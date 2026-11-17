A 40 °C muore il 6,5% degli acari della polvere, a 60 °C tutti. Il programma Eco 40-60 nei test si ferma in media a circa 40 °C. Cosa fanno davvero il detersivo in polvere, l’ammorbidente e l’acido citrico, e quali capi lavare a caldo una volta a settimana.

Un lavaggio a 40 °C uccide appena il 6,5% degli acari della polvere presenti nelle lenzuola, mentre a 60 °C li elimina tutti. È il risultato di una ricerca della Yonsei University di Seul. Il dato pesa su chi, per risparmiare energia, usa programmi a bassa temperatura anche per lenzuola e asciugamani. Nelle prove dei consumatori olandesi, il programma Eco 40-60 delle lavatrici si è fermato in media intorno ai 40 °C. Ecco quando serve davvero il lavaggio caldo e come renderlo più efficace senza usarlo per tutto.

A che temperatura muoiono gli acari della polvere?

Secondo lo studio guidato dal medico Jung-Won Park, presentato nel 2007 alla conferenza internazionale dell’American Thoracic Society, il lavaggio a 60 °C o più ha ucciso tutti gli acari della polvere. A 40 °C la quota è scesa al 6,5%. L’acqua più calda ha rimosso meglio anche gli allergeni del cane e il polline.

La Mayo Clinic indica una soglia minima di 54,4 °C per lenzuola, coperte, federe e copripiumini, da lavare ogni settimana. Per i tessuti che non sopportano il caldo suggerisce l’asciugatrice sopra i 54,4 °C per almeno 15 minuti, seguita da un lavaggio per togliere gli allergeni.

Uccidere gli acari, però, non basta. Gli allergeni restano nei tessuti anche dopo la morte degli acari e vanno rimossi con l’acqua. Per questo i ricercatori coreani hanno indicato un’alternativa per chi lava a 30-40 °C: aggiungere due risciacqui freddi da tre minuti.

Perché il programma Eco 40-60 non arriva a 60 gradi?

Il nome trae in inganno. Il programma Eco 40-60, previsto dal regolamento europeo 2019/2023 sulla progettazione ecocompatibile delle lavatrici, serve a lavare insieme capi di cotone che in etichetta indicano 40 °C o 60 °C. Non lavora a 60 gradi: per risparmiare energia tiene bassa la temperatura.

Secondo i test dell’associazione dei consumatori olandese Consumentenbond, la temperatura massima del programma è in media di circa 40 °C, con valori tra 20 e 50 °C a seconda della lavatrice. L’associazione lo considera quindi non adatto ai capi da lavare in modo igienico, come strofinacci e biancheria da letto. Per questi consiglia il programma cotone a 60 °C o un ciclo igiene o antiallergico.

Programma Temperatura effettiva Acari Batteri e funghi Cotone 30 °C circa 30 °C dato non misurato, a 40 °C muore solo il 6,5% carica non ridotta senza candeggiante Eco 40-60 in media circa 40 °C, da 20 a 50 °C a 40 °C muore il 6,5% dipende dalla temperatura raggiunta Cotone 60 °C 60 °C tutti eliminati riduzione elevata

Nota: la temperatura reale cambia da modello a modello e il libretto della lavatrice resta il riferimento. Il ciclo Eco 40-60 conviene per il bucato di tutti i giorni, non per lenzuola, asciugamani e strofinacci.

Perché gli asciugamani puzzano di umido anche appena lavati?

Spesso la causa sono i batteri rimasti nel tessuto. Secondo una revisione pubblicata nel 2020 sulla rivista Microorganisms, il lavaggio intorno ai 30 °C con un detersivo senza agenti ossidanti non riduce la carica microbica dei tessuti. Si limita a scambiare i microbi tra lavatrice, acqua e vestiti. Temperature di 50 °C e oltre, in genere, bastano a rimuovere i batteri.

Tra i responsabili del cattivo odore c’è il batterio Moraxella osloensis. Due studi giapponesi lo hanno indicato come la specie più presente sul bucato maleodorante e ne hanno dimostrato la capacità di produrre l’acido 4-metil-3-esenoico, una delle sostanze del tipico odore di “chiuso”. Anche l’umidità conta: un’asciugatura lenta lascia più microbi sui tessuti, mentre quella rapida, in asciugatrice o al sole, li riduce.

Il detersivo in polvere igienizza di più?

Può aiutare. Secondo Altroconsumo, buona parte della polvere è percarbonato di sodio, un candeggiante a base di ossigeno, e l’associazione consiglia la polvere soprattutto per il lavaggio settimanale di lenzuola e asciugamani bianchi di cotone.

Gli studi confermano il ruolo dell’ossigeno attivo. In una ricerca pubblicata su Tenside Surfactants Detergents, il detersivo da solo ha mostrato un effetto antimicrobico limitato, mentre il calore a 60 °C e il candeggiante all’ossigeno hanno aumentato molto l’eliminazione dei microbi. In un altro studio, uscito nel 2014 sul Journal of Applied Microbiology, il candeggiante ha migliorato l’igiene anche alle temperature più basse. Con un’eccezione: la Candida albicans, il fungo responsabile di molte infezioni di pelle e mucose, ne è stata appena intaccata.

Il candeggiante all’ossigeno, quindi, non sostituisce del tutto il lavaggio caldo. Gli autori dello studio del 2016 scrivono che servono altre ricerche per capire se un lavaggio a bassa temperatura con candeggiante possa eguagliare i risultati dei 60 °C contro funghi e batteri.

L’ammorbidente rovina gli asciugamani?

Ne riduce l’assorbenza. Secondo un’altra guida di Altroconsumo, tutti gli ammorbidenti in commercio contengono tensioattivi cationici, che lasciano sulla spugna una superficie più ricca di sostanze grasse. L’asciugamano trattiene l’umidità più a lungo, impiega più tempo ad asciugarsi tra un uso e l’altro e va lavato più spesso. In ogni flacone, inoltre, l’associazione ha trovato almeno tre profumi allergizzanti.

L’alternativa più citata è l’acido citrico. Altroconsumo suggerisce di sciogliere 150 grammi in un litro d’acqua, una soluzione al 15%, e versarne da 100 a 150 millilitri nella vaschetta dell’ammorbidente. Nei suoi test, però, l’acido citrico non ha reso i tessuti più morbidi. I vantaggi sono altri: avvicina il pH dei tessuti a quello della pelle e non contiene profumi, un punto a favore per chi soffre di allergie. Va maneggiato con i guanti, perché irrita gli occhi.

Come lavare in modo igienico senza bollire tutto

Non serve alzare la temperatura per ogni carico. Basta distinguere i capi:

lenzuola, federe, asciugamani e strofinacci da cucina : una volta a settimana con il programma cotone a 60 °C, non con l’Eco 40-60, oppure con un ciclo igiene se la lavatrice lo prevede;

: una volta a settimana con il programma cotone a 60 °C, non con l’Eco 40-60, oppure con un ciclo igiene se la lavatrice lo prevede; capi che non sopportano i 60 °C : detersivo in polvere con candeggiante all’ossigeno, seguendo le indicazioni in etichetta, e in caso di allergia agli acari due risciacqui in più;

: detersivo in polvere con candeggiante all’ossigeno, seguendo le indicazioni in etichetta, e in caso di allergia agli acari due risciacqui in più; asciugamani : niente ammorbidente, per mantenerne l’assorbenza;

: niente ammorbidente, per mantenerne l’assorbenza; asciugatura: rapida, al sole o in asciugatrice, senza lasciare il bucato umido nel cestello.