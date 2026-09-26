Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Descrive uno studio condotto sui topi: non indica una terapia disponibile per l’uomo né un trattamento anti-invecchiamento da richiedere o assumere.

Spegnere una proteina infiammatoria e vivere più a lungo, in salute. Nei topi ha funzionato. Bloccando l’interleuchina-11, una molecola che il corpo produce sempre di più con l’età, ricercatori britannici e di Singapore hanno allungato la vita degli animali fino a un quarto, e li hanno resi anche più sani: muscoli più forti, meno grasso, meno tumori in età avanzata. Lo studio è uscito nel 2024 su Nature, firmato dai laboratori dell’MRC e dell’Imperial College London insieme alla Duke-NUS di Singapore. Un risultato importante, che riguarda però i topi, non le persone.

Cosa fa l’interleuchina-11 con l’età

L’interleuchina-11, abbreviata in IL-11, è una citochina, cioè una delle molecole con cui le cellule del sistema immunitario comunicano tra loro. Fa parte della famiglia infiammatoria. La sua caratteristica è il momento in cui entra in scena: nell’infanzia è presente in quantità basse, sia nei topi sia nell’uomo, ma dalla mezza età i suoi livelli cominciano a salire.

Con l’invecchiamento questa proteina agisce da acceleratore. Secondo lo studio, favorisce la fibrosi, cioè l’irrigidimento e la cicatrizzazione dei tessuti, peggiora il metabolismo e contribuisce alla perdita di forza muscolare tipica dell’età. In termini semplici, è uno degli interruttori che spingono l’organismo verso la fragilità.

Cosa hanno fatto i ricercatori

Il gruppo ha lavorato su due fronti. Prima ha creato topi privi del gene che produce l’IL-11: animali che, di fatto, non fabbricano questa proteina. Questi topi sono vissuti in media quasi il 25 per cento in più rispetto ai topi normali.

Poi è arrivata la parte più vicina a un possibile farmaco. I ricercatori hanno preso topi di 75 settimane, un’età che corrisponde grosso modo ai 55 anni di un essere umano, e li hanno trattati con un anticorpo che blocca l’IL-11, somministrato fino alla fine della loro vita. Qui i numeri vanno letti con precisione: la durata mediana della vita è aumentata del 22,4 per cento nei maschi e del 25 per cento nelle femmine. In media, i topi trattati hanno vissuto 155 settimane contro le 120 di quelli non trattati.

Il dettaglio che conta di più

Il punto non è solo quanto a lungo, ma come. I topi trattati non si sono limitati a vivere di più: sono invecchiati meglio.

Rispetto agli animali non trattati, avevano muscoli più forti e in migliore funzione, meno grasso, un metabolismo più efficiente e minori segni di fragilità. Anche i marcatori biologici dell’invecchiamento risultavano ridotti. E in età avanzata mostravano tassi più bassi di tumori e di malattie legate all’età.

È questa la differenza tra due concetti che la ricerca sulla longevità tiene distinti. Da una parte la durata della vita in sé. Dall’altra la durata della vita in salute, cioè gli anni vissuti senza le malattie e la fragilità della vecchiaia. Lo studio agisce soprattutto sul secondo fronte.

Perché non è la pillola dell’immortalità

Qui serve chiarezza, per evitare titoli fuorvianti. Il risultato è stato ottenuto sui topi. Non c’è alcuna prova, al momento, che bloccare l’IL-11 allunghi la vita umana nella stessa misura, o che lo faccia affatto. Il passaggio dal topo all’uomo è tutt’altro che automatico, e molte scoperte promettenti sugli animali non si sono poi confermate nelle persone.

Il “senza effetti collaterali” a volte associato a questa notizia è una semplificazione che lo studio non autorizza. Le ricerche descrivono i benefici osservati nei topi, non certificano l’assenza di rischi, tanto meno nell’uomo.

Un elemento rende però questa linea di ricerca meno lontana di altre. I trattamenti anti-IL-11 sono già in sperimentazione clinica sull’uomo, ma per altre condizioni, in particolare le malattie fibro-infiammatorie. Significa che la sicurezza di base di questi anticorpi è già oggetto di studio nelle persone, anche se per scopi diversi dall’anti-invecchiamento. È da qui che potrebbe aprirsi, in futuro, la possibilità di valutarne gli effetti sull’invecchiamento umano.

Cosa possiamo farne oggi

La risposta, per ora, è nulla sul piano pratico personale. Non esiste un farmaco anti-IL-11 approvato per allungare la vita o rallentare l’invecchiamento, e non va cercato né richiesto. Chi promette pillole o iniezioni “anti-età” basandosi su questo studio va oltre quello che la scienza ha dimostrato.

Quello che resta è una pista di ricerca solida e un cambio di prospettiva: l’obiettivo non è vivere per sempre, ma arrivare alla vecchiaia con meno malattie e più autonomia. Per costruire quella salute, oggi, gli strumenti sono ancora quelli noti: attività fisica regolare, alimentazione equilibrata, niente fumo, controllo del peso e i controlli medici raccomandati per l’età. La biologia dell’IL-11, semmai, dirà nei prossimi anni se a questi si potrà aggiungere qualcosa di nuovo.

Fonti: Nature (Widjaja et al., 2024, DOI 10.1038/s41586-024-07701-9), Imperial College London, MRC Laboratory of Medical Science. Ultima verifica dei dati e delle fonti: 26 settembre 2026.