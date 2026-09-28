Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. In caso di insonnia persistente o di difficoltà di sonno che compromettono le giornate, è bene rivolgersi a un professionista.

Una doccia calda prima di dormire aiuta a prendere sonno, ma solo se fatta al momento giusto. Non è il calore il problema, è il tempo. Se la doccia bollente arriva pochi minuti prima di infilarsi sotto le coperte, il corpo resta più caldo proprio quando dovrebbe raffreddarsi per addormentarsi. Se invece la stessa doccia si fa un’ora, un’ora e mezza prima, l’effetto si ribalta e concilia il riposo. Lo dice la metanalisi più citata sul tema, pubblicata nel 2019 su Sleep Medicine Reviews.

Perché per dormire il corpo si deve raffreddare

Il sonno è legato alla temperatura interna del corpo, quella degli organi profondi, che gli esperti chiamano temperatura centrale. Non è fissa nell’arco della giornata: segue un ritmo. È più alta nel pomeriggio e nella prima serata, poi comincia a scendere circa un’ora prima dell’orario abituale di addormentamento, e tocca il minimo nel cuore della notte.

Questo calo è uno dei segnali che preparano il sonno. Il ciclo della temperatura, in un certo senso, guida il ciclo del sonno: quando la temperatura interna scende, il corpo è pronto ad addormentarsi. Ostacolare quel raffreddamento, o ritardarlo, significa rendere più difficile prendere sonno.

Come agisce davvero la doccia calda

Qui c’è il punto che spesso viene frainteso. Verrebbe da pensare che l’acqua calda, scaldando il corpo, lo tenga sveglio. In realtà accade il contrario, a patto di dare tempo al meccanismo.

Quando la pelle si scalda con l’acqua calda, il sistema che regola la temperatura reagisce mandando più sangue verso le zone periferiche, soprattutto mani e piedi. Attraverso quelle superfici il calore interno viene disperso verso l’esterno. Il risultato, nelle ore successive, è un abbassamento della temperatura centrale. In pratica, riscaldare la pelle aiuta a raffreddare il nucleo del corpo.

È per questo che nella ricerca si parla di riscaldamento corporeo passivo. La doccia o il bagno non servono a scaldare il corpo per dormire, ma a innescare la dispersione di calore che porta la temperatura interna a scendere.

Cosa dice lo studio sui tempi

La metanalisi del 2019, condotta da ricercatori dell’Università del Texas ad Austin, ha messo insieme i dati di numerosi studi sul rapporto tra bagno caldo, doccia calda e sonno.

Il risultato principale riguarda proprio il momento in cui farla. La finestra ideale è tra una e due ore prima di coricarsi, con un valore ottimale attorno ai 90 minuti. In quell’intervallo il corpo ha il tempo di attivare la dispersione del calore e di far scendere la temperatura interna appena prima del sonno.

Gli effetti misurati non sono piccoli. Secondo la metanalisi, una doccia o un bagno caldi programmati in quella finestra accorciano in modo significativo il tempo necessario ad addormentarsi, migliorano l’efficienza del sonno, cioè la quota di tempo effettivamente dormito rispetto a quello passato a letto, e la qualità percepita del riposo. Basta anche una durata breve, di circa dieci minuti. L’acqua usata negli studi è calda, in genere intorno ai 40 gradi.

Il vero errore quindi non è la temperatura dell’acqua, ma il tempo. La doccia molto calda fatta un attimo prima di andare a letto lascia il corpo ancora caldo nella fase in cui dovrebbe raffreddarsi, e può ritardare l’addormentamento. È la stessa doccia, ma nel momento sbagliato.

Come regolarsi nella pratica

Tradotto in comportamenti concreti, il suggerimento che emerge dagli studi è semplice. Chi ama la doccia o il bagno serale come rituale di rilassamento può continuare a farli, spostandoli però un po’ più indietro rispetto al momento di dormire.

L’indicazione pratica è programmare la doccia o il bagno caldi circa 90 minuti prima di coricarsi, con un margine ragionevole tra un’ora e due ore. Bastano dieci minuti perché il meccanismo si attivi. Dopo, il tempo che passa prima di andare a letto serve al corpo per disperdere il calore e abbassare la temperatura interna.

Chi proprio non riesce a rispettare quella finestra e si lava a ridosso del sonno può fare attenzione a un dettaglio: evitare l’acqua troppo bollente e la stanza troppo calda, e areare la camera da letto, che per dormire dovrebbe restare fresca.

Cosa questo studio non dice

Serve una precisazione, per non caricare la doccia di aspettative eccessive. Migliorare i tempi e la temperatura della doccia serale è un accorgimento di igiene del sonno, non una cura per l’insonnia.

L’insonnia vera, quella che dura nel tempo e compromette le giornate, ha molte cause e richiede una valutazione medica. Nessuna doccia, per quanto ben programmata, sostituisce il parere di un professionista quando il problema è persistente. Gli studi citati riguardano l’effetto sul singolo addormentamento e sulla qualità del sonno nella popolazione generale, non il trattamento di un disturbo clinico.

Chi ha difficoltà croniche a dormire, si sveglia stanco nonostante le ore passate a letto o fatica ad addormentarsi ogni notte dovrebbe parlarne con il medico, che potrà indagare le cause e indicare il percorso più adatto. La doccia al momento giusto è un piccolo aiuto in più, non la soluzione.

Fonti: Sleep Medicine Reviews (Haghayegh et al., 2019), University of Texas at Austin, Sleep Foundation. Ultima verifica dei dati e delle fonti: 28 settembre 2026.