Quasi tutti hanno in casa una banana coperta di puntini neri e si fanno la stessa domanda: si butta o si mangia? Nella maggior parte dei casi si mangia. Le macchie scure non sono un segno di frutto andato a male, ma la parte visibile della maturazione, durante la quale la banana cambia composizione: meno amido, molti più zuccheri. Questo cambiamento ha conseguenze diverse a seconda di chi la mangia, soprattutto per chi deve tenere d’occhio la glicemia o soffre di colon irritabile.

Dall’amido allo zucchero

Una banana ancora verde è ricca di amido, che il corpo scompone lentamente. Man mano che matura, gli enzimi del frutto trasformano quell’amido in zuccheri semplici come saccarosio, glucosio e fruttosio. Per questo la banana diventa più dolce, più morbida e più facile da masticare.

Le cifre danno l’idea della trasformazione. Uno studio pubblicato sul Malaysian Journal of Nutrition ha seguito le banane in otto stadi di maturazione: il saccarosio passa da circa 17 a 44 grammi ogni 100 grammi di sostanza secca, mentre glucosio e fruttosio più che raddoppiano. Anche la quota di glucosio subito disponibile per l’organismo cresce con la maturazione.

Cosa succede alla glicemia

Più zuccheri liberi significano che, a parità di peso, la banana molto matura fa salire la glicemia più rapidamente di quella gialla o ancora verde. Per una persona sana non è un problema: resta un frutto con fibre, potassio e vitamine. Diverso è il caso di chi ha il diabete o una ridotta tolleranza al glucosio: in queste situazioni conviene preferire banane appena mature, controllare le porzioni e abbinarle ad altri alimenti, come yogurt o frutta secca, che rallentano l’assorbimento degli zuccheri. Le indicazioni personalizzate vanno chieste al proprio medico o al diabetologo.

È davvero più digeribile?

Dipende. Chi ha difficoltà a masticare o digerisce male gli amidi può trovarla più leggera. Ma per chi soffre di sindrome dell’intestino irritabile il discorso si ribalta. I ricercatori della Monash University, che hanno sviluppato la dieta low FODMAP, hanno rilevato che la banana matura è ricca di fruttani, carboidrati che fermentano nell’intestino e possono causare gonfiore e dolore nelle persone sensibili. La banana non ancora matura, invece, ne contiene poco. Per chi segue questo regime alimentare la banana matura va limitata a una porzione piccola, circa un terzo del frutto. Chi la tollera bene non ha motivo di eliminarla.

La bufala del “TNF anticancro”

Da anni circola online l’idea che le banane con le macchie scure contengano una sostanza capace di combattere i tumori, il cosiddetto TNF. È falso. Come ha ricostruito il fact-check di AAP FactCheck, la voce nasce da uno studio giapponese del 2009 condotto sui topi, che misurava la risposta immunitaria degli animali e non dimostrava né che la banana contenga TNF, né effetti contro il cancro. Il TNF è una molecola prodotta dal nostro sistema immunitario, e la pianta di banano non ha il gene per produrla.

Quando invece va buttata

Le macchie marroni sulla buccia non sono un problema. Va scartata, invece, la banana con muffa visibile, odore di fermentato o alcolico, liquido che cola o polpa grigiastra e acquosa. Una banana troppo matura ma integra si presta bene a frullati, pancake e impasti per dolci, dove la dolcezza naturale permette di ridurre lo zucchero aggiunto.

Le informazioni di questo articolo hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere del medico, del diabetologo o del nutrizionista.

Domande frequenti

La banana con le macchie nere ha più calorie? No, in modo significativo no. Durante la maturazione l’amido si trasforma in zuccheri, ma il contenuto calorico complessivo resta simile. Cambia la velocità con cui gli zuccheri vengono assorbiti: nella banana molto matura sono più disponibili e la glicemia sale più rapidamente. Chi ha il diabete può mangiare la banana matura? In genere sì, con attenzione a quantità e abbinamenti. È preferibile scegliere banane appena mature e consumarle insieme a proteine o grassi buoni, come yogurt o frutta secca. Le indicazioni precise su porzioni e frequenza vanno concordate con il diabetologo. Perché la banana matura può gonfiare la pancia? Perché con la maturazione aumentano i fruttani, carboidrati che alcune persone non assorbono bene e che fermentano nell’intestino. Chi soffre di colon irritabile può notare gonfiore, mentre la banana ancora acerba ne contiene meno ed è in genere meglio tollerata.