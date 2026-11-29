Dengue autoctona, il focolaio di Piombino conta 49 casi in 17 comuni di tre regioni
Il focolaio di dengue autoctona partito da una località di vacanza di Piombino conta 49 casi tra agosto e ottobre 2026. I confermati sono 37, i probabili 12. Quarantadue persone si sono infettate a Le Fabbricciane, zona rurale sulla costa in provincia di Livorno. La diagnosi è arrivata dopo il rientro a casa. Lo descrive uno studio uscito giovedì 19 novembre sulla rivista Eurosurveillance.
Autoctona vuol dire che il contagio è avvenuto in Italia. Altri sette casi sono secondari: queste persone non erano mai state nella località. Sei si sono ammalate nelle due zone dove erano tornati malati con il virus nel sangue. Il settimo si è ammalato vicino alla località.
Diciassette comuni in tre regioni
I 42 contagiati a Le Fabbricciane vivono in 14 comuni di sette province. Quaranta abitano in Toscana, uno in Lombardia e uno nel Veneto. L’Istituto superiore di sanità conta invece 17 comuni in tre regioni. Il conto include i luoghi dei casi secondari: due a Piombino, uno a Campiglia Marittima e quattro nella piana a nord ovest di Firenze.
Il virus ha passato anche il confine. Tre persone della stessa famiglia del Canton Ticino, in Svizzera, si sono ammalate dopo un mese a Le Fabbricciane. In Germania sono stati segnalati due casi probabili in viaggiatori passati dalla zona di Piombino ad agosto.
Tredici malati su 49 sono stati ricoverati, in media per tre o quattro giorni. Più di 600 donazioni di sangue raccolte nel comune sono risultate negative.
Il primo allarme il 28 agosto
Quel giorno è stato segnalato un caso probabile in una persona residente a Prato. Aveva sintomi dal 20 agosto e non aveva viaggiato in zone a rischio. Dal 13 al 19 agosto era stata in camper a Le Fabbricciane.
Il focolaio è emerso circa quattro settimane dopo i primi sintomi. Altri sei casi probabili, con sintomi tra il 1° e il 7 agosto, sono stati individuati solo dopo. Il caso primario, cioè chi ha portato il virus nella località, resta sconosciuto.
Molti malati avevano sintomi lievi e vivevano lontano dalla località. I medici hanno comunque sospettato la dengue. Da ottobre 2024 i criteri nazionali raccomandano il test a chi ha sintomi compatibili, anche senza viaggi o legami con focolai noti. Il 1° settembre la Regione Toscana ha chiesto a medici e laboratori di pensarci per ogni paziente con quei sintomi.
Repellenti e sette giorni a casa
Chi torna a casa con il virus nel sangue può far partire nuovi contagi dove vive. Per questo ai casi sospetti o confermati è stato chiesto di usare repellenti. Dovevano anche restare a casa per sette giorni dall’inizio dei sintomi, come prevede il piano nazionale sulle arbovirosi.
Le zanzare raccolte a Le Fabbricciane, tra cui la zanzara tigre Aedes albopictus, sono risultate negative al virus. Nella località i controlli sono stati difficili perché molti terreni privati erano chiusi in assenza dei proprietari.
In Italia 388 casi nel 2026
Dal 1° gennaio al 24 novembre la sorveglianza nazionale ha registrato 388 casi confermati di dengue. Nessun malato è morto. Gli autoctoni sono 76 e vengono da cinque focolai di trasmissione locale, tutti già chiusi. Gli altri casi sono legati a viaggi all’estero. Per la metà il luogo del contagio sono le Maldive.
A settembre SaluteLab aveva raccontato il bilancio estivo di West Nile e dengue. Per il focolaio di Piombino l’ultimo esordio di sintomi risale al 1° ottobre. A Campiglia Marittima l’indagine sul caso secondario senza un possibile contagiatore vicino è ancora aperta.
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