Dolore alle ascelle: sintomi e possibili cause

Hai mai provato il dolore alle ascelle?

Dal momento che lì ci sono molti vasi sanguigni, tendini e nervi, è normale che a volte tu possa provare qualche disagio. Le ascelle, infatti, sono collegate ad alcuni muscoli che possono infiammarsi.

Questo è il motivo per cui è importante identificare l’origine del disturbo e valutare se il dolore alle ascelle interferisca con i movimenti del braccio. Se ciò accade, dovresti consultare un medico. Solo nei casi più gravi, quando i linfonodi sono danneggiati, è necessario un intervento chirurgico.

Sintomi

Ecco i sintomi più caratteristici che possono comparire in caso di dolore alle ascelle:

Linfonodi

Bruciore nella zona

Rigonfiamento

Intorpidimento

Dolore (grave, moderato o grave)

Cause del dolore alle ascelle

Contrazione muscolare delle ascelle

Questo tipo di lesione provoca dolore improvviso e acuto sotto l’ascella. Le persone che sollevano pesi o eseguono uno sforzo fisico di solito soffrono di questo disturbo.

La tensione muscolare provoca debolezza, rigidità, affaticamento e in alcuni casi ustioni. Per rimediare a ciò, è necessario ridurre l’infiammazione ed evitare di muoversi per non danneggiare i muscoli strappati.

Si consiglia di utilizzare impacchi freddi per 20 minuti o optare per gli antinfiammatori. Ma soprattutto è consigliabile riposare tra le 3 e le 6 settimane.

Linfoadenite ascellare

Questa condizione si verifica quando l’infiammazione colpisce i linfonodi. La linfoadenite di solito si manifesta a livello del collo, dell’inguine e delle ascelle. I sintomi principali sono:

Febbre

Rigonfiamento

Dolore al tatto

Rossore e intorpidimento

La linfoadenite ascellare è dovuta a un’infezione. I medici eseguono un esame del sangue per determinare la causa e, in alcuni casi, è necessario eseguire una biopsia per escludere la possibilità di cancro.

Angina pectoris

L’angina si manifesta con un dolore intenso. È legato alla mancanza di sangue nel muscolo cardiaco. Questo dolore può diffondersi ad altre parti del corpo, come braccia, spalle, collo, schiena e ascelle. In questo caso, il paziente presenta i seguenti sintomi:

Fatica

Vertigini e nausea

Sudorazione eccessiva

Se avverti dolore alle ascelle e soffri di dolore al petto, si raccomanda di consultare un medico.

Idrosadenite suppurativa

L’idrosadenite suppurativa è considerata una malattia cronica. È caratterizzata dalla comparsa di noduli, cicatrici o ascessi in aree dove sono presenti ghiandole sudoripare apocrine. Questo è il motivo per cui le ascelle sono interessate.

Tra i fattori di rischio più comuni ci sono:

Sovrappeso

Fumare

Difese immunitarie diminuite

Alterazione ormonale

Cancro al seno

Il dolore alle ascelle può essere un segnale di avvertimento di cancro al seno ma non è sempre così. Niente panico: l’obiettivo è prevenire.

I campanelli d’allarme:

Capezzolo invertito

Noduli al seno

Arrossamento e prurito della zona

Desquamazione intorno al capezzolo

Modifica della forma e delle dimensioni della ghiandola mammaria

In caso di uno dei sintomi menzionati, rivolgiti al tuo medico.

Il reflusso

In caso di reflusso gastroesofageo le cellule dello stomaco secernono una serie di fluidi acidi che aiutano la digestione del cibo.

Tuttavia, in alcuni casi, il muscolo si indebolisce e gli acidi dello stomaco tornano nell’esofago, causando una sensazione di bruciore nella zona del torace che può diffondersi alle ascelle.

Altra causa è l’ansia.

