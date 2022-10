Cancro al seno: i campanelli d’allarme e i fattori di rischio

Il cancro al seno è il tumore più comune nelle donne. Si stima che colpisce una donna su otto. Come riconoscerlo? Quali sono i fattori di rischio e i sintomi?

Fattori di rischio per il cancro al seno

Sono stati identificati alcuni fattori di rischio.

Innanzitutto, più una donna invecchia, maggiore è il rischio: due terzi di questi tumori si verificano, infatti, dopo i 50 anni.

Anamnesi familiare: il cancro al seno in un parente di primo grado, madre o sorella, moltiplica il rischio per quindici.

I tumori ereditari sono rari: soltanto il 5% delle donne affette da tumore al seno è portatore di una predisposizione genetica che trasmette alle figlie.

La storia personale è un altro dei fattori scatenanti: il rischio di insorgenza di un secondo tumore al seno è da quattro a cinque volte superiore alla media.

E ancora: l’assenza di gravidanza, la pubertà precoce o la menopausa tardiva sono circostanze favorevoli per il cancro al seno.

Altri fattori di rischio:

Lo stile di vita occidentale;

Alimentazione ricca di grassi animali e povera di fibre;

L’obesità aumenta i livelli di estrogeni e quindi il rischio di cancro al seno.

Il nodulo al seno, il sintomo più comune

La prima cosa a cui prestare attenzione è la comparsa di noduli al seno. Nella maggior parte dei casi, questi noduli sono benigni e non costituiscono un tumore ma una ciste o un adenoma fibroso. Tuttavia, come misura precauzionale, è opportuna contattare un ​​medico non appena compaiono queste anomalie.

Quando è canceroso, il nodulo di solito appare come un nodulo con contorni irregolari: È duro, non varia con il ciclo e le mestruazioni, aderisce alla pelle in profondità e non è mobile.

Noduli duri sotto l’ascella

La presenza di noduli duri sotto le ascelle può essere un segno di cancro che si è diffuso ai linfonodi ascellari. È importante consultare un medico.

Cambiamenti della pelle e dei capezzoli

Anomalie della pelle, come fossette, una ruga sulla sua superficie;

Il capezzolo diventa rientrante;

Un nodulo o gonfiore sotto l’ascella.

Secrezione dal capezzolo o arrossamento del capezzolo; questi ultimi due casi sono molto rari.

Cambiamento nelle dimensioni e nella forma del seno

Anche i cambiamenti nelle dimensioni o nella forma del seno dovrebbero allertare. Arrossamento, gonfiore o calore al seno possono essere un segno di cancro infiammatorio.

Segni e sintomi tardivi

Se il cancro non viene diagnosticato nelle sue fasi iniziali, il tumore crescerà e si diffonderà ad altre parti del corpo.

I sintomi tardivi:

Dolore osseo;

Perdita di peso;

Nausea;

Perdita di appetito;

Ittero;

Fiato corto;

Tosse e accumulo di liquido intorno ai polmoni (versamento pleurico);

Mal di testa;

Doppia vista;

Debolezza muscolare.

È doloroso?

Il dolore non è, di per sé, un sintomo di cancro al seno. In generale, un tumore non fa male, se non nelle forme infiammatorie avanzate. Inoltre, molte donne avvertono dolore al seno con l’avvicinarsi del ciclo.

