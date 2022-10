Artrosi: i cibi che aiutano a combatterla

L’artrosi è una patologia cronica degenerativa che si contraddistingue per un processo di erosione della cartilagine articolare. Legata all’età ma anche ad altri fattori – p.e. il sovrappeso o l’attività fisica gestita male – ha come principale manifestazione il dolore. Nel momento in cui si presenta e rende difficile la gestione di una quotidianità serena, si ricorre alla protesi (ancora prima è possibile chiamare in causa trattamenti con grasso autologo e sangue periferico, procedure di medicina rigenerativa che si basano sull’efficacia riparatrice delle cellule staminali).

L‘alimentazione in tutto questo può aiutare? Non si può dire che sia decisiva – l’artrosi, come già detto, è una malattia cronica e degenerativa – ma può svolgere senza dubbio un ruolo importante nel contenimento di quei processi infiammatori che peggiorano la sintomatologia dolorosa.

Quali sono i consigli migliori da seguire a tavola? Scopriamoli nelle prossime righe ricordando, come sempre, che in caso di dubbi sulla propria salute il punto di riferimento deve essere sempre il medico curante.

Alimentazione anti artrosi: i migliori consigli

Quando si parla di alimentazione anti artrosi, il primo consiglio da mettere in primo piano riguarda il fatto di limitare, per quel che si riesce, il consumo di nutrienti che favoriscono i processi infiammatori.

Ciò vuol dire che è bene fare attenzione agli alimenti caratterizzati dalla presenza di acido arachidonico, grasso polinsaturo con quattro doppi legami carbonio-carbonio.

Chi vuole mangiare nell’ottica di prevenzione dell’artrosi o di controllo del processo infiammatorio che la caratterizza nei casi in cui la patologia è presente, dovrebbe fare attenzione anche al consumo di zuccheri semplici.

Proseguendo con l’elenco dei consigli per proteggersi dalla degenerazione dell’artrosi partendo da tavola, un doveroso cenno deve essere dedicato al consumo di grassi buoni come gli omega-3.

Presenti in alimenti come l’avocado – frutto che fa benissimo anche ai capelli – sono noti per la loro efficacia antinfiammatoria oltre che per le straordinarie proprietà antiossidanti.

Un suggerimento che gli esperti danno spesso quando si parla di alimentazione anti artrosi riguarda il fatto di incrementare l’apporto di magnesio. Questo minerale, il cui dosaggio, se necessario, può essere ottimizzato con la supplementazione, si trova in verdure a foglia verde come gli spinaci e la bieta, ma anche nei legumi e nel pesce azzurro.

Come mai è consigliato nell’ambito di un’alimentazione anti artrosi? Per via della sua capacità di allentare le tensioni muscolari che, quando presenti, peggiorano la sintomatologia dolorosa.

Non c’è che dire: l’alimentazione è davvero in grado di cambiare le cose quando si ha a che fare con l’artrosi! Un’altra raccomandazione che non dobbiamo dimenticare – e che vale soprattutto per le donne over 40 – riguarda l’apporto di calcio. Questo minerale, come ben si sa, è nodale per quanto riguarda la prevenzione dell’osteoporosi, una condizione che può compromettere ulteriormente la serenità quotidiana di chi soffre di artrosi.

Ricordiamo altresì l’importanza di assumere vitamina D. Questo micronutriente è indispensabile per diversi aspetti legati alla salute e, come dimostrato da diverse evidenze scientifiche emerse negli ultimi anni, nel momento in cui viene assunto in quantità adeguate diminuisce il rischio di avere a che fare con artrosi all’anca o al ginocchio.