondi e consapevolezza per un’associazione che si occupa di tumore ovarico.

“Volevo solo fare qualcosa per aiutare altre donne a non passare quello che ha passato Sophie, perché è stato terribile”, ha spiegato. “Ho ancora i miei alti e bassi, ma penso sia importante farlo per mantenere vivo il ricordo di Soph. A chiunque stia affrontando un lutto dico: non sto dicendo di avercela fatta a pieni voti, ma se le persone vedono che io sono uscito dal peggio e sto facendo qualcosa di positivo, forse questo può aiutarle”.

Perché i sintomi non vanno sottovalutati

La vicenda di Sophie richiama un tema di cui si parla poco. I sintomi del tumore ovarico, soprattutto nelle fasi iniziali, possono essere vaghi e somigliare a quelli di disturbi digestivi comuni: gonfiore persistente, dolore addominale o pelvico, senso di sazietà precoce, cambiamenti nelle abitudini intestinali.

Proprio questa somiglianza può rendere più difficile un riconoscimento tempestivo. Per questo, in termini generali, gli specialisti raccomandano di non trascurare sintomi che persistono nel tempo o che si ripresentano con frequenza, e di parlarne con il proprio medico per gli accertamenti del caso. Non si tratta di allarmarsi per un gonfiore occasionale, ma di prestare attenzione ai segnali che non passano.