Perimenopausa e menopausa: come cambiano corpo, sonno e capelli

La menopausa è una fase naturale della vita, ma i cambiamenti che la accompagnano non si presentano sempre nello stesso modo. Per alcune donne la transizione è graduale e poco evidente; per altre, invece, sintomi come vampate, notti insonni e modificazioni del corpo possono incidere sulla quotidianità. Spesso questi segnali iniziano già durante la perimenopausa, il periodo di transizione in cui le variazioni ormonali rendono il ciclo mestruale meno regolare. La menopausa viene identificata dopo dodici mesi consecutivi senza mestruazioni, quando non sono presenti altre cause che spieghino l’interruzione del ciclo. Conoscere i sintomi più frequenti aiuta a comprendere cosa sta accadendo e a riconoscere le situazioni in cui è opportuno chiedere un parere medico.

I principali sintomi della perimenopausa e della menopausa

Le variazioni ormonali possono influenzare diversi aspetti del benessere, non soltanto il ciclo mestruale. I sintomi cambiano da persona a persona e possono avere intensità e durata differenti. Tra quelli più comuni troviamo:

Ciclo mestruale irregolare. Le mestruazioni possono diventare più ravvicinate o più distanti, cambiare durata oppure presentare un flusso diverso dal solito. È spesso uno dei primi segnali della transizione.Vampate di calore e sudorazioni notturne. Si manifestano con un’improvvisa sensazione di calore, talvolta accompagnata da arrossamento e sudorazione. Quando si verificano durante la notte, possono interrompere il riposo.Disturbi del sonno e stanchezza. Addormentarsi può diventare più difficile oppure ci si può svegliare spesso. Un riposo poco efficace può ripercuotersi sull’energia e sulla concentrazione durante il giorno.Cambiamenti dell’umore. Irritabilità, ansia e momenti di tristezza possono diventare più frequenti. Non vanno necessariamente attribuiti solo agli ormoni: anche stress e qualità del sonno possono avere un ruolo.Secchezza vaginale e cambiamenti della sfera sessuale. La riduzione degli estrogeni può rendere i tessuti vaginali più secchi e provocare fastidio durante i rapporti, oltre a influire sul desiderio sessuale.Modificazioni di pelle e capelli. La pelle può apparire più secca e i capelli possono perdere parte della loro densità o sembrare più fini. Questi cambiamenti, tuttavia, non hanno sempre una sola causa.

Non tutte le donne sperimentano questi sintomi e non è detto che si presentino contemporaneamente. In caso di disturbi persistenti, un confronto con il medico può aiutare a individuare le strategie più adatte. Anche sanguinamenti molto abbondanti o insoliti meritano una valutazione; qualsiasi sanguinamento dopo dodici mesi consecutivi senza mestruazioni deve essere riferito al medico.

Capelli più sottili in menopausa: quali possono essere le cause?

Durante la perimenopausa e la menopausa, si può notare una chioma meno folta, capelli più fini o un diradamento più evidente nella zona centrale della testa. Le variazioni ormonali possono contribuire a questi cambiamenti, ma non sono l’unica causa possibile: anche la predisposizione genetica, eventuali alterazioni della tiroide, alcune carenze nutrizionali e determinati farmaci possono influire sul ciclo di crescita del capello.

In presenza di esigenze specifiche, il medico o il farmacista può inoltre valutare l’opportunità di assumere un integratore alimentare: tra i prodotti dedicati al benessere di capelli e unghie c’è phytophanère in capsule, che contiene, tra gli altri ingredienti, zinco e biotina, nutrienti che contribuiscono al mantenimento di capelli normali. Non si tratta, tuttavia, di una cura specifica per la caduta legata alla menopausa: l’utilità dell’integrazione dipende dalle esigenze individuali e non sostituisce la valutazione delle possibili cause del diradamento.

Quando si decide di acquistare un prodotto, può essere utile confrontare le alternative disponibili, valutando prezzo e caratteristiche. Un comparatore di prezzi come Idealo permette di consultare diverse offerte senza dover visitare singolarmente numerosi negozi online. Cercando compresse phyto su Idealo, è possibile farsi un’idea delle proposte disponibili e scegliere con maggiore consapevolezza. Prima di assumere un integratore, soprattutto in presenza di patologie o se si seguono altre terapie, è comunque opportuno chiedere consiglio a un professionista sanitario.

Corpo, sonno e capelli: ascoltare i cambiamenti della menopausa

Vampate, notti interrotte, stanchezza e capelli che sembrano perdere volume possono rendere la perimenopausa e la menopausa più impegnative del previsto. Ogni donna vive questa transizione a modo proprio: c’è chi avverte soprattutto cambiamenti nel sonno, chi nota maggiori variazioni dell’umore e chi si preoccupa per l’aspetto della propria chioma. Non esiste un’esperienza uguale per tutte, e non è necessario affrontare ogni sintomo senza chiedere aiuto.

Riconoscere ciò che cambia nel proprio corpo è un modo per prendersene cura, non un motivo per allarmarsi o sentirsi diverse. Parlare con il medico dei disturbi che incidono sulla vita quotidiana permette di capire quali siano legati alla transizione ormonale e quali meritino ulteriori approfondimenti. Anche piccoli accorgimenti, insieme a un supporto adeguato quando necessario, possono aiutare a vivere questa fase con maggiore serenità. L’obiettivo non è inseguire a ogni costo il corpo di un tempo, ma trovare un nuovo equilibrio, rispettando le proprie esigenze e senza trascurare il proprio benessere.