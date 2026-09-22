Stanchezza, vertigini e piccoli ematomi possono comparire dopo una donazione di sangue. Cosa fare nelle ore successive e quando rivolgersi al medico.

Stanchezza, vertigini, nausea, capogiri e debolezza muscolare possono comparire dopo una donazione di sangue e, nella maggior parte dei casi descritti, tendono a risolversi nell’arco di poche ore. Anche plasma e piastrine possono essere donati, ma per chi si avvicina alla donazione il timore delle conseguenze immediate può rappresentare una fonte di preoccupazione.

Gli effetti indesiderati vengono descritti come generalmente rari, benigni e transitori. Esistono tuttavia situazioni nelle quali un disturbo prolungato richiede attenzione medica.

Sapere cosa può accadere dopo il prelievo permette soprattutto di distinguere i disturbi passeggeri dai sintomi che persistono più a lungo.

Stanchezza e vertigini possono comparire dopo la donazione

La donazione viene effettuata con l’assistenza di personale formato. Dopo il prelievo, la temporanea riduzione del volume di sangue nell’organismo può essere accompagnata da alcuni disturbi.

Tra quelli indicati con maggiore frequenza figurano:

stanchezza;

vertigini e capogiri;

nausea;

debolezza muscolare.

Nella maggior parte dei casi descritti, questi effetti non durano oltre alcune ore.

Anche la zona nella quale viene inserito l’ago può risentire del prelievo. Possono manifestarsi formicolio, un dolore lieve oppure un piccolo ematoma.

Un altro elemento da considerare è lo stress. La tensione associata alla donazione può essere accompagnata da palpitazioni e, in alcuni casi, da un malessere o da uno svenimento.

Quando un disturbo dopo il prelievo richiede attenzione

Le complicazioni gravi vengono indicate come estremamente rare. Alcuni sintomi, però, possono protrarsi oltre le prime ore e richiedere una valutazione.

Tra le manifestazioni descritte rientrano stanchezza che continua per diversi giorni, mal di testa, nausea ripetuta e malesseri vagali. In casi molto rari possono verificarsi anche febbre o un’infezione.

Se dolore o sensazioni di malessere continuano oltre 48-72 ore, l’indicazione riportata è di evitare l’automedicazione e rivolgersi al proprio medico.

Febbre e segni compatibili con un’infezione richiedono particolare attenzione. In una situazione del genere è opportuno informare anche la struttura sanitaria presso la quale è stata effettuata la donazione, affinché possa essere valutata la gestione del sangue prelevato e l’eventuale rischio legato a una successiva trasfusione.

Cosa fare nelle 24 ore dopo avere donato il sangue

Alcuni accorgimenti possono ridurre i disturbi nelle ore successive al prelievo.

La donazione non dovrebbe essere effettuata a digiuno. Dopo il prelievo viene indicata un’abbondante idratazione nelle 24 ore successive, evitando il consumo di alcol.

È consigliato anche riposare. Subito dopo la donazione può essere utile concedersi una breve pausa e consumare uno spuntino leggero.

L’attività fisica richiede invece maggiore prudenza. Secondo le indicazioni riportate, gli sforzi fisici e l’attività sportiva andrebbero evitati nelle 24-48 ore successive. La motivazione indicata riguarda la riduzione dei globuli rossi e il conseguente rallentamento dell’ossigenazione dell’organismo.

Dopo la donazione: le indicazioni riportate

Momento Comportamento indicato Prima della donazione Non presentarsi a digiuno Subito dopo Riposare e consumare uno spuntino leggero Nelle 24 ore Bere abbondantemente ed evitare alcol Nelle 24-48 ore Evitare attività sportiva e sforzi fisici Oltre 48-72 ore con disturbi persistenti Rivolgersi al medico ed evitare l’automedicazione

Perché rispettare l’intervallo tra due donazioni

Anche la distanza temporale tra una donazione e quella successiva viene indicata tra gli aspetti da rispettare per evitare di sottoporre l’organismo a prelievi troppo ravvicinati.

Per la donazione di sangue, gli intervalli riportati sono di 8 settimane per gli uomini e 12 settimane per le donne, rispettivamente entro un massimo di 6 e 4 donazioni all’anno.

Per le piastrine viene indicato un intervallo di 4 settimane, con un massimo di 12 donazioni annuali. Nel caso del plasma, l’intervallo riportato scende a 2 settimane, fino a un massimo di 24 donazioni nell’arco dell’anno.

Sono indicazioni che riguardano tipologie di donazione differenti e che vanno considerate separatamente.

I sintomi da osservare dopo essere tornati a casa

La comparsa di un po’ di stanchezza o di un piccolo ematoma nella zona del prelievo rientra tra gli effetti descritti come passeggeri. Diverso è il caso di un disturbo che continua per giorni o della comparsa di febbre e segni di infezione.

Il criterio temporale indicato per dolore e malessere persistenti è quello delle 48-72 ore. Superata questa finestra, è consigliato rivolgersi al medico anziché ricorrere autonomamente a farmaci.

Nelle prime ore, invece, riposo, idratazione e una pausa dall’attività sportiva sono gli accorgimenti indicati per accompagnare il recupero dopo il prelievo.