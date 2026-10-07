L'acido acetico può abbassare il picco glicemico dopo un pasto ricco di amidi. Gli studi lo confermano, ma il meccanismo non è quello che si racconta di solito, e chi soffre di reflusso o gastrite deve fare attenzione.

Un cucchiaio di aceto prima di un piatto di pasta o di riso può ridurre il picco glicemico che segue il pasto. Non è una leggenda da social: è uno degli effetti dell’acido acetico più studiati dalla ricerca nutrizionale. Attenzione, però, perché il modo in cui agisce non è quello che si racconta di solito, e non funziona allo stesso modo per tutti i pasti né per tutte le persone.

Il punto di partenza è un dato solido. Diversi studi clinici hanno osservato che assumere aceto insieme a un pasto a base di carboidrati abbassa la risposta glicemica e insulinica nelle ore successive. In una ricerca pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition, l’aceto ha ridotto in modo significativo la glicemia a 30 e 45 minuti dal pasto, con una relazione dose-risposta: più alta la quantità di acido acetico, minore la risposta glicemica. Nello stesso studio è aumentata anche la sazietà.

Di quanto si abbassa il picco glicemico

Le stime sulla riduzione variano a seconda del pasto e della quantità di aceto. Gli studi riportano cali della risposta glicemica che, per alimenti ad alto indice glicemico, possono arrivare all’ordine del 20-30%. Non è quindi un valore fisso e garantito, ma un intervallo osservato in condizioni controllate, soprattutto nei minuti immediatamente successivi al pasto.

Un picco glicemico più contenuto tende ad accompagnarsi a una curva degli zuccheri più regolare. L’idea che questo riduca anche la sonnolenza post-prandiale è plausibile, ma va presa come conseguenza ragionevole più che come effetto misurato con precisione.

Perché funziona (e perché non come si crede)

Qui si smontano un paio di luoghi comuni. Per anni si è pensato che l’aceto agisse rallentando lo svuotamento gastrico, ma alcuni studi condotti con ecografia non hanno confermato differenze nei tempi di svuotamento. Un’altra ipotesi era l’inibizione degli enzimi che digeriscono l’amido, ma i test con le patate hanno mostrato che il glucosio entra nel sangue più o meno alla stessa velocità.

L’ipotesi oggi più accreditata è un’altra: l’aceto sembra migliorare la captazione del glucosio e l’azione dell’insulina. In pratica lo zucchero non entrerebbe più lentamente nel sangue, ma ne uscirebbe più in fretta, come suggeriscono gli studi che hanno osservato un miglioramento della sensibilità insulinica. È una distinzione che conta, perché chiarisce un punto spesso frainteso: l’aceto non “scioglie i grassi” e non è un dimagrante. Rallenta, o meglio gestisce, gli zuccheri.

Funziona solo con certi pasti

C’è un limite che ridimensiona le aspettative. L’effetto è evidente soprattutto con carboidrati raffinati ad alto indice glicemico, come pane bianco, riso e patate. Con pasti già ricchi di fibre, che di per sé rallentano l’assorbimento degli zuccheri, il contributo dell’aceto è molto più modesto.

In altre parole, l’aceto non trasforma un pasto sbilanciato in uno equilibrato. È un piccolo strumento in più, che ha senso soprattutto davanti a un piatto di carboidrati raffinati, non una licenza per mangiare qualsiasi cosa.

Come usarlo e chi deve evitarlo

Nella pratica si parla di uno o due cucchiai di aceto, di mele o di vino, diluiti in un bicchiere d’acqua oppure usati come condimento di un’insalata, pochi minuti prima del pasto. La regola principale è non assumerlo mai puro: l’acidità elevata può irritare l’esofago e, nel tempo, danneggiare lo smalto dei denti. Un uso ragionevole resta nell’ordine dei due cucchiai al giorno.

La cautela più importante riguarda chi ha problemi gastrici. Chi soffre di reflusso gastroesofageo, gastrite o altri disturbi dell’apparato digerente dovrebbe evitare questa abitudine o parlarne prima con il proprio medico, perché l’acidità può peggiorare i sintomi. Lo stesso vale per chi assume farmaci per il diabete: combinare un effetto ipoglicemizzante con la terapia richiede una valutazione medica, non un’iniziativa fai-da-te.