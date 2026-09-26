Un test del respiro può individuare alcuni tumori prima dei sintomi analizzando i gas espirati: cosa dicono gli studi e perché non è un esame fai da te

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Descrive una linea di ricerca ancora in fase di studio: non indica un esame disponibile per la diagnosi dei tumori né sostituisce gli screening raccomandati.

Un respiro dentro un beccuccio, come per l’alcoltest. È la promessa di una linea di ricerca che punta a scoprire alcuni tumori prima che diano sintomi, analizzando l’aria espirata. Le cellule tumorali producono molecole gassose particolari, i composti organici volatili. Queste finiscono nel sangue e vengono espulse con il respiro. Una metanalisi del 2025, pubblicata sulla rivista Clinical Biochemistry, ha calcolato una sensibilità media dell’87 per cento e una specificità dell’81 per cento per i test del respiro applicati a diversi tumori. Numeri incoraggianti, ma con un limite da chiarire subito: non si tratta di un esame da fare a casa, e nella pratica clinica corrente questi dispositivi non hanno ancora sostituito nessuno degli strumenti diagnostici in uso.

Come nasce l’odore di un tumore

Il respiro non è solo aria. Contiene una miscela complessa di gas, tra cui i composti organici volatili, prodotti dal metabolismo dentro e fuori dai polmoni. Quando una malattia altera i processi biologici delle cellule, cambia anche la composizione di questi gas. Su questo principio si fondano alcuni test del respiro già usati da tempo in medicina: l’ossido nitrico esalato per l’asma, o l’urea per il batterio Helicobacter pylori.

Nel caso dei tumori, le cellule malate hanno un metabolismo diverso da quelle sane e rilasciano un insieme caratteristico di molecole volatili. Queste passano nel sangue, raggiungono i polmoni e vengono eliminate con l’espirazione. L’idea è leggere quella firma chimica per capire se qualcosa non va, senza prelievi né esami invasivi.

Cos’è il naso elettronico

Lo strumento al centro della ricerca si chiama naso elettronico. È un dispositivo che imita l’olfatto umano: al posto delle cellule olfattive ha una serie di sensori chimici che reagiscono ai gas, e al posto del cervello un software che riconosce gli schemi.

Il naso elettronico non identifica una singola molecola, come farebbe un’analisi di laboratorio. Riconosce invece un profilo complessivo, una specie di impronta dell’insieme dei composti presenti nel respiro. A interpretare quell’impronta sono algoritmi di intelligenza artificiale. Vengono addestrati a distinguere il respiro delle persone malate da quello delle persone sane.

Accanto ai nasi elettronici esistono tecniche di laboratorio più precise, come la gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa. Scompongono il respiro molecola per molecola. Sono strumenti più ingombranti e costosi, usati soprattutto nella ricerca per capire quali composti siano legati a quale tumore.

Cosa dicono gli studi, tumore per tumore

Il campo più avanzato è quello del tumore del polmone. Diverse ricerche, comprese validazioni condotte in più centri, indicano che il naso elettronico riesce a distinguere con buona accuratezza chi ha un tumore polmonare da chi non ce l’ha. Una delle applicazioni allo studio è ridurre i falsi positivi nei programmi di screening con la TAC a basso dosaggio. In pratica, evitare accertamenti inutili a chi risulta sospetto ma è sano.

Anche sul tumore del colon-retto la ricerca è attiva. Le revisioni sistematiche riportano una buona accuratezza del naso elettronico, proposto come strumento complementare ai programmi di screening già esistenti, come il test del sangue occulto nelle feci, non come loro sostituto.

Sul tumore del seno le prove sono ancora preliminari. Una revisione sistematica del 2025 riconosce il potenziale della tecnica. Segnala però che i metodi tra i vari studi non sono uniformi e che servono studi clinici per valutare le prestazioni reali e l’accettabilità da parte delle pazienti.

Un filone riguarda infine il tumore della tiroide, con uno studio clinico dedicato a un naso elettronico chiamato Aeonose, pensato per ridurre gli interventi chirurgici non necessari sui noduli benigni.

Perché non è un esame da comprare online

Qui serve la massima chiarezza, per non alimentare aspettative sbagliate. Il test del respiro per i tumori non è un dispositivo fai da te da acquistare su internet. È uno strumento pensato per l’ambito clinico. Il suo ruolo ipotizzato non è dare una diagnosi, ma selezionare le persone.

Il modello a cui si guarda è quello del pre-screening. Un risultato sospetto non direbbe “hai un tumore”, ma indicherebbe chi ha più senso mandare agli esami veri e propri, la TAC o l’endoscopia. Un risultato tranquillizzante, al contrario, potrebbe ridurre il numero di accertamenti invasivi in chi non ne ha bisogno.

Restano diversi ostacoli prima dell’uso su larga scala. I metodi di raccolta e analisi del respiro non sono ancora standardizzati tra i vari gruppi di ricerca, e questo rende difficile confrontare i risultati. La composizione del respiro può cambiare per fattori estranei al tumore: il fumo, l’alimentazione, altre malattie, l’ambiente. E le percentuali di accuratezza dei trial vanno confermate su popolazioni ampie e variegate, con studi in più centri, prima di poter parlare di uno strumento pronto per l’ambulatorio o la farmacia.

Cosa aspettarsi, con realismo

La direzione della ricerca è promettente e il vantaggio potenziale è evidente: un test semplice, rapido, non invasivo e a basso costo, capace di affiancare gli screening esistenti. Ma tra un risultato di laboratorio e uno strumento validato per l’uso quotidiano c’è ancora strada da fare.

Per ora, la diagnosi precoce dei tumori passa dagli strumenti raccomandati dalle linee guida: gli screening organizzati per il tumore del seno, del colon-retto e della cervice uterina, e i percorsi definiti dal medico in base ai fattori di rischio di ciascuno. Il test del respiro, quando e se sarà validato, andrà ad aggiungersi a questi, non a sostituirli.

Chi ha dubbi sui propri fattori di rischio o nota sintomi persistenti dovrebbe parlarne con il medico, senza aspettare l’arrivo di tecnologie ancora in fase di studio.

Fonti: Clinical Biochemistry (metanalisi 2025), AME Clinical Trials Review (2025), Frontiers in Oncology (2024), revisione sistematica sul tumore del seno (2025), trial Aeonose su ClinicalTrials.gov. Ultima verifica dei dati e delle fonti: 26 settembre 2026.