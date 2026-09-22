Steatosi epatica e fruttosio industriale: perché il fegato lo trasforma in grasso, cosa dicono davvero gli studi e quali esami del sangue controllare

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere del medico. L’interpretazione degli esami del fegato e ogni scelta su dieta e terapia spettano al medico, soprattutto in presenza di fattori di rischio o valori alterati.

Il grasso nel fegato non riguarda solo chi è in sovrappeso. La steatosi epatica di origine metabolica colpisce tra il 25 e il 38 per cento della popolazione adulta mondiale, e una parte dei casi riguarda persone normopeso. L’attenzione pubblica si concentra sui grassi alimentari, ma per il fegato conta molto anche un altro elemento, spesso invisibile in etichetta: il fruttosio aggiunto ai cibi ultra-processati e alle bevande zuccherate. La differenza tra questo zucchero e gli altri sta in come il corpo lo tratta. Un esame del sangue di routine può dare i primi segnali.

La malattia ha cambiato nome

Prima una precisazione utile a chi cerca informazioni. Quella che per anni si è chiamata steatosi epatica non alcolica, o NAFLD, dal 2023 ha un nome nuovo. Un ampio consenso internazionale promosso dalle società epatologiche americana, europea e latinoamericana ha sostituito la sigla con MASLD, che sta per malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica.

Il cambiamento non è solo di etichetta. La vecchia definizione descriveva la malattia per esclusione, cioè per quello che non era: non alcolica. La nuova la definisce per quello che è, legandola in modo diretto alla disfunzione metabolica. La diagnosi richiede la presenza di grasso nel fegato insieme ad almeno uno di cinque fattori di rischio cardiometabolico, come sovrappeso addominale, glicemia alta, pressione elevata o alterazioni dei grassi nel sangue. I termini “non alcolica” e “grasso” erano giudicati imprecisi e stigmatizzanti dalla maggioranza degli esperti consultati.

Perché il fegato tratta il fruttosio in modo diverso

Qui sta il punto che interessa la prevenzione. Glucosio e fruttosio sono entrambi zuccheri, ma il corpo li gestisce in modo diverso.

Il glucosio viene usato da quasi tutte le cellule del corpo come fonte di energia. Il fruttosio no. Dopo l’assorbimento nell’intestino, passa per la vena porta e arriva al fegato in concentrazioni molto più alte che negli altri tessuti. È lì che viene lavorato.

Nel fegato una parte del fruttosio viene trasformata in grasso. Il processo si chiama lipogenesi de novo: è la produzione di nuovi acidi grassi a partire dagli zuccheri. Secondo le rassegne sul tema, un aumento di questa lipogenesi è una delle alterazioni centrali della malattia. E il fruttosio la stimola più di una dieta ricca di grassi.

Diversi meccanismi rendono il fruttosio molto lipogenico. Non ha bisogno dell’insulina per essere lavorato, quindi alimenta la produzione di grasso anche quando c’è già insulino-resistenza. Attiva alcuni interruttori genetici della lipogenesi. Riduce lo smaltimento degli acidi grassi. E fa aumentare l’acido urico.

Cosa dicono davvero gli studi

Su questo punto serve onestà, perché la ricerca non è unanime e trasformare un’ipotesi in certezza sarebbe scorretto.

I meccanismi biologici descritti sopra sono solidi e documentati negli studi sugli animali e in quelli su cellule. Sul piano degli studi condotti sull’uomo il quadro è più sfumato. Alcune rassegne concludono che, a parità di calorie, non c’è una buona prova che il fruttosio da solo faccia accumulare più grasso nel fegato di altri nutrienti altrettanto calorici. Una metanalisi ha rilevato che il legame tra fruttosio e salute del fegato sembra confondersi con l’eccesso di calorie totali.

In altre parole: chi beve molte bibite zuccherate e mangia molti cibi ultra-processati spesso introduce anche troppe calorie, e isolare il ruolo del solo fruttosio è difficile. Le fonti indicano con più sicurezza un altro punto: le diete ricche di zuccheri aggiunti, dallo sciroppo di mais al saccarosio, aumentano il rischio della malattia. Il fruttosio industriale non è l’unico colpevole, ma è un fattore che pesa, dentro un eccesso di calorie da guardare nel suo insieme.

Dove si nasconde il fruttosio aggiunto

Il fruttosio della frutta intera è accompagnato da fibre, acqua e vitamine, e si assume in quantità moderate. Il problema riguarda il fruttosio concentrato e aggiunto agli alimenti industriali.

Le fonti principali sono le bevande zuccherate e i cibi ultra-processati. Lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio compare in molti prodotti confezionati: dolci, salse, cereali per la colazione, prodotti da forno.

Leggere l’etichetta aiuta. Tra gli ingredienti si possono trovare voci come sciroppo di glucosio-fruttosio, sciroppo di mais, fruttosio, zucchero invertito. La loro presenza in cima alla lista degli ingredienti indica una quantità rilevante.

Come si scopre un fegato grasso

La steatosi iniziale è spesso silenziosa e non dà sintomi. Per questo un ruolo lo giocano alcuni esami del sangue di routine.

Le transaminasi, indicate come ALT e AST, e la gamma-GT sono enzimi epatici. Un loro aumento può segnalare una sofferenza del fegato, anche se da solo non basta a fare diagnosi e non indica la causa. Valori nella norma, d’altra parte, non escludono del tutto la presenza di grasso.

La conferma passa da altri accertamenti, come l’ecografia dell’addome, che il medico valuta insieme al quadro clinico e ai fattori di rischio. Non è un percorso fai da te: gli esami li interpreta il medico.

Cosa si può fare, secondo le indicazioni cliniche

La base del trattamento resta lo stile di vita. Le linee guida indicano la riduzione del peso quando c’è sovrappeso, l’attività fisica regolare e una dieta che limiti gli zuccheri aggiunti e i cibi ultra-processati.

Per la prevenzione, ridurre le bevande zuccherate e gli alimenti industriali ricchi di fruttosio aggiunto è una misura ragionevole e coerente con le indicazioni sulla sana alimentazione, a prescindere da quanto pesi il singolo zucchero rispetto alle calorie totali.

Chi ha fattori di rischio cardiometabolico, o valori alterati agli esami del fegato, dovrebbe parlarne con il proprio medico. Sarà lui a stabilire se servono altri accertamenti e quale percorso seguire.