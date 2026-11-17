Tre minuti di microonde possono liberare miliardi di nanoplastiche per centimetro quadrato. E i sostituti del bisfenolo A, come BPS e BPF, hanno un’attività ormonale simile. Come leggere i codici sotto il contenitore, quali buttare e perché conviene sempre scaldare in vetro o ceramica.

Riscaldare gli avanzi nella vaschetta del delivery o nel vecchio contenitore macchiato di sugo è un gesto quotidiano. Ma il calore del microonde è proprio ciò che spinge la plastica a cedere particelle e sostanze al cibo. In un esperimento dell’Università del Nebraska, tre minuti di microonde hanno liberato da alcuni contenitori oltre 2 miliardi di nanoplastiche e 4 milioni di microplastiche per centimetro quadrato. E la scritta “senza BPA” non basta a stare tranquilli: alcuni sostituti del bisfenolo A, secondo gli studi, hanno un’attività ormonale simile.

Cosa succede alla plastica nel microonde?

Il calore favorisce la cessione dei componenti della plastica al cibo. Secondo l’American Academy of Pediatrics, riscaldando cibi e bevande nella plastica possono passare nell’alimento sostanze come il bisfenolo A e gli ftalati, che interferiscono con il sistema ormonale.

C’è poi il distacco fisico di particelle. Lo studio dell’Università del Nebraska-Lincoln, pubblicato nel 2023 su Environmental Science & Technology, ha messo nel microonde, a piena potenza per tre minuti, due contenitori in polipropilene per alimenti per bambini e una busta riutilizzabile in polietilene, tutti approvati dall’agenzia americana Fda. Dentro c’erano acqua o una soluzione di acido acetico al 3%, che simula i cibi acidi. In alcuni casi si sono staccate oltre 2 miliardi di nanoplastiche e 4 milioni di microplastiche per ogni centimetro quadrato di plastica.

Gli autori hanno poi esposto cellule renali embrionali in laboratorio alle particelle rilasciate: alla concentrazione più alta, dopo due giorni ne è sopravvissuto solo il 23%. È un test su cellule in coltura, non sulle persone. Gli effetti sulla salute umana, ricordano gli stessi ricercatori, restano ancora poco chiari.

Perché “senza BPA” non vuol dire senza rischi?

Il bisfenolo A è stato a lungo usato nelle plastiche rigide e nei rivestimenti delle lattine. Quando è finito sotto accusa, molti produttori lo hanno sostituito con altri bisfenoli, come il BPS e il BPF.

Una revisione di 32 studi pubblicata nel 2015 su Environmental Health Perspectives da Johanna Rochester e Ashley Bolden ha concluso che BPS e BPF hanno, nella maggior parte dei casi, una potenza ormonale dello stesso ordine di grandezza del BPA. Secondo il Food Packaging Forum, gli autori li considerano attivi a livello ormonale quanto il BPA e potenzialmente rischiosi in modo analogo.

In Europa le regole sono cambiate. Con il regolamento 2024/3190, adottato il 19 dicembre 2024, la Commissione europea ha vietato il BPA nei materiali a contatto con gli alimenti, plastica compresa, con periodi di transizione per alcuni prodotti. Secondo Il Fatto Alimentare, il divieto riguarda anche il BPS. La decisione segue il parere dell’EFSA del 2023, che ha abbassato la dose giornaliera tollerabile di BPA a 0,2 nanogrammi per chilo di peso corporeo, circa 20mila volte meno del valore precedente.

Perché la pellicola non deve toccare il cibo?

Il problema non è solo il contenitore. Secondo Harvard Health Publishing, nel microonde la pellicola trasparente non deve toccare il cibo, perché può fondere. Per coprire il piatto è meglio usare carta forno, carta da cucina bianca o un coperchio a cupola.

La stessa fonte segnala che la maggior parte delle vaschette da asporto e dei barattoli di yogurt o margarina non è adatta al microonde. Le vaschette vendute come “microonde” per i piatti pronti sono pensate per un solo utilizzo.

Come riconoscere un contenitore da non scaldare?

Bastano pochi secondi per controllare.

Guarda il numero nel triangolo sul fondo. L’American Academy of Pediatrics consiglia di evitare le plastiche con codice 3 (spesso associato agli ftalati), 6 (polistirene) e 7 (che può contenere bisfenoli), salvo quelle indicate come “biobased” o “greenware”.

sul fondo. L’American Academy of Pediatrics consiglia di evitare le plastiche con codice (spesso associato agli ftalati), (polistirene) e (che può contenere bisfenoli), salvo quelle indicate come “biobased” o “greenware”. Cerca il simbolo del microonde . Indica che il produttore ha testato il contenitore per quell’uso. L’assenza del simbolo non significa che sia pericoloso, ma che non è stato verificato.

. Indica che il produttore ha testato il contenitore per quell’uso. L’assenza del simbolo non significa che sia pericoloso, ma che non è stato verificato. Butta i contenitori rovinati . Quelli vecchi, graffiati, crepati o usati molte volte nel microonde, secondo Harvard Health, possono rilasciare più plastificanti.

. Quelli vecchi, graffiati, crepati o usati molte volte nel microonde, secondo Harvard Health, possono rilasciare più plastificanti. Evita la lavastoviglie per la plastica, quando è possibile, come suggerisce l’American Academy of Pediatrics.

La regola più semplice: la plastica può andare bene per conservare il cibo in frigo, ma prima di scaldarlo conviene trasferirlo in un piatto di ceramica o in un contenitore di vetro adatto al microonde.