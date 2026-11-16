Il limite indicato dai produttori è 260 °C, e una padella vuota sul fornello può superarlo in pochi minuti. I fumi del PTFE surriscaldato possono causare la febbre da fumi di polimeri. Le scaglie ingerite, invece, non vengono assorbite. Le regole per cucinare senza rischi.

Una padella antiaderente lasciata vuota sul fuoco può superare in pochi minuti la temperatura che i produttori indicano come limite, cioè 260 °C. Oltre quella soglia il rivestimento in PTFE, il politetrafluoroetilene noto con il marchio Teflon, comincia a deteriorarsi e i fumi che libera possono causare la febbre da fumi di polimeri, una sindrome simile all’influenza. Il rischio non viene dal rivestimento integro usato a fuoco medio, ma dal surriscaldamento a vuoto. Ecco cosa succede e come evitarlo.

A che temperatura si rovina una padella antiaderente?

Secondo il sito del marchio Teflon, di proprietà dell’azienda chimica Chemours, una padella antiaderente si può scaldare fino a 260 °C senza danneggiare il rivestimento. È il limite che i produttori indicano anche nelle istruzioni d’uso.

Le ricerche indicano temperature di decomposizione più alte. Secondo Live Science, uno studio canadese pubblicato su Nature nel 2001 ha osservato la decomposizione del Teflon a 360 °C. Lo stesso articolo cita un lavoro del 2017 su Environmental Science and Pollution Research: una padella rivestita lasciata otto minuti a fiamma alta sul fornello può arrivare a 399 °C.

Quanto ci mette una padella vuota a surriscaldarsi?

Molto poco. Nei test dell’organizzazione ambientalista americana Environmental Working Group, riportati nel 2003 da Science News, una padella vuota su un fornello di casa ha raggiunto circa 204 °C in due minuti e circa 388 °C in cinque minuti.

Il motivo è semplice. Quando nella padella c’è cibo, acqua o olio, una parte del calore serve a scaldare loro. L’acqua non supera i 100 °C finché bolle, e burro, grassi e oli da cucina iniziano a fumare intorno ai 204 °C, secondo le indicazioni dello stesso produttore. Senza nulla dentro, invece, il metallo assorbe tutto il calore della fiamma e la temperatura sale in fretta.

Cos’è la febbre da fumi di polimeri?

È un disturbo che compare dopo aver respirato i fumi del PTFE surriscaldato. In inglese si chiama polymer fume fever e viene chiamata anche “influenza da Teflon”. Secondo le informazioni dei National Institutes of Health americani, riportate da Fox 5, i sintomi sono febbre, malessere, fiato corto, senso di oppressione al petto e tosse secca. Compaiono di solito qualche ora dopo l’esposizione e, nella maggior parte dei casi, passano in pochi giorni. Morte e danni permanenti sono estremamente rari.

Negli Stati Uniti i centri antiveleno hanno registrato 267 casi sospetti nel 2023, il numero più alto dal 2000, secondo l’associazione America’s Poison Centers. Non tutti, però, dipendono dalle padelle di casa: una parte riguarda esposizioni sul lavoro o in altri contesti.

I fumi sono molto più pericolosi per gli uccelli. Nel 1975 la rivista Veterinary Record ha descritto la morte di cinque calopsiti dopo il surriscaldamento di una padella antiaderente. Per chi ha pappagalli o canarini, conviene tenerli lontani dalla cucina.

È pericoloso mangiare un pezzetto di rivestimento graffiato?

Secondo Live Science, no. Il rivestimento in PTFE è considerato non tossico e, anche se se ne ingeriscono piccole scaglie, attraversa l’intestino ed esce dall’organismo. Il produttore afferma che le particelle di rivestimento non sono dannose anche se ingerite. Il rischio acuto, quindi, non sta nella scaglia finita nel piatto ma nei fumi di una padella bruciata.

Come usare la padella antiaderente in sicurezza?

Gli esperti citati da Live Science, tra cui la ricercatrice Suzanne Fenton dei National Institutes of Health, consigliano di usare queste padelle a fuoco basso o medio e con utensili che non graffino. Qualche regola pratica:

non scaldare mai la padella vuota : mettere prima il condimento o il cibo, poi accendere il fuoco;

: mettere prima il condimento o il cibo, poi accendere il fuoco; evitare la fiamma alta e le cotture a temperature molto elevate, come la rosolatura intensa della carne, per cui sono più adatte padelle in acciaio o ghisa;

e le cotture a temperature molto elevate, come la rosolatura intensa della carne, per cui sono più adatte padelle in acciaio o ghisa; non lasciare la padella sul fuoco senza controllo ;

; arieggiare la cucina durante la cottura, con la cappa accesa o una finestra aperta;

durante la cottura, con la cappa accesa o una finestra aperta; tenere gli animali domestici, soprattutto gli uccelli, lontani dai fornelli.

Se la padella si surriscalda per errore, conviene spegnere il fuoco, allontanarla dalla fiamma e aprire le finestre.

Domande frequenti

Le padelle antiaderenti graffiate sono pericolose?

Secondo Live Science e il produttore, le scaglie di PTFE ingerite non vengono assorbite e attraversano l’intestino senza effetti. I graffi però riducono le prestazioni del rivestimento e possono far attaccare il cibo. Per evitarli è meglio usare utensili che non graffiano e seguire le istruzioni di cura indicate dal produttore sulla confezione.

Le padelle antiaderenti contengono PFOA?

Secondo il marchio Teflon, i suoi rivestimenti per pentole e stampi da forno per uso domestico sono prodotti senza PFOA e PFOS, due sostanze della famiglia dei PFAS. Il PTFE è comunque un polimero fluorurato. Chi vuole evitarlo può scegliere padelle in acciaio inox, ghisa o rivestimenti ceramici, verificando sempre l’etichetta del prodotto.

Quanto dura una padella antiaderente?

Dipende da come la si usa. Secondo uno studio citato da Live Science, una padella scaldata con regolarità a 260 °C può durare circa 2,3 anni. Per questo gli esperti consigliano di usarla a fuoco basso o medio, con utensili che non graffiano, e di non lasciarla mai vuota sulla fiamma accesa.

Cosa fare se si respirano i fumi di una padella bruciata?

Allontanarsi dalla cucina, aprire le finestre e far circolare l’aria. I sintomi della febbre da fumi di polimeri, come febbre, tosse secca e oppressione al petto, compaiono di solito qualche ora dopo e in genere passano in pochi giorni. Se i disturbi sono forti o non passano, bisogna rivolgersi al medico o a un centro antiveleni.