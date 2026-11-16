Un carico di bucato steso in casa libera circa 2 litri d’acqua. Con finestre chiuse e termosifoni accesi l’umidità sale, e oltre il 50% acari e muffe trovano condizioni ideali. Quale stanza scegliere, come arieggiare e quando serve il deumidificatore.

Un carico di bucato steso in casa libera nell’aria circa 2 litri d’acqua. D’inverno, con le finestre chiuse e i termosifoni accesi, quel vapore resta nelle stanze e fa salire l’umidità relativa. Oltre il 50% le condizioni diventano favorevoli agli acari della polvere e alle muffe, due tra le cause più comuni di naso chiuso e disturbi respiratori in chi soffre di allergie. Lo stendino non è vietato, ma il posto dove lo si apre fa la differenza.

Quanta acqua rilascia una lavatrice stesa in casa?

Il dato arriva da una ricerca della Glasgow School of Art, condotta dall’unità di ricerca Mackintosh Environmental Architecture con le università di Strathclyde e Glasgow Caledonian. Secondo lo studio scozzese, un solo carico di bucato lasciato ad asciugare emette circa 2 litri d’acqua.

Nelle case analizzate, con i panni stesi vicino ai radiatori in stanze poco ventilate, l’asciugatura del bucato arrivava a rappresentare fino a un terzo dell’umidità presente nell’aria. La quantità cambia con il carico, il tipo di tessuto e la centrifuga. Secondo Altroconsumo, un carico di cotone trattiene ancora circa 2 litri d’acqua anche dopo la centrifuga.

Qual è l’umidità giusta in casa?

L’Istituto Superiore di Sanità indica per un ambiente sano un’umidità relativa sotto il 50%. L’agenzia americana per la protezione dell’ambiente (EPA) consiglia un valore tra il 30% e il 50%, da non superare il 60%.

Oltre queste soglie, e soprattutto per periodi lunghi, il vapore si condensa sulle superfici più fredde: angoli dei muri, pareti esterne, infissi. È lì che compaiono le macchie di muffa. Per misurare l’umidità basta un igrometro.

Perché gli acari amano l’umidità?

Gli acari della polvere non bevono. Prendono l’acqua soprattutto assorbendo l’umidità dell’aria. Per questo l’umidità relativa è uno dei fattori che più incidono sulla crescita delle loro popolazioni, come spiega uno studio pubblicato su PLoS ONE da ricercatori della Brigham Young University.

Secondo lo stesso studio, la soglia sotto cui gli acari rischiano di disidratarsi è compresa tra il 55% e il 75% di umidità, a seconda della temperatura. Basta però poco per tenerli in vita: in laboratorio, alcune femmine sono sopravvissute e hanno deposto uova con picchi di umidità al 76% per appena un’ora e mezza o tre ore al giorno. Per questo i ricercatori raccomandano di mantenere l’umidità interna sotto il 50% tutto l’anno.

Anche l’American College of Allergy, Asthma and Immunology indica che gli acari preferiscono ambienti con un’umidità tra il 70% e l’80% e muoiono quando scende sotto il 50%. Camera da letto, materassi e cuscini sono i loro luoghi preferiti.

Quali disturbi possono dare muffe e acari?

Gli allergeni degli acari e le spore delle muffe possono irritare naso e bronchi. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le persone più a rischio sono asmatici, allergici e chi ha già problemi respiratori. Tra i sintomi più comuni ci sono naso chiuso, irritazione degli occhi o della pelle e affanno. Chi è allergico alle muffe può avere difficoltà a respirare o fiato corto.

La ricerca della Glasgow School of Art ha trovato spore di muffa capaci di causare infezioni polmonari nelle persone con difese immunitarie deboli nel 25% delle case studiate. Questo non significa che stendere i panni in casa faccia ammalare: il rischio cresce quando l’umidità resta alta a lungo, in ambienti poco ventilati, e riguarda soprattutto le persone più sensibili.

Dove stendere i panni d’inverno?

La scelta della stanza conta più dello stendino. Secondo Altroconsumo, conviene un locale facile da arieggiare e separato dagli ambienti dove si passa più tempo, con la porta chiusa durante l’asciugatura. Meglio evitare camera da letto e soggiorno. Il bagno può andare bene, ma solo se ben ventilato.

Qualche accorgimento aiuta a ridurre l’acqua che finisce nell’aria:

centrifugare bene , con la velocità più alta che il tessuto consente, così da lasciare meno acqua da far evaporare;

, con la velocità più alta che il tessuto consente, così da lasciare meno acqua da far evaporare; aprire completamente le finestre per 5-10 minuti, due o tre volte al giorno, invece di tenerle socchiuse a lungo, come suggerisce l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente;

per 5-10 minuti, due o tre volte al giorno, invece di tenerle socchiuse a lungo, come suggerisce l’Agenzia federale tedesca per l’ambiente; usare un deumidificatore quando arieggiare non basta o non è possibile, ricordando che toglie l’umidità ma non rinnova l’aria;

quando arieggiare non basta o non è possibile, ricordando che toglie l’umidità ma non rinnova l’aria; quando il tempo lo consente, preferire il balcone o l’asciugatrice.

Il ricambio d’aria breve e completo serve a mandare fuori l’aria umida senza raffreddare a lungo pareti e mobili, che altrimenti diventano più facili da bagnare con la condensa.

Domande frequenti

Stendere i panni in casa fa venire la muffa?

Non necessariamente. Il bucato aumenta l’umidità della stanza, ma la muffa compare quando l’umidità resta alta a lungo e il vapore si condensa sulle superfici fredde. Arieggiare più volte al giorno, stendere in una stanza con la porta chiusa e controllare l’umidità con un igrometro riduce molto il rischio di macchie sui muri.

Quanta umidità deve esserci in camera da letto?

L’Istituto Superiore di Sanità indica un valore sotto il 50%, mentre l’EPA americana consiglia di restare tra il 30% e il 50%. In camera da letto il dato è ancora più importante per chi è allergico agli acari, che vivono soprattutto in materassi, cuscini e tessuti dove si dorme.

Il deumidificatore serve davvero?

È utile quando aprire le finestre non basta o non è possibile, per esempio con temperature molto basse. I modelli a compressore raccolgono l’acqua in un serbatoio e restituiscono aria leggermente più calda. Non sostituiscono però il ricambio d’aria, perché tolgono l’umidità ma non portano aria nuova nella stanza.

Gli acari muoiono d’inverno?

Dipende dall’umidità più che dalla stagione. Con il riscaldamento acceso e le finestre aperte di frequente, l’aria di casa tende a diventare più secca e meno favorevole agli acari. Se invece l’umidità resta alta, per esempio per i panni stesi in camera, le loro popolazioni possono continuare a crescere anche nei mesi freddi.