Un bicchiere di acqua tiepida e limone appena svegli è uno dei rituali di benessere più condivisi sui social. Gli si attribuisce il potere di alcalinizzare il corpo e di disintossicare il fegato, ma le prove scientifiche non confermano né l’uno né l’altro effetto. Un rischio, invece, è documentato: il succo di limone ha un pH di 2,25 e, preso ogni giorno, può contribuire all’erosione dello smalto dentale.

Il limone non cambia il pH del sangue

L’idea alla base del rito è che il limone, pur essendo acido, renda il corpo più «alcalino». Il pH del sangue, però, non dipende da quello che si beve a colazione. Lo mantengono in equilibrio reni e polmoni, come spiega l’enciclopedia medica MedlinePlus dei National Institutes of Health statunitensi. Nelle persone con reni e polmoni sani non si verificano squilibri gravi.

Il margine di variazione è molto stretto. Secondo MedlinePlus, il pH del sangue arterioso normale è compreso tra 7,38 e 7,42. Quando esce da questo intervallo non è per un bicchiere d’acqua e limone, ma per malattie dei polmoni, dei reni o del metabolismo.

Anche le promesse più ambiziose della dieta alcalina reggono poco. Una revisione sistematica pubblicata su BMJ Open ha cercato prove sul legame tra dieta acida o alcalina, acqua alcalina e tumori. Su oltre 8.000 citazioni, ha trovato un solo studio valido, che non ha rilevato associazioni. Gli autori concludono che promuoverle al pubblico per prevenire o curare il cancro non è giustificato.

Il mito del «detox»: le scorie da eliminare

L’altro argomento a favore dell’acqua e limone è la depurazione dalle «tossine». Il fegato e i reni, però, svolgono questa funzione da soli. Una revisione critica sulle diete detox, pubblicata sul Journal of Human Nutrition and Dietetics, ha esaminato le prove disponibili. Gli autori osservano che, nonostante il mercato del detox sia in forte crescita, gli studi clinici a sostegno sono pochissimi. I pochi esistenti hanno metodi deboli e campioni ridotti, e non risultano trial randomizzati sulle diete detox commerciali negli esseri umani.

Il beneficio reale: bere un bicchiere d’acqua

Cosa resta, allora? Il gesto di bere al risveglio. Se c’è un vantaggio legato all’idratazione, il merito è dell’acqua, non del limone. Lo stesso bicchiere senza agrume idrata nello stesso modo, senza esporre i denti all’acido.

Perché il limone consuma lo smalto dei denti

L’erosione dentale è la dissoluzione chimica della superficie dei denti, senza intervento dei batteri, in un ambiente acido. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of the American Dental Association, comincia quando il pH scende sotto 4. I ricercatori hanno misurato il pH di 379 bevande vendute negli Stati Uniti. Il succo di limone è risultato il più acido di tutti, con 2,25, più delle bibite a base di cola. Gli autori ricordano che il pH basso è il primo fattore del potenziale erosivo. Anche il citrato, cioè la forma dell’acido citrico presente negli agrumi, può contribuire all’erosione legando il calcio.

Il rischio non dipende solo dall’acidità. Una revisione sul British Dental Journal, firmata da ricercatori del Guy’s Hospital di Londra, indica come fattori di rischio:

la frequenza con cui si consumano acidi, soprattutto fuori dai pasti;

con cui si consumano acidi, soprattutto fuori dai pasti; l’abitudine di sorseggiare lentamente o trattenere le bevande acide in bocca;

o trattenere le bevande acide in bocca; le bevande acide servite calde ;

; l’aggiunta di frutta o aromi di frutta alle bevande.

L’acqua tiepida con il limone, bevuta ogni mattina a piccoli sorsi, riunisce diversi di questi fattori.

Come ridurre il danno ai denti

Chi non vuole rinunciare all’abitudine può limitare l’esposizione dei denti. Una revisione sulla prevenzione dell’usura erosiva, pubblicata sul British Dental Journal, consiglia di:

ridurre la frequenza e il tempo di contatto degli alimenti e delle bevande acide con i denti;

e il degli alimenti e delle bevande acide con i denti; usare una cannuccia posizionata correttamente;

posizionata correttamente; consumare latticini, perché il calcio è il principale fattore protettivo.

Sulla cannuccia c’è uno studio clinico su 20 pazienti con erosione. Bere con la cannuccia rivolta verso il fondo della bocca riduceva il contatto del liquido con incisivi e molari rispetto al bicchiere. In 14 casi su 20 il contatto con i denti era assente.

Resta il tema dello spazzolino. Si sente spesso consigliare di aspettare almeno mezz’ora prima di lavarsi i denti dopo un cibo acido, perché lo smalto ammorbidito sarebbe più vulnerabile. La revisione del British Dental Journal precisa però che l’igiene orale ha un ruolo nell’usura erosiva, ma che rimandare lo spazzolamento non è clinicamente consigliabile. Chi ha già segni di erosione o denti sensibili dovrebbe chiedere al dentista come regolarsi.

Domande frequenti

L’acqua e limone alcalinizza il corpo?

No. Il pH del sangue è mantenuto in un intervallo molto stretto da reni e polmoni, intorno a 7,4, e non cambia con quello che si beve. Le variazioni importanti dipendono da malattie dei polmoni, dei reni o del metabolismo. Il succo di limone, invece, è molto acido, con un pH misurato di 2,25.

L’acqua e limone fa dimagrire o depura il fegato?

Non ci sono prove che l’acqua e limone faccia dimagrire o depuri il fegato. Una revisione critica sulle diete detox ha rilevato pochissimi studi clinici, con metodi deboli, e nessun trial randomizzato sulle diete detox commerciali. L’eliminazione delle sostanze di scarto è affidata normalmente a fegato e reni.

Il limone rovina i denti?

Il succo di limone è acido e, come altre bevande con pH inferiore a 4, può favorire l’erosione dello smalto. Il rischio aumenta con la frequenza, con l’abitudine di sorseggiare a lungo e con le bevande calde. Chi ha denti sensibili o segni di erosione dovrebbe parlarne con il dentista.

Bere con la cannuccia protegge i denti?

Può aiutare. In uno studio clinico su 20 pazienti con erosione dentale, bere con una cannuccia posizionata verso il fondo della bocca riduceva il contatto del liquido con incisivi e molari rispetto al bicchiere. Le revisioni sulla prevenzione dell’erosione consigliano la cannuccia insieme alla riduzione della frequenza.