Per la variante PJ.2.1, che molti chiamano “canadese”, le fonti sanitarie non descrivono sintomi propri. Nella valutazione del rischio dell’Oms del 19 novembre non compare nessun sintomo specifico. I dati clinici non bastano nemmeno per dire se provochi forme più gravi.

Chi ha febbre, mal di gola o tosse in queste settimane ha spesso un dubbio: Covid o influenza? Ecco cosa dicono le fonti sanitarie sui sintomi, sui test e su quando chiamare il medico.

Quali sono oggi i sintomi del Covid?

Nella scheda dell’Organizzazione mondiale della sanità i sintomi più comuni con le varianti in circolazione sono tre: febbre, brividi e mal di gola.

Tra quelli meno frequenti l’Oms elenca:

dolori muscolari e senso di pesantezza a braccia e gambe;

stanchezza intensa;

naso che cola o chiuso, starnuti;

mal di testa, vertigini e bruciore agli occhi;

tosse nuova e persistente, senso di oppressione al petto, fiato corto;

voce rauca;

nausea, vomito, mal di pancia o diarrea;

perdita o alterazione del gusto e dell’olfatto;

difficoltà a dormire.

I sintomi compaiono di solito da 3 a 6 giorni dopo il contatto con il virus e durano fino a 10 giorni. Il contagio, però, può avvenire anche senza sintomi o nei giorni prima che compaiano.

Perché è difficile distinguere il Covid dall’influenza?

Il servizio sanitario britannico lo scrive chiaramente nella sua pagina sui sintomi del Covid. I sintomi sono molto simili a quelli di raffreddore e influenza.

In Italia, in questo periodo, i virus respiratori sono molti. Il rapporto RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità del 27 novembre stima 532.416 casi di infezioni respiratorie acute in una settimana. Nei campioni analizzati il rinovirus è risultato positivo nel 15,1% dei casi, il Sars-CoV-2 nell’8,5% e i virus influenzali nell’8,4%.

Anche la perdita dell’olfatto non aiuta più molto. All’inizio della pandemia era un segnale tipico. Uno studio pubblicato su The Lancet su quasi 10mila persone vaccinate ha misurato la differenza tra le due ondate.

Con Omicron l’olfatto si perdeva nel 16,7% dei casi, contro il 52,7% del periodo Delta. Il mal di gola, invece, è salito dal 60,8% al 70,5%.

L’unico modo per sapere quale virus ha causato i sintomi è un test. Nessun test, però, dice quale variante si è presa. Per saperlo serve il sequenziamento, che si fa solo su una parte dei campioni.

Cosa fare se si hanno sintomi?

L’Oms consiglia a chi ha sintomi simili al Covid, o è risultato positivo, di:

restare a casa e lontano dagli altri;

indossare una mascherina ben aderente se si deve stare con altre persone;

evitare il contatto con chi rischia complicazioni;

coprire bocca e naso con il gomito o un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce;

lavarsi spesso le mani e aprire le finestre per cambiare l’aria.

Il servizio sanitario britannico aggiunge che chi ha diritto alle terapie contro il Covid dovrebbe fare un test rapido appena compaiono i sintomi. Chi è positivo dovrebbe evitare per 10 giorni le persone con un sistema immunitario indebolito.

Quando chiamare subito il medico o il 112?

L’Oms indica alcuni segnali che richiedono assistenza medica immediata:

respiro difficile, soprattutto a riposo, o impossibilità di parlare per frasi intere;

confusione;

sonnolenza o perdita di coscienza;

dolore o pressione al petto che non passa;

pelle fredda e sudata, oppure pallida o bluastra;

perdita della parola o del movimento.

Chi è in gravidanza, è immunodepresso o ha malattie croniche come diabete, ipertensione, obesità, malattie di cuore, polmoni, fegato o reni dovrebbe chiedere aiuto presto, già quando è preoccupato per i sintomi. Il servizio sanitario britannico inserisce in questo gruppo anche chi ha più di 60 anni.

Il vaccino funziona contro la variante PJ.2.1?

Nei test di laboratorio citati dall’Oms il siero di chi ha ricevuto il vaccino aggiornato alla variante XFG ha neutralizzato PJ.2.1. Questi risultati non misurano ancora quanto il vaccino protegga dalla malattia nella vita reale.

Il vaccino usato nella campagna 2026-2027 è proprio quello aggiornato a XFG. La Regione Piemonte, applicando le raccomandazioni del Ministero della Salute, lo raccomanda a queste categorie:

persone dai 60 anni in su, con priorità agli over 80;

persone fragili dai 6 mesi ai 59 anni, per esempio con malattie croniche, tumori, trapianti o immunodeficienze;

ospiti delle strutture per lungodegenti;

operatori sanitari e sociosanitari;

donne in gravidanza, dopo il parto e durante l’allattamento.

È consigliato anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.