Quali sono le cause dei linfonodi ingrossati?

Avere i linfonodi ingrossati non è un sintomo irrilevante, è piuttosto meritevole d'attenzione medica. Ecco perché.

I linfonodi puoi trovarli nel collo, sotto al mento, a livello delle ascelle o nell’area inguinale.

puoi trovarli nel collo, sotto al mento, a livello delle ascelle o nell’area inguinale. Fanno parte del sistema linfatico e hanno la capacità di produrre i linfociti , cellule fondamentali del sistema immunitario perché agiscono contro specifici patogeni.

, cellule fondamentali del sistema immunitario perché agiscono contro specifici patogeni. I linfonodi ingrossati possono indicare la presenza di un’infezione batteria o virale, raramente tumori o malattie autoimmuni. Anche un semplice ascesso dentale può esserne la causa. Continua nella lettura per scoprire tutte le altre cause.

Avere i linfonodi ingrossati non è un sintomo irrilevante, è piuttosto meritevole d’attenzione medica. Ecco perché.





Cause dei linfonodi ingrossati

I linfonodi puoi trovarli sparsi in tutto il corpo e fanno parte del sistema linfatico che comprende una serie di vasi linfatici che trasportano tra i tessuti e il sangue un liquido chiamato linfa.

I linfonodi hanno la capacità di produrre i linfociti che agiscono producendo a loro volta gli anticorpi o le tossine in grado di proteggere l’organismo da cellule batteriche o riconosciute come estranee: attivano la risposta immunitaria.

Questa breve introduzione ti sarà utile per comprendere la causa dei linfonodi ingrossati in quanto spesso questo è un sintomo di un’infezione batterica o virale, raramente di un tumore o di una malattia autoimmune (dove vi è una disfunzione del sistema immunitario).

Potresti accorgerti di avere dei linfonodi ingrossati per la loro sensibilità al tatto, al dolore e altri possibili sintomi correlati come febbre, sudorazione notturna, gonfiore degli arti, etc.

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, possono esserci delle malattie che possono spiegare la comparsa dei linfonodi ingrossati, pur non trattandosi di un elenco esaustivo: