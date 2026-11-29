Il focolaio di dengue autoctona partito da una località di vacanza di Piombino conta 49 casi tra agosto e ottobre 2026. I confermati sono 37, i probabili 12. Quarantadue persone si sono infettate a Le Fabbricciane, zona rurale sulla costa in provincia di Livorno. La diagnosi è arrivata dopo il rientro a casa. Lo descrive uno studio uscito giovedì 19 novembre sulla rivista Eurosurveillance.

Autoctona vuol dire che il contagio è avvenuto in Italia. Altri sette casi sono secondari: queste persone non erano mai state nella località. Sei si sono ammalate nelle due zone dove erano tornati malati con il virus nel sangue. Il settimo si è ammalato vicino alla località.

Diciassette comuni in tre regioni

I 42 contagiati a Le Fabbricciane vivono in 14 comuni di sette province. Quaranta abitano in Toscana, uno in Lombardia e uno nel Veneto. L’Istituto superiore di sanità conta invece 17 comuni in tre regioni. Il conto include i luoghi dei casi secondari: due a Piombino, uno a Campiglia Marittima e quattro nella piana a nord ovest di Firenze.

Il virus ha passato anche il confine. Tre persone della stessa famiglia del Canton Ticino, in Svizzera, si sono ammalate dopo un mese a Le Fabbricciane. In Germania sono stati segnalati due casi probabili in viaggiatori passati dalla zona di Piombino ad agosto.

Tredici malati su 49 sono stati ricoverati, in media per tre o quattro giorni. Più di 600 donazioni di sangue raccolte nel comune sono risultate negative.

Il primo allarme il 28 agosto

Quel giorno è stato segnalato un caso probabile in una persona residente a Prato. Aveva sintomi dal 20 agosto e non aveva viaggiato in zone a rischio. Dal 13 al 19 agosto era stata in camper a Le Fabbricciane.

Il focolaio è emerso circa quattro settimane dopo i primi sintomi. Altri sei casi probabili, con sintomi tra il 1° e il 7 agosto, sono stati individuati solo dopo. Il caso primario, cioè chi ha portato il virus nella località, resta sconosciuto.

Molti malati avevano sintomi lievi e vivevano lontano dalla località. I medici hanno comunque sospettato la dengue. Da ottobre 2024 i criteri nazionali raccomandano il test a chi ha sintomi compatibili, anche senza viaggi o legami con focolai noti. Il 1° settembre la Regione Toscana ha chiesto a medici e laboratori di pensarci per ogni paziente con quei sintomi.

Repellenti e sette giorni a casa

Chi torna a casa con il virus nel sangue può far partire nuovi contagi dove vive. Per questo ai casi sospetti o confermati è stato chiesto di usare repellenti. Dovevano anche restare a casa per sette giorni dall’inizio dei sintomi, come prevede il piano nazionale sulle arbovirosi.

Le zanzare raccolte a Le Fabbricciane, tra cui la zanzara tigre Aedes albopictus, sono risultate negative al virus. Nella località i controlli sono stati difficili perché molti terreni privati erano chiusi in assenza dei proprietari.

In Italia 388 casi nel 2026

Dal 1° gennaio al 24 novembre la sorveglianza nazionale ha registrato 388 casi confermati di dengue. Nessun malato è morto. Gli autoctoni sono 76 e vengono da cinque focolai di trasmissione locale, tutti già chiusi. Gli altri casi sono legati a viaggi all’estero. Per la metà il luogo del contagio sono le Maldive.

A settembre SaluteLab aveva raccontato il bilancio estivo di West Nile e dengue. Per il focolaio di Piombino l’ultimo esordio di sintomi risale al 1° ottobre. A Campiglia Marittima l’indagine sul caso secondario senza un possibile contagiatore vicino è ancora aperta.

Fonti utilizzate Arbovirosi: 388 casi di Dengue, su Eurosurveillance la descrizione del focolaio toscano (27 novembre 2026) : Istituto superiore di sanità : iss.it/-/arbovirosi-388-casi-di-dengue-su-eurosurveillance-la-descrizione-del-focolaio-toscano-lancet-regional-health-pubblica-la-descrizione-del-sistema-di-sorveglianza-west-nile

: : iss.it/-/arbovirosi-388-casi-di-dengue-su-eurosurveillance-la-descrizione-del-focolaio-toscano-lancet-regional-health-pubblica-la-descrizione-del-sistema-di-sorveglianza-west-nile Autochthonous dengue outbreak spreading from a holiday site to visitors’ places of residence, Tuscany, Italy, August to October 2026 (19 novembre 2026) : Eurosurveillance : eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2026.31.46.2600909