Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. Le informazioni sulla malattia sono di carattere generale e non riguardano la valutazione di singoli casi clinici.

Carlo Acutis morì il 12 ottobre 2006, ad appena 15 anni, per una leucemia che lo colpì con una rapidità impressionante: dai primi sintomi alla morte passarono pochi giorni. Spesso viene definita “leucemia fulminante”, ma è una precisazione importante: “fulminante” descrive il decorso, non è il nome della malattia. La diagnosi vera fu leucemia mieloide acuta di tipo M3, cioè la leucemia promielocitica acuta. È una distinzione che conta, perché quella malattia, dal 2006 a oggi, ha cambiato volto.

Cosa è successo nell’ottobre 2006

La vicenda clinica fu brevissima. Il 2 ottobre 2006 Carlo cominciò a sentirsi male, con sintomi inizialmente scambiati per una comune influenza: febbre, forte stanchezza e sangue nelle urine. Il quadro peggiorò rapidamente.

L’8 ottobre, alla Clinica De Marchi di Milano, arrivò la diagnosi di leucemia M3. Il giorno seguente il ragazzo fu trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, dotato di un centro specializzato. L’11 ottobre un’emorragia cerebrale provocata dalla malattia lo fece entrare in coma. Il suo cuore si fermò alle prime ore del 12 ottobre, pochi giorni dopo la comparsa dei primi sintomi.

Cos’è la leucemia mieloide acuta M3

La leucemia mieloide acuta è un tumore del sangue caratterizzato dalla proliferazione incontrollata di cellule immature nel midollo osseo, quelle che dovrebbero diventare globuli. Queste cellule anomale si moltiplicano e ostacolano la produzione delle cellule sane, con conseguenze su globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

La sigla M3 indica una forma specifica, la leucemia promielocitica acuta. È caratterizzata dall’accumulo di cellule bloccate a uno stadio preciso della maturazione, i promielociti. I sintomi iniziali possono essere aspecifici, come febbre, stanchezza intensa, dolori ossei e sanguinamenti, e questo rende difficile una diagnosi precoce.

Perché la M3 può essere così rapida

La leucemia promielocitica ha una caratteristica che la rende particolarmente insidiosa nella fase iniziale: può scatenare una grave alterazione della coagulazione del sangue, chiamata coagulazione intravascolare disseminata. In questa condizione il consumo dei fattori della coagulazione e delle piastrine espone a un rischio improvviso di emorragie, anche cerebrali.

È proprio un’emorragia cerebrale ad aver causato la morte di Carlo Acutis. Il pericolo maggiore, in questa forma di leucemia, si concentra nei primissimi giorni, prima e durante l’avvio delle cure.

Perché oggi non è più la stessa malattia

Qui sta il punto che va detto con chiarezza, per non trarre conclusioni sbagliate. La rapidità e l’esito del caso di Carlo Acutis non descrivono quello che accade oggi a chi riceve questa diagnosi.

La leucemia promielocitica acuta è passata dall’essere una delle forme più letali di leucemia a una delle più curabili. La svolta è arrivata con due terapie mirate: l’ATRA, una sostanza affine alla vitamina A, e il triossido di arsenico. Questi trattamenti hanno trasformato la prognosi della malattia, tanto che oggi le percentuali di guarigione, nei pazienti trattati tempestivamente, sono molto elevate.

Restano validi due avvertimenti. Il primo: sono dati riferiti ai pazienti curati oggi, non una previsione applicabile a posteriori al 2006, quando quelle terapie non erano ancora diffuse come ora. Il secondo: la prognosi del singolo paziente dipende da molti fattori, come l’età, il momento della diagnosi e le caratteristiche specifiche della malattia, e va sempre valutata dal medico.

La storia clinica di Carlo Acutis resta legata a quei pochi giorni dell’ottobre 2006. Ma per chi oggi cerca informazioni su questa leucemia, la notizia più importante è proprio che, tra allora e adesso, la ricerca ha cambiato ciò che i medici possono offrire.