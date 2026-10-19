Tre allenamenti a settimana e nove ore al giorno seduti alla scrivania: per chi lavora in ufficio è una routine comune. Secondo una meta-analisi pubblicata su The Lancet su oltre un milione di persone, l’aumento del rischio di morte legato a più di 8 ore seduti sembra annullarsi solo con livelli alti di attività fisica moderata, pari a 60-75 minuti al giorno. Tre sedute settimanali in palestra restano molto lontane da quella soglia.

Inattivi e sedentari non sono la stessa cosa

La ricerca distingue due condizioni che spesso si confondono. Una persona è inattiva quando non raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati. È sedentaria quando passa molte ore seduta o sdraiata da sveglia. Si può quindi essere attivi e sedentari insieme: è il caso di chi corre la sera ma passa la giornata davanti al computer.

Le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2020 tengono separati i due aspetti. Agli adulti raccomandano tra 150 e 300 minuti a settimana di attività aerobica moderata, oppure tra 75 e 150 minuti di attività intensa. Per la prima volta aggiungono anche l’indicazione di ridurre il tempo sedentario a tutte le età. Gli esperti dell’OMS precisano però che le prove non bastano ancora a fissare una soglia oltre la quale stare seduti diventa dannoso.

Cosa dice il grande studio su un milione di persone

La meta-analisi coordinata da Ulf Ekelund ha messo insieme i dati di 13 studi su 1.005.791 persone, seguite da 2 a 18 anni. Il rischio di morte più alto riguardava chi stava seduto più di 8 ore al giorno e faceva meno attività fisica: il 59% in più rispetto al gruppo di riferimento.

Il risultato più rilevante per chi va in palestra riguarda il gruppo più attivo. Chi superava i 35,5 MET-ora a settimana (circa 60-75 minuti al giorno di attività moderata) non mostrava un aumento significativo del rischio, anche stando seduto più di 8 ore. Per chi guardava la televisione 5 ore al giorno o più, invece, il rischio restava più alto anche nel gruppo più attivo.

Sono dati osservazionali: indicano un’associazione, non dimostrano un rapporto di causa ed effetto.

Cosa succede ai muscoli quando si sta fermi

Il meccanismo più citato riguarda la lipoproteina lipasi (LPL), un enzima che permette ai muscoli di prelevare dal sangue i trigliceridi. Uno studio pubblicato nel 2003 sul Journal of Physiology ha impedito ai ratti di usare le zampe posteriori. Il risultato: nel muscolo l’attività dell’LPL legata alla contrazione si riduceva del 90-95%, e scendeva anche il colesterolo HDL. Bastavano poche ore di camminata su un tapis roulant per moltiplicare di circa otto volte l’attività dell’enzima.

Gli stessi ricercatori, in una revisione su Diabetes, hanno osservato un dettaglio controintuitivo. Negli esperimenti, ridurre il tempo passato in piedi e in movimento incideva sull’LPL molto più che aggiungere allenamenti intensi. Sono però risultati ottenuti su animali, e gli autori parlano di un campo di ricerca ancora da confermare sull’uomo.

Un’ora di esercizio contro sei ore in piedi

Sull’uomo, un indizio arriva da uno studio olandese pubblicato su PLoS One. Diciotto giovani sani hanno seguito per quattro giorni tre diverse routine:

seduti 14 ore al giorno ;

; seduti 13 ore più un’ora di esercizio intenso in bicicletta;

in bicicletta; seduti 8 ore, sostituendo 6 ore con 4 ore di camminata e 2 in piedi.

Con la terza routine, a parità di calorie spese rispetto all’allenamento, l’insulina dopo il test della glicemia era più bassa. Anche trigliceridi e colesterolo non-HDL miglioravano rispetto alla routine da seduti. Gli autori concludono che un’ora di esercizio al giorno non compensa gli effetti dell’inattività su insulina e grassi nel sangue, se il resto della giornata si passa seduti. Il campione era però piccolo, giovane e seguito solo per pochi giorni.

Le pause attive: quanto e quanto spesso

L’alternativa più studiata sono le interruzioni frequenti della seduta, chiamate anche exercise snacks. I risultati principali:

Una meta-analisi del 2026 su 20 studi ha raccolto i dati su persone con sovrappeso, obesità o diabete di tipo 2. Rispetto alla seduta continua, le pause attive (da 2 a 5 minuti, almeno ogni 30 minuti) riducono glicemia e insulina dopo i pasti, ma non i trigliceridi. Rispetto a una singola sessione di esercizio continuo non emergono differenze significative. Gli autori avvertono però che il confronto si basa su soli quattro piccoli studi e propongono le pause come complemento all’attività fisica regolare, non come sostituto.

Come interrompere la seduta in ufficio senza spendere

Non serve una scrivania regolabile per applicare quello che gli studi hanno testato. Alcuni accorgimenti pratici:

impostare un promemoria sul telefono o sul computer ogni 30 minuti;

sul telefono o sul computer ogni 30 minuti; fare le telefonate in piedi o camminando;

o camminando; tenere la bottiglia d’acqua lontana dalla scrivania, così da doversi alzare per riempire il bicchiere;

dalla scrivania, così da doversi alzare per riempire il bicchiere; usare le scale per spostarsi tra i piani o andare in bagno;

per spostarsi tra i piani o andare in bagno; lavorare in piedi per qualche minuto su un piano più alto, come un mobile o un ripiano, quando si legge un documento.

Chi ha patologie cardiovascolari, diabete o problemi articolari dovrebbe concordare con il medico tipo e intensità degli esercizi.

Fonti: